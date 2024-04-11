1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
7 часов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
8 часов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
€55 за человека
Мини-группа
3 часа
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €235 за человека
Индивидуальная
8 часов
Средневековая корчма в Детенице
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Истоки чешской истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Рай
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по пражским кофейням
Начало: Отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пражский Град и Мала Страна
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 апреля 2024Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!
- ГГалина25 марта 2024Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского ГрадаОтличная организация мероприятия, пунктуальность и подготовка гида. Мартин умеет передать любовь к истории и своему городу! Спасибо за прекрасный вечер!
- AAlevtina9 января 2024Прага на авто: 10 главных достопримечательностейМы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
- ААлександр12 декабря 2023Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского ГрадаМартин - прекрасный экскурсовод, профессионал своего дела. И очень интересный и приятный человек.
- ИИрина12 декабря 2023Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского ГрадаМартин прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Одна из самых лучших экскурсий в моей жизни. Ремендую выбирать именно его. 100% не
- MMarinapoladova197225 ноября 2023БлагоДарим за прекрасную екскурсію! С чудесным екскурсоводом Антониною мы провели прекрасный день! Прокатились на метро, на трамвайчике к Пражскому Граду
- TTetiana11 ноября 2023Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группеВ этой экскурсии нам понравилось абсолютно все - от организации, комфортного переезда, продуманного маршрута, вкусного обеда до эрудированного и энергичного
- DDmitry20 октября 2023Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группеУвидели даже больше чем ожидали:), очень профессиональный гид. Спасибо, остались очень довольные.
- ЮЮрий25 сентября 2023Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группеЭкскурсия нам понравилась. . транспортное обеспечение хорошее. Гид - нормальный. Было комфортно, познавательно мы получили большое удовольствие.
- ААнна12 августа 2023Супер гид! Отличная экскурсия! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Экскурсии по Чехии»
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