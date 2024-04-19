Valery проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения экскурсии «В сердце Чешской Швейцарии» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для длительных прогулок и сплавов по реке, а природа поражает своей зеленью и красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться маршрутом, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. Зимой экскурсия тоже возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за холода и короткого светового дня.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Правчинская арка
Соколиная Гора
Эдмундово ущелье
Описание экскурсии
Природная арка в скале
Из Праги мы отправимся в уютный городок Грженско. Здесь начнётся пешеходная часть маршрута. Тропинки сказочного леса выведут нас к Правчинским воротам — это самая крупная в Европе скальная арка. Вы полюбуетесь красотой чешской природы с высоты, а ещё увидите небольшой замок «Соколиная Гора», расположившийся у подножия скалы. Услышите об истории заповедника и его благоустройстве, узнаете, как образовались эти скалы и изменялся ландшафт с течением времени. А затем мы пообедаем в аутентичном ресторанчике с местной кухней.
Вид на ущелье с воды
После нас ждет прогулка вдоль реки Каменице: по дорожке среди скал и деревьев мы дойдем до причала и сядем на лодку, которая проплывет через Эдмундово ущелье. Тишина речных каньонов, густая зелень и величественные утёсы — пейзажи этих мест удивят вас своей мрачной красотой. Во время остановки вы сможете пофотографироваться и попробовать традиционное чешское пиво. Тем же путем мы вернемся в Грженско, откуда уже отправимся обратно в Прагу.
Программа
8:00-10:00 Отправление из Праги и прибытие в Грженско. 10:00-15:00 Трекинг к Правчинским воротам и обратно. Обед в ресторане. 15:00-17:00 Прогулка и сплав по реке Каменице. 17:00-19:00 Возвращение в Прагу.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер и один бокал пива.
Обед оплачивается отдельно: 200-250 крон или 8-10 евро.
Маршрут прогулки подойдет каждому и не требует дополнительной подготовки, однако его общая протяженность составляет 10 км: выбирайте удобную обувь и одежду.
в субботу и воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€75
Дети до 14 лет
€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2112 туристов
В сообществе профессиональных гидов провожу интересные групповые и индивидуальные экскурсии в Праге с 2009 года. За это время мы разработали десятки авторских экскурсионных программ, а участниками наших прогулок успели побывать Сергей Шнуров, Настя Ивлеева, Антон Птушкин, Сергей Михалок, команды передач «Непутевые заметки» и «Орел и Решка. Перезагрузка». Теперь ваша очередь открыть Прагу вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все то что нужно современному путешественнику. Редко встречаются такие люди, которые с душой и с хорошим юмором, могут влюбить в природу своей страны. Мы в восторге!!! Валера, не бросайте это дело оно однозначно ваше🤗 Ваши туристы из Эстонии, команда GetLucky😜
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Л
Лиза
весь тур безумно красивый и интересный!! Огромное спасибо Валерию за интересные рассказы, комфортное сопровождение и очень класные рекомендации 💕
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V
Vitali
Хорошая экскурсия и много информации. Что не очень понравилось: Вместо 12 евро за вход, пришлось заплатить 15 евро. Только по тому, что стоимость билетов не была включена в цену. Мелочь, но факт. При рассказе гид перепрыгивал с эпохи на эпоху и это усложняло возможность хоть что-то запомнить после экскурсии.
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Светлана
Нам очень понравилась экскурсия,гид Валерий очень приятный рассказчик и человек,простой в общении,эрудированный,дал много информации по Чехии. Хотя маршрут был достаточно длинный для нас,но Валерий нас не торопил,не подгонял. Природа изумительная,воздух свежий. Кто хочет отдохнуть от музеев и магазинов-рекомендую! Группа была маленькач практически индивидуальнвй тур. Кто любит пешии экскурсии,не пропустите!
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Семён
Очень интересная экскурсия. Красивейшие места. Отличная организация. Прекрасный гид. Пож, примите во внимание: Придется много топать ножками, км примерно 12+ Под горку и с горки. С частыми передышками. У нас собралась веселая компания все прошло на Ура. Огромное спасибо организаторам и гиду!
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A
Aleksandrs
Легкая, интересная и приятная прогулка. Валерий приятный в общении, очень хорошо организован и старается максимально качественно провести время с гостями!