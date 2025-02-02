Вы пробовали чешское вино? А ведь оно практически неизвестно за пределами страны — и попробовать его можно только в Чехии.На небольшой прогулке по городу я познакомлю вас с винной историей

на примере пражских достопримечательностей. А затем вы продегустируете пары чешского вина и закусок, подобранные профессиональным сомелье. Оно мало известно за пределами страны и на самом деле обладает многими достоинствами и богатой, захватывающей историей.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Для начала за бокалом холодного просекко в сердце Праги мы обсудим, почему вино уже на протяжении тысячелетий является частью нашего ДНК, сколько бокалов нам завещали за раз выпивать древние греки и как вино стало священным напитком, из-за которого народы были готовы сражаться, которым люди вдохновлялись и поклонялись.

Следующий шаг — короткая прогулка по центру. Я расскажу, как некоторые памятники Праги связаны с развитием винной культуры. И вы почувствуете, что винная лоза мягко обвивает город со всех сторон, оставляя за собой еле уловимый шлейф историй о гордости, целеустремлённости, доверчивости и любви. Вы — настоящий винный детектив в центре Праги.

Затем мы вернёмся в кафе для дегустации. Вы попробуете по бокалу ароматного розового и бодрящего белого вина в компании с двумя сортами сыра. И напоследок — красное вино с двумя видами колбасок.

Организационные детали