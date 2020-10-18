Как добраться до Брно на самолёте
В Брно 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Turany Airport» вам не избежать
Список аэропортов Брно
- Брно BRQTurany Airport
Самые дешёвые билеты в Брно из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|846
|2ч 5м
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 771
|32ч 55м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 803
|26ч 40м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 889
|10ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|3 365
|20ч 5м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 489
|32ч 30м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 520
|17ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|3 639
|6ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 226
|30ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|4 313
|31ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇲🇦Рабата
|4 620
|23ч 5м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 777
|41ч 50м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|5 525
|47ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 075
|21ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|7 748
|21ч 35м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 206
|34ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 632
|29ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|15 494
|46ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|15 827
|36ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|15 921
|45ч 5м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇰🇿Алматы
|29 733
|34ч 45м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|61 086
|41ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Брно
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Брно, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Хургада
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