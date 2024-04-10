Экскурсии на 1 день в Карловых Варах

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Карловых Варах на русском языке, цены от €82. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Исцеляющая сила Карловых Вар
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Начало: По договоренности
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Карловы Вары и град Локет
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам: исторические колоннады и лечебные источники
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Бамберг. 1000 лет истории
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Бамбергу: соборы, ратуша и розарий
Почувствуйте очарование истории в Бамберге! Узнайте о резиденции архиепископства, посетите Домский собор и уникальную ратушу. Оцените старейший розарий Европы
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: по договоренности с туристом
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
490 за всё до 7 чел.
Нюрнберг. Индивидуальная экскурсия
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Нюрнберга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Нюрнберга, города с богатой историей и культурным наследием, где жили и творили великие мастера Северного Возрождения
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности с туристами.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
490 за всё до 7 чел.
Дрезден - шкатулка драгоценностей
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Карловы Вары: индивидуальная экскурсия по культурным достопримечательностям
Погрузитесь в культурное наследие Германии с индивидуальной экскурсией в Дрезден из Карловых Вар. Увидите шедевры искусства и архитектуры
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: По договоренности.
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
500 за всё до 7 чел.
Саксонская Швейцария
11 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Саксонской Швейцарии и крепости Кёнигштайн
Саксонская Швейцария поражает своими природными ландшафтами и историческими памятниками. Вас ждут величественные скалы, узкие ущелья и крепость Кёнигштайн
Расписание: Воскресенье в 08:00
82 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 апреля 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
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    порекомендовала очень уютное заведение где можно было попробовать чешскую кухню, где нас обслуживание приветливые официанты. И также, мы по рекомендации, посетили пару магазинчиков, где приобрели чешскую косметику и интересные сувениры.

  • Е
    Елена
    6 января 2020
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
  • А
    Андрей
    29 апреля 2019
    Карловы Вары и град Локет
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
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    знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в августе 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 82 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Карловы Вары на 1 день, гиды Карловых Вар подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Карловы Вары так, как видят её местные жители
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