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Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн

4.6
227 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Вы отправитесь в путешествие по живописным краям древней Саксонии.

На комфортабельном автобусе 🚌 вы проедете современную Германию, где посетите уникальный замок 🏰 Кёнигштайн, который находится прямо на плоской вершине горы ⛰️.

С экскурсией в Саксонскую Швейцарию вы пройдете по средневековым мостовым с головокружительным видом на округу.

Вторая часть поездки пройдет в национальном парке 🌳 Саксонская Швейцария среди леса и гор.

Уникальная атмосфера этих мест по берегам Эльбы привлекает множество туристов, приглашаем и вас отправиться в эти сказочные места.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €40 за человека

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Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн

Что вы увидите

  • природный заповедник «Саксонская Швейцария»
  • крепость Кёнигштайн
  • смотровая площадка Бастай.
Там, на границе двух стран оживает история
За один день узнать всё о Германии и Чехии невозможно, но попытка стоит того. Во время этой экскурсии 🧭 вы увидите места, хранящие отпечаток культур обеих наций, а также обогатите ваши познания об этих странах малоизвестными фактами.
Программа
  • Отправившись в путешествие на комфортабельном автобусе 🚌, вы начнёте своё погружение в историю 📖 и культуру Саксонии и Чехии. Прошлое этих стран таит множество любопытных фактов и политических интриг того времени, и наш гид с удовольствием поделится с вами самыми важными и интересными знаниями 🎓 первой остановкой станет крепость Кёнигштайн, где вы почувствуете себя как на страницах эпического романа. Вас проведут по залам и коридорам, в которых сотни лет назад Саксонская королевская семья укрывалась от восстания, а местные герцоги и короли хранили свои несметные богатства. Неприступная европейская крепость несёт отпечаток и российской истории, и вы откроете для себя романтику былых времён, услышав истории о разгульных визитах Петра I и быте пленных генералов и офицеров.
  • После насыщенного визита в Кёнигштайн мы проедем в национальный парк
  • Саксонская Швейцария. Такое название было дано этой местности неспроста, и вы сами в этом убедитесь, оказавшись посреди захватывающих дух видов Эльбских Песчаных гор ⛰️. Мы с вами пройдём по популярному пешеходному маршруту, пролегающему прямо по дну высохшего доисторического моря 🌊 и через Бастайский мост.
  • Завершит нашу экскурсию ⛳ знакомство с природным комплексе Бастай. Там мы поднимемся на смотровую площадку, где вы сможете отдохнуть и насладиться видами на реку Эльба, вдохновлявшими в своё время многих именитых художников.
Организационные детали
  • За 24 часа до экскурсии необходимо подтвердить вашу бронь в нашем офисе в Праге, если вы не вносили предоплату на сайте. Иначе бронь будет аннулирована.
  • Мы отправляемся утром в 8:00 от назначенной точки встречи. Просим быть на месте за 15 минут до отъезда.
  • Дорога займёт немало времени, но не волнуйтесь — маршрут предусматривает санитарные остановки.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе.
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке).
  • Если группа будет большая, каждый получит радионаушники.
Что не входит
  • Входной билет в Крепость Кенигштайн.
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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227 отзывов оставили туристы

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