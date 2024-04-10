10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Начало: По договоренности
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам: исторические колоннады и лечебные источники
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Бамбергу: соборы, ратуша и розарий
Почувствуйте очарование истории в Бамберге! Узнайте о резиденции архиепископства, посетите Домский собор и уникальную ратушу. Оцените старейший розарий Европы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: по договоренности с туристом
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Нюрнберга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Нюрнберга, города с богатой историей и культурным наследием, где жили и творили великие мастера Северного Возрождения
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности с туристами.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Карловы Вары: индивидуальная экскурсия по культурным достопримечательностям
Погрузитесь в культурное наследие Германии с индивидуальной экскурсией в Дрезден из Карловых Вар. Увидите шедевры искусства и архитектуры
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€500 за всё до 7 чел.
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Саксонской Швейцарии и крепости Кёнигштайн
Саксонская Швейцария поражает своими природными ландшафтами и историческими памятниками. Вас ждут величественные скалы, узкие ущелья и крепость Кёнигштайн
Расписание: Воскресенье в 08:00
€82 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
- ТТатьяна18 марта 2024Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
- ЕЕлена6 января 2020Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
- ААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в августе 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 82 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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