Время выезда из Карловых Вар – 8:00.

По дороге гид кратко расскажет вам о городе. Но самое интересное ждет вас во время экскурсии 🧭 начало экскурсии по Мейсенской фарфоровой мануфактуре. Входной билет 🎫 стоит 10 евро. Веками здесь использовали в основном ручной труд. Гостям покажут процесс производства изделий из фарфора. Большинство туристов просто в восторге 🔥 от такого зрелища.

В музее мануфактуры собраны сотни изделий, старейшие из которых изготовлены в 1710 г.

С 12:00 начинается обзорная экскурсия ⛳ по Мейсену. Во время прогулки вы увидите старинных замок 🏰 Альбрехтсбург, построенный в XV в, готический собор XIII в., собор Богоматери с башней, высота которой 187 метров.

С 14:30 до 16:30 свободное время на самостоятельный осмотр города и обед. После этого группа отправится обратно в Карловы Вары и Марианские Лазни.

Около 18:30 – приезд в Карловы Вары.