Вечные источники Карловых Вар

Прогулка по Карловым Варам подарит вам встречу с историей и архитектурой, раскроет секреты курортологии и позволит насладиться уникальной атмосферой
Экскурсия по Карловым Варам открывает перед вами мир, где пересекаются история и целебные источники.

Прогулка по уютному центру города познакомит с местами, связанными с великими умами прошлого: писателями, политиками и композиторами.
читать дальше

Вы узнаете, как развивалась курортология и кто первым открыл целебные свойства Гейзера. Внимание привлекают не только термальные воды, но и исторические памятники, музеи и крепости. Включение в программу посещения музея фабрики Мозер и крепости Локет добавит ярких впечатлений. Не упустите шанс попробовать местную воду и насладиться атмосферой Карловых Вар

1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические памятники
  • 💧 Целебные источники
  • 📚 Литературные связи
  • 🎵 Музыкальная история
  • 🍽️ Местная кухня
  • 🏨 Роскошные отели
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Гейзерная колоннада
  • Гранд-отель «Пупп»
  • Отель «Атлантик»
  • Отель «Олимпик»
  • Отель «У трёх мавров»

Описание экскурсии

Внимание путешественников привлекают не только термальные воды, но и близость исторических памятников, музеев и крепостей. ДКарловым Варам почти 700 лет, за это время здесь побывали сотни выдающихся умов — и конечно, оставили неизгладимый след.

Вы увидите:

  • Гейзерную колоннаду, где собирался бомонд Европы: императоры, писатели, генералы
  • Отели и пансионы, что принимали гостей в роскошных номерах с видом на реку Тепла: гранд-отель «Пупп», «Атлантик», «Олимпик», «У трёх мавров» и другие
  • Центральные улочки города и парки

Вы узнаете:

  • Когда и как образовались минеральные источники
  • Как и при каких заболеваниях принимают воду
  • Что привело на курорт Гёте, императрицу Марию Терезию Австрийскую, Тургенева, Маркса, Тютчева и других

Я буду использовать архивные материалы и старинные фотографии.

Организационные детали

Рекомендую взять с собой чашечки для дегустации минеральной воды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мы можем включить в программу музей фабрики Мозер и крепость-замок Локет
  • И отведать вкуснейшую рульку в ресторане «В скале»

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Карловых Варах
Живу в Карловых Варах, поэтому провожу экскурсии в основном для отдыхающих и гостей города. Профессиональный лицензированный экскурсовод. Имею высшее педагогическое образование государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. С большим уважением отношусь к истории, географии, путешествиям.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andrej
2 апр 2025
Валентина очень энергичный и интересный экскурсовод. .

