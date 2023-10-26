Замки, дворцы и особняки Карловых Вар

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Карловых Варах на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Карловы Вары и град Локет
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам: исторические колоннады и лечебные источники
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
«В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня»
1 авг в 08:00
6 авг в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Чешский Крумлов и замок Глубока из Карловых Вар
На автобусе
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Чешский Крумлов и замок Глубока из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
«Входные билеты в замок необходимо оплачивать отдельно»
Расписание: По воскресениям в 7:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
48 за человека
Замок Локет и семейный пивовар «Святой Флориан»
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Замок Локет и семейный пивовар «Святой Флориан» - индивидуальная экскурсия
Посетите величественный замок Локет и насладитесь экскурсией по семейному пивовару «Святой Флориан». История, легенды и вкусное пиво ждут вас
«В живописной природе на высокой скале гордо возвышается крепость-замок Локет – за свою историю он прошел путь от пограничной заставы - до королевской охотничьей резиденции, от укрепленной крепости - до страшной тюрьмы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 15:00
250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 октября 2023
    Замок Локет и семейный пивовар «Святой Флориан»
    Замечательныые
  • А
    Андрей
    29 апреля 2019
    Карловы Вары и град Локет
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
    читать дальше

    знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Карловых Варах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Карловы Вары и град Локет
  2. Чешский Крумлов и замок Глубока из Карловых Вар
  3. Замок Локет и семейный пивовар «Святой Флориан»
Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июле 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 455. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.46 из 5
Экскурсии на русском языке в Карловых Варах (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 2 ⭐ отзыва, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам