За один день узнать всё о Германии и Чехии невозможно, но попытка стоит того. Во время этой экскурсии 🧭 вы увидите места, хранящие отпечаток культур обеих наций, а также обогатите ваши познания об этих странах малоизвестными фактами.
Программа
Отправившись в путешествие на комфортабельном автобусе 🚌, вы начнёте своё погружение в историю 📖 и культуру Саксонии и Чехии. Прошлое этих стран таит множество любопытных фактов и политических интриг того времени, и наш гид с удовольствием поделится с вами самыми важными и интересными знаниями 🎓 первой остановкой станет крепость Кёнигштайн, где вы почувствуете себя как на страницах эпического романа. Вас проведут по залам и коридорам, в которых сотни лет назад Саксонская королевская семья укрывалась от восстания, а местные герцоги и короли хранили свои несметные богатства. Неприступная европейская крепость несёт отпечаток и российской истории, и вы откроете для себя романтику былых времён, услышав истории о разгульных визитах Петра I и быте пленных генералов и офицеров.
После насыщенного визита в Кёнигштайн мы проедем в национальный парк
Саксонская Швейцария. Такое название было дано этой местности неспроста, и вы сами в этом убедитесь, оказавшись посреди захватывающих дух видов Эльбских Песчаных гор ⛰️. Мы с вами пройдём по популярному пешеходному маршруту, пролегающему прямо по дну высохшего доисторического моря 🌊 и через Бастайский мост.
Завершит нашу экскурсию ⛳ знакомство с природным комплексе Бастай. Там мы поднимемся на смотровую площадку, где вы сможете отдохнуть и насладиться видами на реку Эльба, вдохновлявшими в своё время многих именитых художников.
Организационные детали
За 24 часа до экскурсии необходимо подтвердить вашу бронь в нашем офисе в Праге, если вы не вносили предоплату на сайте. Иначе бронь будет аннулирована.
Мы отправляемся утром в 8:00 от назначенной точки встречи. Просим быть на месте за 15 минут до отъезда.
Дорога займёт немало времени, но не волнуйтесь — маршрут предусматривает санитарные остановки.
Что входит
Поездка на комфортабельном автобусе.
Услуги гида (экскурсия на русском языке).
Если группа будет большая, каждый получит радионаушники.
Что не входит
Входной билет в Крепость Кенигштайн.
Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
Питание.
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 55 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.