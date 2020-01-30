2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вышеград - старинный район Праги на вершине скалистого холма.Экскурсия расскажет, когда и кем он был основан, как менялось его предназначение на протяжении истории и когда здесь построили крепость. Рассмотрите сохранившиеся

ворота, церкви и скульптуры средневековых героев. Вы увидите Таборские, Леопольдовы и Кирпичные ворота, романскую ротонду 11 века и неоготическую базилику Святых Петра и Павла, где хранятся мощи Святого Валентина. Прогуляетесь по живописным паркам, найдете неразорвавшееся ядро времен осады Вышеграда и узнаете, чем знамениты местные казематы. Услышите легенды о Либуш, происхождении загадочной шестиметровой колонны и зачем конь перепрыгнул через Влтаву. В завершение подниметесь на смотровые площадки и насладитесь потрясающим видом на Прагу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Легенды Вышеграда» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой Вышеграда, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но всё же остаётся возможностью увидеть Прагу в ином свете.

Сейчас август — это идеальное время.