На небольшой прогулке по городу я познакомлю вас с винной историей
Описание экскурсии
Для начала за бокалом холодного просекко в сердце Праги мы обсудим, почему вино уже на протяжении тысячелетий является частью нашего ДНК, сколько бокалов нам завещали за раз выпивать древние греки и как вино стало священным напитком, из-за которого народы были готовы сражаться, которым люди вдохновлялись и поклонялись.
Следующий шаг — короткая прогулка по центру. Я расскажу, как некоторые памятники Праги связаны с развитием винной культуры. И вы почувствуете, что винная лоза мягко обвивает город со всех сторон, оставляя за собой еле уловимый шлейф историй о гордости, целеустремлённости, доверчивости и любви. Вы — настоящий винный детектив в центре Праги.
Затем мы вернёмся в кафе для дегустации. Вы попробуете по бокалу ароматного розового и бодрящего белого вина в компании с двумя сортами сыра. И напоследок — красное вино с двумя видами колбасок.
Организационные детали
- Вино и закуски не включены в стоимость — 400 CZK (около €17)
- Дегустация проводится в колоритном ресторанчике, который специализируется на работе с локальными производителями
- Прогулка по городу — 1 час