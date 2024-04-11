Экскурсии по Чехии

Найдено 24 экскурсии в категории «Экскурсии по Чехии» в Праге на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага: Всё включено
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
167 отзывов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Карловы Вары
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
343 отзыва
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
227 отзывов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
9 отзывов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
55 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
55 за человека
Полет на частном самолете в Чехии
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 235 за человека
Средневековая корчма в Детенице
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая корчма в Детенице
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Золото, танки и барокко
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
230 за всё до 3 чел.
Места силы в Праге. Карлов мост
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Яромержице, Вранов и Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Истоки чешской истории
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Истоки чешской истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Индивидуальная
10 часов
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Чешский Рай
Индивидуальная
10 часов
Чешский Рай
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Кутна Гора и замок Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Индивидуальная
12 часов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
По городам с гидом на поезде или автобусе
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Экскурсия по пражским кофейням
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по пражским кофейням
Начало: Отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Пражский Град и Мала Страна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пражский Град и Мала Страна
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 5 чел.
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Карловы Вары
    Карловы Вары просто чудесные! Экскурсия, как всегда, на высшем уровне! Спасибо за вашу работу!
  • Г
    Галина
    25 марта 2024
    Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
    Отличная организация мероприятия, пунктуальность и подготовка гида. Мартин умеет передать любовь к истории и своему городу! Спасибо за прекрасный вечер!
  • A
    Alevtina
    9 января 2024
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
  • А
    Александр
    12 декабря 2023
    Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
    Мартин - прекрасный экскурсовод, профессионал своего дела. И очень интересный и приятный человек.
  • И
    Ирина
    12 декабря 2023
    Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
    Мартин прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Одна из самых лучших экскурсий в моей жизни. Ремендую выбирать именно его. 100% не
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    пожалеете, останетесь в восторге и увезете с собой самые приятные воспоминания. Спасибо Вам большое, Мартин. В следующий приезд в Прагу будем обращаться только к Вам

  • M
    Marinapoladova1972
    25 ноября 2023
    Прага: Всё включено
    БлагоДарим за прекрасную екскурсію! С чудесным екскурсоводом Антониною мы провели прекрасный день! Прокатились на метро, на трамвайчике к Пражскому Граду
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    и с высоты увидели всю красоту Праги. Оттуда, спускаясь по красивым улочкам дошли до Карлового моста, слушая истории о возникновении города. Старая Прага, Новая Прага, площади, улочки, годинник, базарчик! Пообедали в ресторане с вкусными блюдами. Затем в лучах заката: на кораблике по Влтаве, полюбоваться осенними красками города с реки.

  • T
    Tetiana
    11 ноября 2023
    Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
    В этой экскурсии нам понравилось абсолютно все - от организации, комфортного переезда, продуманного маршрута, вкусного обеда до эрудированного и энергичного
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    гида Алекса с харизмой и отличным чувством юмора! Поездка состоялась в мини-группе из пяти человек, что было удобно и позволило гиду уделить внимание всем туристам и провести экскурсию в дружеской и непринужденной форме. Рекомендуем от всей души, приятные впечатления и отличное настроение гарантированы!

  • D
    Dmitry
    20 октября 2023
    Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
    Увидели даже больше чем ожидали:), очень профессиональный гид. Спасибо, остались очень довольные.
  • Ю
    Юрий
    25 сентября 2023
    Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
    Экскурсия нам понравилась. . транспортное обеспечение хорошее. Гид - нормальный. Было комфортно, познавательно мы получили большое удовольствие.
  • А
    Анна
    12 августа 2023
    Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
    Супер гид! Отличная экскурсия! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Экскурсии по Чехии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Прага: Всё включено
  2. Карловы Вары
  3. Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
  4. Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
  5. Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Экскурсии по Чехии" можно забронировать 24 экскурсии от 35 до 340. Туристы уже оставили гидам 760 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 24 экскурсии на 2024 год по теме «Экскурсии по Чехии», 760 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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