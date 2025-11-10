Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы пройдемся четырьмя Королевскими городами. Это Градчаны с Пражским Градом, Малая Страна, Старый Город и Новый Город. Захватим и часть Еврейского квартала. Их соединяет знаменитый Карлов мост.



Конец экскурсии - под пражскими Астрономическими часами, где каждый час можно увидеть шествие апостолов.

Юлия Ваш гид в Праге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день в 9.00 €90 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Если у Вас не очень много времени, а хочется ознакомиться с Прагой за один день, то Вам более всего подходит Большая обзорная экскурсия по Праге. Исторический центр города расположен на обоих берегах реки Влтавы. По красоте и значимости они равны между собой. И посмотреть их, хотя бы частью, надо все. В Праге сохранились все архитектурные европейские стили. Но, любуясь на все это, хочется знать, что это именно и с какими событиями или людьми связано. Вот поэтому на прогулку по Праге мы отправляемся вместе. Обзорная экскурсия по Праге, как правило, начинается от Пражского Града. Пражский Град - это резиденция правителей Чехии, начиная с 9 века. Здесь жили и отсюда правили чешские князья, затем короли. Правда, не все и не всегда. А почему – узнаете от меня на экскурсии. Были времена, когда Пражский Град становился резиденцией императоров! Сегодня в Пражском Граде сочетаются практически все архитектурные стили. Базилика св. Георгия (X век) - романская архитектура, Новый королевский дворец (XVIII) - барокко. И, конечно, готика - кафедральный собор св. Вита – одно из лучших творений этого стиля во всей Европе! Веками в нем проходили богослужения и коронации чешских королей. Шпили этого храма мы с Вами будем видеть, проходя по Карлову мосту. Со смотровых площадок Пражского Града открывается просто восхитительный вид на Злату Прагу! Мы проходим с Вами весь ареал града и спускаемся в исторический район под названием Мала страна. На мой взгляд, самый романтический. Выходим в реке, где нас встречают десятки, а иногда и сотни лебедей! Они с удовольствием угостятся тем, что мы принесем с собой, например, хлебом. И уже совсем рядом Карлов мост – еще один из главных символ Праги. Вы узнаете магию чисел этого моста и загадаете на нем свое самое заветное желание. И, конечно, полюбуетесь его скульптурами и захватывающей панорамой на историческую Прагу! После Карлова моста начинается следующий исторический район Праги - Старый Город. Живописными улочками мы выходим на самую знаменитую площадь Праги — Старомнестскую. Как же она хороша! Каждый дом – живая история! А еще на ней грандиозный готический храм Девы Марии перед Тыном, а также барочный красавец – храм св. Николая. Самым же примечательным сооружением на площади является ратуша, на башне которой с начала 15-го века красуются астрономические часы, или, как здесь их называют, Орлой. Каждый час с утра до позднего вечера под часами неизменно собирается множество людей со всего света. Вместе с ними и мы посмотрим маленькое кукольное представление — шествие двенадцати апостолов. Таким образом, во время Большой обзорной экскурсии по Праге мы увидим всё самое главное, что есть в этом городе. И, конечно, я дам практические советы по общественному транспорту, ресторанам, пивоварням Праги. Подскажу, что ещё можно посмотреть в Праге и куда съездить.

Каждый день в 9.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кафедральный собор св. Вита

Старый и Новый королевские дворцы

Карлов мост

Староместская площадь

Тынский храм

Церковь св. Николая Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Входные билеты в музеи, дворцы и соборы оплачиваются туристами при их желании на месте. Стоимость билетов в интерьеры Пражского Града 10 евро на взрослого человека. Где начинаем и завершаем? Начало: U Prašného mostu 51/6 Restaurant LVÍ DVŮR Завершение: Staroměstské náměstí 934/5 Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 9.00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.