Eurotour G. – Гид из Праги

Вы отправитесь в путешествие по живописным краям древней Саксонии.



На комфортабельном автобусе 🚌 вы проедете современную Германию, где посетите уникальный замок 🏰 Кёнигштайн, который находится прямо на плоской вершине горы ⛰️.



С экскурсией в Саксонскую Швейцарию вы пройдете по средневековым мостовым с головокружительным видом на округу.



Вторая часть поездки пройдет в национальном парке 🌳 Саксонская Швейцария среди леса и гор.



Уникальная атмосфера этих мест по берегам Эльбы привлекает множество туристов, приглашаем и вас отправиться в эти сказочные места.