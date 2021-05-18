Полезная информация о Брно

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Местное время в Брно
21:2232
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаБрно
По-английскиBrno
Столица регионаБрно является столицей региона
Население города369 559 чел.
АэропортБрно BRQ
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота226 м. от уровня моря

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