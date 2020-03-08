2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты

Инна
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Инна – ваш гид
Вышеград — старинный район Праги на вершине скалистого холма.

Вы узнаете, когда и кем он был основан, как менялось его предназначение на протяжении истории и когда здесь построили крепость.

А также рассмотрите сохранившиеся ворота, церкви и скульптуры средневековых героев.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Vyšehrad
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Легенды Вышеграда
Легенды Вышеграда

Что вас ожидает

Знаковые места Вышеграда
Вы увидите все символы Вышеграда: Таборские, Леопольдовы и Кирпичные ворота, романскую ротонду 11 века и неоготическую базилику Святых Петра и Павла, где хранятся мощи того самого Святого Валентина. А еще погуляете по живописным паркам, найдете неразорвавшееся ядро времен осады Вышеграда и узнаете, чем знамениты местные казематы.

Занимательные факты и легенды
Вышеград — место, связанное с множеством легенд и сказаний. Вы услышите, кто такая Либуш и действительно ли она предсказала основание города, раскроете происхождение загадочной шестиметровой колонны и узнаете, зачем конь перепрыгнул через Влтаву. В завершение подниметесь на смотровые площадки и насладитесь потрясающим видом на Прагу.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Легенды Вышеграда
Легенды Вышеграда
Легенды Вышеграда
Легенды Вышеграда
Легенды Вышеграда
Легенды Вышеграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Vyšehrad.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Всем привет! Меня зовут Инна. Приехав однажды в Прагу, я полюбила ее всей душой и вот уже более 10 лет живу здесь с семьей. В какой-то момент я начала знакомить с чешской столицей моих друзей и друзей их друзей. Любовь к стране превратилась в хобби, потом — в профессию. Сегодня я лицензированный гид по Праге и странам ЕU. Экскурсии стараюсь сделать интересными и неформальными и всегда с радостью отвечаю на любые вопросы о современной жизни в Чехии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Содержательная интересная экскурсия с профессионалом!
31 января 2020
Мы были в Праге несколько раз, но до Вышеграда не удавалось добраться. В этот приезд первым делом решили посетить Вышеград. Воспользовались услугами гида Инны, понравилось очень. Инна прекрасный рассказчик, отлично ориентируется в исторических фактах, при этом не перегружает рассказ датами и формальной информацией. Экскурсия прошла на одном дыхании, такое ощущение что мы прогулялись с гостеприимным человеком который очень ждал нас в гости. От души рекомендую экскурсии с Инной.

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