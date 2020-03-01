Valery проводит ещё 4 экскурсии

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Пройти по тропам заповедника, увидеть скалы Правчинских ворот и прокатиться на лодочке по каньону

Valery
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Valery – представитель гидов
Чехия славится не только уютными городками и замками, но и сказочно красивой природой.

В этой поездке вы совершите трекинг среди скал Чешской Швейцарии и увидите знаменитую каменную арку «Правчинска брана».

Оцените местную кухню, а во время лодочной прогулки ощутите таинственную атмосферу чешского леса.
60 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 10 человек
Встреча на Вацлавской площади
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В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии

Что вас ожидает

Природная арка в скале
Из Праги мы отправимся в уютный городок Грженско. Здесь начнётся пешеходная часть маршрута. Тропинки сказочного леса выведут нас к Правчинским воротам — это самая крупная в Европе скальная арка. Вы полюбуетесь красотой чешской природы с высоты, а ещё увидите небольшой замок «Соколиная Гора», расположившийся у подножия скалы. Услышите об истории заповедника и его благоустройстве, узнаете, как образовались эти скалы и изменялся ландшафт с течением времени. А затем мы пообедаем в аутентичном ресторанчике с местной кухней.

Вид на ущелье с воды
После нас ждет прогулка вдоль реки Каменице: по дорожке среди скал и деревьев мы дойдем до причала и сядем на лодку, которая проплывет через Эдмундово ущелье. Тишина речных каньонов, густая зелень и величественные утёсы — пейзажи этих мест удивят вас своей мрачной красотой. Во время остановки вы сможете пофотографироваться и попробовать традиционное чешское пиво. Тем же путем мы вернемся в Грженско, откуда уже отправимся обратно в Прагу.

Программа
8:00-10:00 Отправление из Праги и прибытие в Грженско.
10:00-15:00 Трекинг к Правчинским воротам и обратно. Обед в ресторане.
15:00-17:00 Прогулка и сплав по реке Каменице.
17:00-19:00 Возвращение в Прагу.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер и один бокал пива.
  • Обед оплачивается отдельно: 200-250 крон или 8-10 евро.
  • Маршрут прогулки подойдет каждому и не требует дополнительной подготовки, однако его общая протяженность составляет 10 км: выбирайте удобную обувь и одежду.
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии
В сердце Чешской Швейцарии

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Valery
Valery
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
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