Описание экскурсии
Приключение в горах и лесах
Откройте для себя красоту природы, отправившись в увлекательную прогулку по горам и лесу. Это уникальная возможность насладиться свежим воздухом и ощутить единение с природой.
Непередаваемые впечатления
Вы сможете покататься на лодочке между величественными скалами, наслаждаясь потрясающими видами, которые завораживают с каждой минуты. Природа раскрывается во всей своей красе, и каждый миг - это настоящее вдохновение.
Треккинг и отдых
После увлекательного трекинга вас ждет прекрасное завершение дня. Погрузитесь в бассейн с теплой целебной минеральной водой, где можно понежиться в джакузи и отдохнуть в сауне. Это отличный способ расслабиться и восстановить силы после активного дня.
Ваши возможности
- Прогулки по живописным маршрутам.
- Катание на лодочке между скал.
- Захватывающие виды с вершины гор.
- Купание в халате целебной воды.
- Отдых в сауне и джакузи.
Приготовьтесь к новому приключению и позвольте себе насладиться тем, что предлагает природа!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чешская Швейцария
- Заповедник
- Термальный бассейн Теплице
Что включено
- Экскурсия, трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты - 20 евро
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
