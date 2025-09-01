Прага – это город, по которому можно бесконечно гулять до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться в него без
Описание экскурсииАрхитектурный рай Праги: дворцы, площади и религиозные святыни всего за 4 часа Прага – это город, по которому можно бесконечно гулять до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию. Как она проходит? Экскурсия состоит из двух частей: автобусной и пешеходной. Находясь в комфортабельном автобусе, вы услышите от гида интересные подробности о достопримечательностях Нового города, которые мы будем проезжать. Спустя 1 час мы выйдем из автобуса. Пешеходная часть займет 3 часа. Программа: - Наша программа начинается с Вацлавской площади – самого любимого места и приезжих, и местных жителей. - Тут же увидим Национальный музей – украшение Вацлавской площади – с богатейшей коллекцией экспонатов. - Приготовьтесь рассмотреть самую большую историческую площадь Чехии – Карлову. Заложенная аж в 1348 году в честь зарождения Нового Места пражского, она сразу стала торговым средневековым центром. Полюбуемся старейшими зданиями того времени: Новомнестской ратушей, Младотоновским дворцом, костелом святого Игнатия. - Проедем мимо Танцующего дома, который является символическим изображением танцующей пары. Это нестандартное здание известно тем, что получило множество смешных названий от жителей Праги – «Джинджер и Фред», «стакан», «пьяный дом». - Не оминем и Еврейский (Йозефов) квартал. Говорят, он является самым посещаемым еврейским районом в мире. - Градчаны ранее был заселены дворцовской челядью, однако в 16 столетии этот район полюбился знатью, которая застроила предместье особняками и виллами. Наша автобусная часть окончена. Давайте теперь прогуляемся пешком! - Страговский монастырь – культурный и религиозный центр, послушники которого хранят обеты безбрачия и молчания. Он пережил гусистские войны, тридцатилетнюю войну, французское и прусское нашествие. - Не оставит вас равнодушными и Пражская Лоретта. Комплекс включает несколько архитектурных строений, имеющих религиозный характер. - Сосредоточились достопримечательности и на Градчанской площади. Мы прогуляемся по красивейшему району, полюбуемся великолепными дворцами, построенными несколько столетий назад – уникальными памятниками архитектуры (Архиепископским, Штернбергским, Мартиницким, Тосканским и другими). - Символом Чехии является Пражский град – городок в городе, крупнейший замковый комплекс, бывшая резиденция королей. Он объединяет три двора, сады, храмы и дворцы. - Осмотрев древние замки, мы отправимся к Малой стороне. Это известный исторический архитектурный заповедник с 55 пражскими дворцами. - После направимся на другую сторону Влтавы и перейдем по Карлову мосту, чтобы посмотреть исторические места Старого города: его соборы, памятники, знаменитую городскую ратушу.
Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:45)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вацлавская площадь
- Карлова площадь
- Новоместкая ратуша
- Дом Фауста
- Танцующий дом
- Малая Сторона
- Набережная Яначека
- Уйезд
- Собор св. Николая
- Пражский Град
- Собор св. Вита
- Старая королевская лестница
- Остров Кампа
- Карлов мост
- Старый Город Пражский
- Карлова улица
- Староместкая площадь
- Куранты Пражский орлой
- Тынский храм
Что включено
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги гида (экскурсия на русском языке)
- Если группа будет большая, каждый получит радионаушники.
Что не входит в цену
- Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки).
- Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Завершение: Staroměstské náměstí
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:45)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
1 сен 2025
Т
Тамара
1 июн 2025
