  1. Чехия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар

4
1 отзыв
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Групповая экскурсия ⛳ из Карловых вар в Мейсен на автобусе 🚌.

Вы с комфортом доедете до городка, а во время поездки узнаете от гида интересные вехи истории 📖, а по прибытию сможете посетить такие достопримечательности 🏛️, как Мейсенская фарфоровая мануфактура, замок 🏰 Альбрехтсбург, собор Богоматери, и побродить по местным улочкам.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10.5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €62 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар

Что вы увидите

  • Мейсенская фарфоровая мануфактура
  • Мейсен
  • замок Альбрехтсбург
  • собор Богоматери
Время выезда из Карловых Вар – 8:00.
По дороге гид кратко расскажет вам о городе. Но самое интересное ждет вас во время экскурсии 🧭 начало экскурсии по Мейсенской фарфоровой мануфактуре. Входной билет 🎫 стоит 10 евро. Веками здесь использовали в основном ручной труд. Гостям покажут процесс производства изделий из фарфора. Большинство туристов просто в восторге 🔥 от такого зрелища.
В музее мануфактуры собраны сотни изделий, старейшие из которых изготовлены в 1710 г.
С 12:00 начинается обзорная экскурсия ⛳ по Мейсену. Во время прогулки вы увидите старинных замок 🏰 Альбрехтсбург, построенный в XV в, готический собор XIII в., собор Богоматери с башней, высота которой 187 метров.
С 14:30 до 16:30 свободное время на самостоятельный осмотр города и обед. После этого группа отправится обратно в Карловы Вары и Марианские Лазни.
Около 18:30 – приезд в Карловы Вары.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
Что не входит
  • Входной билет в Мейсенскую фарфоровую мануфактуру - 10 евро
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
25
9 часов
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
11 отзывов
Дрезден из Карловых Вар
37
11 часов
Дрезден из Карловых Вар
5 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
10
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
4 отзыва
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
40
9 часов
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
54
12 часов
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
57
11 часов
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Карловы Варах

Обзорная экскурсия по Карловым Варам
12
2 часа
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
8 отзывов
Идиллические Карловы Вары
От 24
2 часа
Идиллические Карловы Вары
4 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Исцеляющая сила Карловых Вар
260
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
2 отзыва
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
Карловы Вары и град Локет
351
10 часов
Карловы Вары и град Локет
1 отзыв
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Карловы Вары, или куда приводят мечты
От 462
12 часов
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Бамберг. 1000 лет истории.
320
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории.