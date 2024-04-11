По популярности

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 167 отзывов Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50) € 50 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 343 отзыва Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут) € 55 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 227 отзывов Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45) € 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 9 отзывов Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: По вторникам в 9:00 € 55 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 5 отзывов Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» Начало: У памятника Святому Вацлаву Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00 € 55 за человека

🛫 Полеты на самолетах Мини-группа 3 часа 4 отзыва Полет на частном самолете в Чехии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01 от € 235 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Средневековая корчма в Детенице Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Золото, танки и барокко Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия на самолете из Праги Начало: Отель € 230 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Места силы в Праге. Карлов мост Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek Расписание: по договоренности € 35 за человека

Индивидуальная 5 часов Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас Начало: Ваш отель Расписание: В любой день по запросу € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Яромержице, Вранов и Тельч Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Истоки чешской истории Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Замки Конопиште и Чешский Штернберг Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Замок Мельник и виноградники Cв. Клары Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Чешский Рай Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Кутна Гора и замок Штернберг Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Замок Орлик и Чешский Крумлов Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚉 На поезде Индивидуальная 2 часа По городам с гидом на поезде или автобусе Начало: Отель € 180 за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа Экскурсия по пражским кофейням Начало: Отель € 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пражский Град и Мала Страна Начало: Отель € 80 за всё до 5 чел.