2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вышеград - старинный район Праги на вершине скалистого холма.
Экскурсия расскажет, когда и кем он был основан, как менялось его предназначение на протяжении истории и когда здесь построили крепость. Рассмотрите сохранившиеся
Экскурсия расскажет, когда и кем он был основан, как менялось его предназначение на протяжении истории и когда здесь построили крепость. Рассмотрите сохранившиеся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические места
- 📜 Легенды и сказания
- 🌳 Живописные парки
- 👀 Потрясающие виды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии «Легенды Вышеграда» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой Вышеграда, хотя возможны кратковременные дожди. Зимой прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но всё же остаётся возможностью увидеть Прагу в ином свете.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Таборские ворота
- Леопольдовы ворота
- Кирпичные ворота
- Романская ротонда
- Базилика Святых Петра и Павла
- Казематы
Описание экскурсии
Знаковые места Вышеграда
Вы увидите все символы Вышеграда: Таборские, Леопольдовы и Кирпичные ворота, романскую ротонду 11 века и неоготическую базилику Святых Петра и Павла, где хранятся мощи того самого Святого Валентина. А еще погуляете по живописным паркам, найдете неразорвавшееся ядро времен осады Вышеграда и узнаете, чем знамениты местные казематы.
Занимательные факты и легенды
Вышеград — место, связанное с множеством легенд и сказаний. Вы услышите, кто такая Либуш и действительно ли она предсказала основание города, раскроете происхождение загадочной шестиметровой колонны и узнаете, зачем конь перепрыгнул через Влтаву. В завершение подниметесь на смотровые площадки и насладитесь потрясающим видом на Прагу.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Vyšehrad
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 100 туристов
Всем привет! Меня зовут Инна. Приехав однажды в Прагу, я полюбила ее всей душой и вот уже более 10 лет живу здесь с семьей. В какой-то момент я начала знакомить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Мы были в Праге несколько раз, но до Вышеграда не удавалось добраться. В этот приезд первым делом решили посетить Вышеград. Воспользовались услугами гида Инны, понравилось очень. Инна прекрасный рассказчик, отлично
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I
Познавательная экскурсия.
Очень интересно.
Инна приятный человек и гид.
Узнали историю Вышеграда.
Рекомендую!
Очень интересно.
Инна приятный человек и гид.
Узнали историю Вышеграда.
Рекомендую!
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Содержательная интересная экскурсия с профессионалом!
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