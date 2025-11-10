Мои заказы

Неспешная прогулка по Вышеграду с Чехом

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Историческое наследие Вышеграда

В Праге, помимо знаменитого Пражского града, располагается ещё одно древнее место, неотъемлемо связанное с историей города и его правителями. Это крепость Вышеград, majestically возвышающаяся над рекой Влтавой. На протяжении веков она вместе с Пражским градом охраняла город, и их содружество сильно влияло на облик Праги.

Имя города

Мало кто знает, но когда-то, до начала XIII века, город назывался Междуградие. Позже его стали называть более простым именем — Прагой. Это историческое название указывает на значимость крепостей в формировании городской идентичности.

Прогулка по крепости

Мы с вами отправимся на прогулку по Вышеграду, наслаждаясь великолепными видами на Прагу. Хотя с древних времён здесь осталось немного достопримечательностей — в XVII веке крепость была перестроена на цитадель — место всё равно излучает красоту и магию.

Кладбище Славин и собор святых Петра и Павла

На территории Вышеграда находится известное кладбище Славин, где покоятся виднейшие чешские культурные деятели. Мы также увидим неоготический собор святых Петра и Павла, который впечатляет своей архитектурой и атмосферой.

Казематы и история

Не забудем заглянуть в казематы, где хранятся оригинальные скульптуры с Карлова моста. Это место пропитано историей и уникальной атмосферой, и, в отличие от Пражского града, здесь всегда меньше туристов. Прогулка по Вышеграду обещает быть интересной и спокойной, добавляя новые грани к вашему пониманию Праги.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия
Что не входит в цену
  • Билеты в казематы - 3 евро
  • Билет в собор св. Петра и Павла - 2 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция гостиницы
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Праги

