Ароматы чешского вина и тайны города

Отыскать винные следы на улицах Праги и попробовать лучшие местные сорта
Вы пробовали чешское вино? А ведь оно практически неизвестно за пределами страны — и попробовать его можно только в Чехии.

На небольшой прогулке по городу я познакомлю вас с винной историей
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на примере пражских достопримечательностей. А затем вы продегустируете пары чешского вина и закусок, подобранные профессиональным сомелье.

Оно мало известно за пределами страны и на самом деле обладает многими достоинствами и богатой, захватывающей историей.

5
4 отзыва
Ароматы чешского вина и тайны города
Ароматы чешского вина и тайны города
Ароматы чешского вина и тайны города
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Для начала за бокалом холодного просекко в сердце Праги мы обсудим, почему вино уже на протяжении тысячелетий является частью нашего ДНК, сколько бокалов нам завещали за раз выпивать древние греки и как вино стало священным напитком, из-за которого народы были готовы сражаться, которым люди вдохновлялись и поклонялись.

Следующий шаг — короткая прогулка по центру. Я расскажу, как некоторые памятники Праги связаны с развитием винной культуры. И вы почувствуете, что винная лоза мягко обвивает город со всех сторон, оставляя за собой еле уловимый шлейф историй о гордости, целеустремлённости, доверчивости и любви. Вы — настоящий винный детектив в центре Праги.

Затем мы вернёмся в кафе для дегустации. Вы попробуете по бокалу ароматного розового и бодрящего белого вина в компании с двумя сортами сыра. И напоследок — красное вино с двумя видами колбасок.

Организационные детали

  • Вино и закуски не включены в стоимость — 400 CZK (около €17)
  • Дегустация проводится в колоритном ресторанчике, который специализируется на работе с локальными производителями
  • Прогулка по городу — 1 час
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом со Староместской площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
2 фев 2025
Экскурсия отличная, увлекательная, вино вкусное. Очень рекомендуем, тур оригинальный и познавательный, Дарья умеет увлечь рассказом.
И
29 янв 2025
Большое спасибо Дарье за экскурсию. Столько интересных историй о городе и о винной культуре. Гид такая располагающая и начитанная, время пролетело так быстро. И как интересно было попробовать чешское вино, которое оказалось очень приятным на вкус. Определенно рекомендую прийти к Дарье на тур.
А
26 янв 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включены красивые, аутентичные локации, которые вряд ли удастся найти и посмотреть самостоятельно. Дегустация вина приятно удивила - чешское вино не уступает итальянскому и французскому. Всем рекомендую!
Очень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включеныОчень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включеныОчень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включеныОчень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включеныОчень понравилась экскурсия! Гид Дарья открыла полностью мир вина в Праге. Слушать интересно, в экскурсию включены
Н
26 янв 2025
Дарья была великолепна. Замечательный профессионал, отличный рассказчик и такая приятная в общении. Тур очень понравился, мы не заметили, как пролетело время. Мы встретились в маленьком уютном кафе в самом центре
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Праги, первый бокал вкусного просекко моментально настроил нас на волну винной прогулки. Мы узнали много интересных фактов о виноделии в целом и о чешкой истории вина. Прогулка по городу заняла около часа, мы увидели Прагу совершенно под новым углом, осматривали самые важные достопримечательности и терялись в череде пассаже. Вернулись в кафе воодушевленные, и чешские вина стали вишенкой на торте. Все продукты отличного качества. Море удовольствия от экскурсии и от знакомства с Дарьей.

Дарья была великолепна. Замечательный профессионал, отличный рассказчик и такая приятная в общении. Тур очень понравился, мы

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