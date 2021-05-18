Полезная информация о Брно
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Брно
Популярные экскурсии в Брно
4.9
31 отзыв
€
89
за чел.
Знакомство с архитектурными сокровищами города и преданиями, которые их окружают
4
4 отзыва
€
85
за чел.
Обзорная прогулка по прекрасному городу с тысячелетней историей