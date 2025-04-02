Экскурсия по Карловым Варам открывает перед вами мир, где пересекаются история и целебные источники.Прогулка по уютному центру города познакомит с местами, связанными с великими умами прошлого: писателями, политиками и композиторами.

Вы узнаете, как развивалась курортология и кто первым открыл целебные свойства Гейзера. Внимание привлекают не только термальные воды, но и исторические памятники, музеи и крепости. Включение в программу посещения музея фабрики Мозер и крепости Локет добавит ярких впечатлений. Не упустите шанс попробовать местную воду и насладиться атмосферой Карловых Вар

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Внимание путешественников привлекают не только термальные воды, но и близость исторических памятников, музеев и крепостей. ДКарловым Варам почти 700 лет, за это время здесь побывали сотни выдающихся умов — и конечно, оставили неизгладимый след.

Вы увидите:

Гейзерную колоннаду, где собирался бомонд Европы: императоры, писатели, генералы

Отели и пансионы, что принимали гостей в роскошных номерах с видом на реку Тепла: гранд-отель «Пупп», «Атлантик», «Олимпик», «У трёх мавров» и другие

Центральные улочки города и парки

Вы узнаете:

Когда и как образовались минеральные источники

Как и при каких заболеваниях принимают воду

Что привело на курорт Гёте, императрицу Марию Терезию Австрийскую, Тургенева, Маркса, Тютчева и других

Я буду использовать архивные материалы и старинные фотографии.

Организационные детали

Рекомендую взять с собой чашечки для дегустации минеральной воды.

Дополнительные расходы (по желанию)