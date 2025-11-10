Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Историческое наследие Вышеграда

В Праге, помимо знаменитого Пражского града, располагается ещё одно древнее место, неотъемлемо связанное с историей города и его правителями. Это крепость Вышеград, majestically возвышающаяся над рекой Влтавой. На протяжении веков она вместе с Пражским градом охраняла город, и их содружество сильно влияло на облик Праги.

Имя города

Мало кто знает, но когда-то, до начала XIII века, город назывался Междуградие. Позже его стали называть более простым именем — Прагой. Это историческое название указывает на значимость крепостей в формировании городской идентичности.

Прогулка по крепости

Мы с вами отправимся на прогулку по Вышеграду, наслаждаясь великолепными видами на Прагу. Хотя с древних времён здесь осталось немного достопримечательностей — в XVII веке крепость была перестроена на цитадель — место всё равно излучает красоту и магию.

Кладбище Славин и собор святых Петра и Павла

На территории Вышеграда находится известное кладбище Славин, где покоятся виднейшие чешские культурные деятели. Мы также увидим неоготический собор святых Петра и Павла, который впечатляет своей архитектурой и атмосферой.

Казематы и история

Не забудем заглянуть в казематы, где хранятся оригинальные скульптуры с Карлова моста. Это место пропитано историей и уникальной атмосферой, и, в отличие от Пражского града, здесь всегда меньше туристов. Прогулка по Вышеграду обещает быть интересной и спокойной, добавляя новые грани к вашему пониманию Праги.