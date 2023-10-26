10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам: исторические колоннады и лечебные источники
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
«В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня»
1 авг в 08:00
6 авг в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Чешский Крумлов и замок Глубока из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
«Входные билеты в замок необходимо оплачивать отдельно»
Расписание: По воскресениям в 7:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€48 за человека
4 часа
Индивидуальная
Замок Локет и семейный пивовар «Святой Флориан» - индивидуальная экскурсия
Посетите величественный замок Локет и насладитесь экскурсией по семейному пивовару «Святой Флориан». История, легенды и вкусное пиво ждут вас
«В живописной природе на высокой скале гордо возвышается крепость-замок Локет – за свою историю он прошел путь от пограничной заставы - до королевской охотничьей резиденции, от укрепленной крепости - до страшной тюрьмы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 15:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 октября 2023Замечательныые
- ААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Дворцы, замки и особняки»
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Сейчас в Карловых Варах в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 455. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.46 из 5
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