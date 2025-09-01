Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз.



Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию. Прага – это город, по которому можно бесконечно гулять до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться в него без

Описание экскурсии Архитектурный рай Праги: дворцы, площади и религиозные святыни всего за 4 часа Прага – это город, по которому можно бесконечно гулять до боли в ногах, легко набирать лишние килограммы, наслаждаясь национальными чешскими блюдами, и скупать бесчисленное количество сувениров. Влюбиться в него без памяти очень легко, особенно, если вы оказались в городе в первый раз. Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию. Как она проходит? Экскурсия состоит из двух частей: автобусной и пешеходной. Находясь в комфортабельном автобусе, вы услышите от гида интересные подробности о достопримечательностях Нового города, которые мы будем проезжать. Спустя 1 час мы выйдем из автобуса. Пешеходная часть займет 3 часа. Программа: - Наша программа начинается с Вацлавской площади – самого любимого места и приезжих, и местных жителей. - Тут же увидим Национальный музей – украшение Вацлавской площади – с богатейшей коллекцией экспонатов. - Приготовьтесь рассмотреть самую большую историческую площадь Чехии – Карлову. Заложенная аж в 1348 году в честь зарождения Нового Места пражского, она сразу стала торговым средневековым центром. Полюбуемся старейшими зданиями того времени: Новомнестской ратушей, Младотоновским дворцом, костелом святого Игнатия. - Проедем мимо Танцующего дома, который является символическим изображением танцующей пары. Это нестандартное здание известно тем, что получило множество смешных названий от жителей Праги – «Джинджер и Фред», «стакан», «пьяный дом». - Не оминем и Еврейский (Йозефов) квартал. Говорят, он является самым посещаемым еврейским районом в мире. - Градчаны ранее был заселены дворцовской челядью, однако в 16 столетии этот район полюбился знатью, которая застроила предместье особняками и виллами. Наша автобусная часть окончена. Давайте теперь прогуляемся пешком! - Страговский монастырь – культурный и религиозный центр, послушники которого хранят обеты безбрачия и молчания. Он пережил гусистские войны, тридцатилетнюю войну, французское и прусское нашествие. - Не оставит вас равнодушными и Пражская Лоретта. Комплекс включает несколько архитектурных строений, имеющих религиозный характер. - Сосредоточились достопримечательности и на Градчанской площади. Мы прогуляемся по красивейшему району, полюбуемся великолепными дворцами, построенными несколько столетий назад – уникальными памятниками архитектуры (Архиепископским, Штернбергским, Мартиницким, Тосканским и другими). - Символом Чехии является Пражский град – городок в городе, крупнейший замковый комплекс, бывшая резиденция королей. Он объединяет три двора, сады, храмы и дворцы. - Осмотрев древние замки, мы отправимся к Малой стороне. Это известный исторический архитектурный заповедник с 55 пражскими дворцами. - После направимся на другую сторону Влтавы и перейдем по Карлову мосту, чтобы посмотреть исторические места Старого города: его соборы, памятники, знаменитую городскую ратушу.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вацлавская площадь

Карлова площадь

Новоместкая ратуша

Дом Фауста

Танцующий дом

Малая Сторона

Набережная Яначека

Уйезд

Собор св. Николая

Пражский Град

Собор св. Вита

Старая королевская лестница

Остров Кампа

Карлов мост

Старый Город Пражский

Карлова улица

Староместкая площадь

Куранты Пражский орлой

Тынский храм Что включено Поездка на комфортабельном автобусе

Услуги гида (экскурсия на русском языке)

Если группа будет большая, каждый получит радионаушники. Что не входит в цену Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки).

Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.

Питание. Где начинаем и завершаем? Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Завершение: Staroměstské náměstí Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:45) Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.