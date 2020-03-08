2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаковые места Вышеграда

Вы увидите все символы Вышеграда: Таборские, Леопольдовы и Кирпичные ворота, романскую ротонду 11 века и неоготическую базилику Святых Петра и Павла, где хранятся мощи того самого Святого Валентина. А еще погуляете по живописным паркам, найдете неразорвавшееся ядро времен осады Вышеграда и узнаете, чем знамениты местные казематы.

Занимательные факты и легенды

Вышеград — место, связанное с множеством легенд и сказаний. Вы услышите, кто такая Либуш и действительно ли она предсказала основание города, раскроете происхождение загадочной шестиметровой колонны и узнаете, зачем конь перепрыгнул через Влтаву. В завершение подниметесь на смотровые площадки и насладитесь потрясающим видом на Прагу.