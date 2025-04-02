Экскурсия по Карловым Варам открывает перед вами мир, где пересекаются история и целебные источники.
Прогулка по уютному центру города познакомит с местами, связанными с великими умами прошлого: писателями, политиками и композиторами.
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические памятники
- 💧 Целебные источники
- 📚 Литературные связи
- 🎵 Музыкальная история
- 🍽️ Местная кухня
- 🏨 Роскошные отели
Что можно увидеть
- Гейзерная колоннада
- Гранд-отель «Пупп»
- Отель «Атлантик»
- Отель «Олимпик»
- Отель «У трёх мавров»
Описание экскурсии
Внимание путешественников привлекают не только термальные воды, но и близость исторических памятников, музеев и крепостей. ДКарловым Варам почти 700 лет, за это время здесь побывали сотни выдающихся умов — и конечно, оставили неизгладимый след.
Вы увидите:
- Гейзерную колоннаду, где собирался бомонд Европы: императоры, писатели, генералы
- Отели и пансионы, что принимали гостей в роскошных номерах с видом на реку Тепла: гранд-отель «Пупп», «Атлантик», «Олимпик», «У трёх мавров» и другие
- Центральные улочки города и парки
Вы узнаете:
- Когда и как образовались минеральные источники
- Как и при каких заболеваниях принимают воду
- Что привело на курорт Гёте, императрицу Марию Терезию Австрийскую, Тургенева, Маркса, Тютчева и других
Я буду использовать архивные материалы и старинные фотографии.
Организационные детали
Рекомендую взять с собой чашечки для дегустации минеральной воды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Мы можем включить в программу музей фабрики Мозер и крепость-замок Локет
- И отведать вкуснейшую рульку в ресторане «В скале»
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Карловых Варах
Живу в Карловых Варах, поэтому провожу экскурсии в основном для отдыхающих и гостей города. Профессиональный лицензированный экскурсовод. Имею высшее педагогическое образование государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. С большим уважением отношусь к истории, географии, путешествиям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andrej
2 апр 2025
Валентина очень энергичный и интересный экскурсовод. .
Входит в следующие категории Карловых Вар
