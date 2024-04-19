Valery проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения экскурсии «В сердце Чешской Швейцарии» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для длительных прогулок и сплавов по реке, а природа поражает своей зеленью и красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. Зимой экскурсия тоже возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за холода и короткого светового дня.

Чехия известна не только своими городами и замками, но и потрясающей природой.На этой экскурсии участники отправятся в трекинг по Чешской Швейцарии, увидят крупнейшую в Европе скальную арку "Правчинска брана", насладятся

видами с высоты и посетят небольшой замок "Соколиная Гора". После прогулки по лесу и обеда в местном ресторанчике, экскурсия продолжится лодочной прогулкой по реке Каменице через Эдмундово ущелье. Возвращение в Прагу завершит насыщенный день

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природная арка в скале

Из Праги мы отправимся в уютный городок Грженско. Здесь начнётся пешеходная часть маршрута. Тропинки сказочного леса выведут нас к Правчинским воротам — это самая крупная в Европе скальная арка. Вы полюбуетесь красотой чешской природы с высоты, а ещё увидите небольшой замок «Соколиная Гора», расположившийся у подножия скалы. Услышите об истории заповедника и его благоустройстве, узнаете, как образовались эти скалы и изменялся ландшафт с течением времени. А затем мы пообедаем в аутентичном ресторанчике с местной кухней.

Вид на ущелье с воды

После нас ждет прогулка вдоль реки Каменице: по дорожке среди скал и деревьев мы дойдем до причала и сядем на лодку, которая проплывет через Эдмундово ущелье. Тишина речных каньонов, густая зелень и величественные утёсы — пейзажи этих мест удивят вас своей мрачной красотой. Во время остановки вы сможете пофотографироваться и попробовать традиционное чешское пиво. Тем же путем мы вернемся в Грженско, откуда уже отправимся обратно в Прагу.

Программа

8:00-10:00 Отправление из Праги и прибытие в Грженско.

10:00-15:00 Трекинг к Правчинским воротам и обратно. Обед в ресторане.

15:00-17:00 Прогулка и сплав по реке Каменице.

17:00-19:00 Возвращение в Прагу.

Организационные детали