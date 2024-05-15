Обзорные и познавательные экскурсии Карловых Вар

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Карловых Варах на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карловы Вары и град Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
«В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Идиллические Карловы Вары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Идиллические Карловы Вары
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Начало: У Главной почты
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 24 за всё до 10 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Исцеляющая сила Карловых Вар
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и прогулка по курортному городу
Начало: По договоренности
«Вы познакомитесь с историей курорта, попробуете воду из минеральных источников и прогуляетесь по живописным улочкам города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
Начало: Главная почта, T.G. Masaryka 559/1
«Каждый санаторий — шедевр архитектуры, особенно Императорские Лазне, со знакомства с которыми начинается экскурсионный маршрут»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 за человека
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Начало: U hlavní pošty, T.G. Masaryka, Karlovy Vary
«Обзорная экскурсия по городу-курорту, который поражает своей красотой и великолепием»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Viktoriia
    15 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Слушали ее на одном дыхании. С нами был 2 летний малыш, и это нам не помешало! Спасибо огромное за вашу работу! Побольше вам благодарных клиентов. Однозначно будем рекомендовать ❤️
  • Е
    Ершова
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    Ольга показала нам разные стороны и особенности этого замечательного города. Экскурсия была интересной, познавательной и увлекательной. Спасибо.
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)
  • L
    Lembit
    24 апреля 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!
  • Г
    Гурий
    16 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    Отличный и грамотный экскурсовод провела великолепную экскурсию, все было интересно и запоминающе 🙏
  • А
    Александра
    10 апреля 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
  • Y
    Yana
    6 апреля 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Спасибо большое за экскурсию. Экскурсовод очень милая дама и интересно рассказывала. Много исторических фактов и личных воспоминаний Ольги, что очень оживляло экскурсию. Нам понрачилось, не смотря на неожиданно начавшийся дождь.
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
    читать дальше

    порекомендовала очень уютное заведение где можно было попробовать чешскую кухню, где нас обслуживание приветливые официанты. И также, мы по рекомендации, посетили пару магазинчиков, где приобрели чешскую косметику и интересные сувениры.

  • Е
    Елена
    6 января 2020
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
  • А
    Андрей
    29 апреля 2019
    Карловы Вары и град Локет
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
    читать дальше

    знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Карловых Варах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Карловы Вары и град Локет
  2. Идиллические Карловы Вары
  3. Исцеляющая сила Карловых Вар
  4. Обзорная экскурсия по Карловым Варам
  5. Аудиоэкскурсия «Карловы Вары: бриллиант в окружении изумрудов»
Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июне 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 455. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Изучение достопримечательностей города Карловых Вар нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Карловых Варах много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии на русском языке
ХорошоТам