Описание экскурсии

Приключение в горах и лесах

Откройте для себя красоту природы, отправившись в увлекательную прогулку по горам и лесу. Это уникальная возможность насладиться свежим воздухом и ощутить единение с природой.

Непередаваемые впечатления

Вы сможете покататься на лодочке между величественными скалами, наслаждаясь потрясающими видами, которые завораживают с каждой минуты. Природа раскрывается во всей своей красе, и каждый миг - это настоящее вдохновение.

Треккинг и отдых

После увлекательного трекинга вас ждет прекрасное завершение дня. Погрузитесь в бассейн с теплой целебной минеральной водой, где можно понежиться в джакузи и отдохнуть в сауне. Это отличный способ расслабиться и восстановить силы после активного дня.

Ваши возможности

Прогулки по живописным маршрутам.

Катание на лодочке между скал.

Захватывающие виды с вершины гор.

Купание в халате целебной воды.

Отдых в сауне и джакузи.

Приготовьтесь к новому приключению и позвольте себе насладиться тем, что предлагает природа!