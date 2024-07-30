7 часов
Групповая
до 15 чел.
Курортный треугольник и ужин «В Скале» из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда, суббота в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€23 за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Шопинг в Ингольштадте из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда, суббота в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€47 за человека
10.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Мейсен из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Воскресение в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€62 за человека
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Суббота в 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€57 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Покупки в Германии - Байройт / Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: вт,ср,чт,пт в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Эрфурт и Веймар из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Воскресение в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за человека
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: По воскресениям в 8:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Марианские Лазни из Карловых Вар (с ужином «В скале»)
Начало: отель Pavlov
Расписание: По четвергам в 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Дрезден из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 11:00, суббота в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€37 за человека
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 13:00, Воскресение в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Нюрнберг из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Четверг в 11:00, Суббота в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€42 за человека
12 часов
Индивидуальная
Экскурсия в Мюнхен из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 08:00, суббота в 7:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€57 за человека
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Суббота в 08:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€54 за человека
9 часов
Водная прогулка
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€34 за человека
13 часов
Групповая
до 15 чел.
Чешский Крумлов и замок Глубока из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: По воскресениям в 7:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€48 за человека
17 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Вену из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: четверг, суббота в 06:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€76 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На автобусе»
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