4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Пивной Гранд Тур

Секреты пивоварения, дегустация и пивные спа-процедуры в гостях у чешских пивоваров

Евгений
Задать вопрос
Евгений – ваш гид
Экскурсия для всех желающих разобраться в том, как делается самое известное в мире Чешское пиво, попробовать уникальные сорта любимого напитка и при желании даже окунуться в ванну свежеприготовленного сусла.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Пивной Гранд Тур
Пивной Гранд Тур

Что вас ожидает

Мы отправимся на частную пивоварню Purkmystr, известную на всю Чехии не только уникальными сортами «живого» пива, но и современным комплексом пивных спа-процедур. Именно здесь вы отведаете 6 сортов свежеприготовленного пива и традиционные пивные закуски, а при желании сможете полностью погрузится в пивную атмосферу и понежиться в деревянных кадках с пивным суслом под аккомпанемент свежайшего пива.

Затем мы посетим самый современный пивоваренный завод Чехии, где в ходе обзорной экскурсии вы увидите процесс создания пива Pilsner Urquell, узнаете о интересных нюансах пивоварения, спуститесь в старинные подземелья пивоварни, где продегустируете уникальное нефильтрованное пиво из пивоварского склепа.

После познавательной прогулки мы отправимся обратно в Прагу, где, для закрепления материала, посетим Бревновский монастырь. Считается, что именно здесь было сварено первое пиво на Чешских землях. Стоит ли говорить, что и здесь не обойдется без дегустации?

После нашего тура вы поймете, почему пиво в этой стране является национальным достоянием и сможете с уверенностью сказать, что познакомились с Чешским пивоварением.

Организационные детали

В стоимость тура включены:

  • трансфер из любого удобного для вас места в Праге в г. Пльзень (100 км. от Праги) и обратно
  • дегустация 8 сортов пива на пивоварнях Pilsner Urquell, Purkmystr, Brevnovsky klaster
  • дегустация 3 пивных закусок в пивоварне Purkmystr

Входные билеты на экскурсию по пивоварне Pilsner Urquell оплачиваются отдельно, стоимость 10€ с человека. Стоимость купания в пивных ваннах также оплачивается отдельно (35 € с человека). Есть возможность заказать как индивидуальные одноместные ванны, так и ванны для двоих.

Пивной Гранд Тур
Пивной Гранд Тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евгений
Евгений
Энергичный гид, плененный красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 июля 2019
Экскурсия просто супер !!! Экскурсовод интересный рассказчик с чувством юмора. Купание в пивном сусле очень необычный аттракцион.Столько впечатлений! Рекомендую эту экскурсию всем.
2 июля 2019
Евгений замечательный гид! Мне с мужем все очень понравилось)) экскурсия была действительно увлекательной! По нашей просьбе даже был немного скорректирован маршрут. Евгений отвечал на все наши вопросы не только по темп тура, но и вообще о Праге и Чехии, узнали много интересных фактов. Так же порекомендовал несколько ресторанов, которые оказались действительно вкусными и необычными. Не сомневайтесь, доверьте свой досуг Евгению и вы не пожалеете!
14 октября 2018
Экскурсия очень интересная!Спасибо большое Евгению за проведенное время!Совету всем!Не пожалеете!
12 октября 2018
Очень понравилось!

Евгений проводит ещё 5 экскурсий

Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
скидка15%
€150
128 за экскурсию
4 часа
230 отзывов
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
Вы прогуляетесь по историческим периодам Праги, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды. Я расскажу вам самые интересные факты из жизни города, и в результате вы сами поймете, почему Прагу называли то мистической, то стобашенной, то златой.
Пражский экспресс: город за 2 часа!Пражский экспресс: город за 2 часа!Пражский экспресс: город за 2 часа!
75 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Живым языком и без скучных дат о главных достопримечательностях на авто-пешеходной экскурсии
Тех, кто хочет сделать правильные первые шаги в Праге, и тех, у кого мало времени в городе, — приглашаю в это мини-путешествие. Я покажу вам Прагу живой и интересной, места классические и «для своих»: от Староместской площади до Градчан. Вы сделаете фото с лучших смотровых, поймете устройство Праги и получите полезные советы по покорению города.
Спектакль-променад по магической ПрагеСпектакль-променад по магической ПрагеСпектакль-променад по магической Праге
скидка25%
€20
15 за человека
1.5 часа
32 отзыва
Стать участником интерактивного аудио-спектакля в декорациях Старого города!
В Прагу можно возвращаться вновь и вновь, каждый раз открывая город с неожиданной стороны: в этот раз вас ждет променад по пражским улочкам с высочайшим уровнем погружения. Иммерсивная прогулка-спектакль не имеет ничего общего с монотонным форматом экскурсии — это органичное сочетание аудио-спектакля на фоне ключевых мест столицы, старинных легенд и любопытных фактов о городе. Этот необыкновенный опыт позволит вам почувствовать Прагу, прислушаться к ней — и стать друзьями навеки.
Традиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоварен
90 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Дрезден — немецкая ФлоренцияДрезден — немецкая ФлоренцияДрезден — немецкая Флоренция
280 за экскурсию
10 часов
11 отзывов
История, красоты и вкусы культурной столицы Саксонии на автомобильной экскурсии
Великолепный Дрезден пережил немало взлетов и падений за свою 800 летнюю историю. Был стерт с лица земли в 1945 году и восстал как птица Феникс из пепла несколько десятилетий назад. Этот город был гостеприимным домом для Гете, Вагнера, Достоевского, Тургенева и других выдающихся личностей. На экскурсии я познакомлю вас с историей, прекрасной барочной архитектурой, богатыми коллекциями живописи и уникальных экспонатов сокровищницы Дрездена. Здесь каждый найдет то, что интересно именно ему.

Гастрономические экскурсии в Праге

С пивом по ПрагеС пивом по ПрагеС пивом по Праге
98 за экскурсию
2.5 часа
97 отзывов
Обзорная прогулка по городу и лучшим пражским пивным
Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии! Мы будем бродить по потайным улочкам Старого и Нового города, изучая самые интересные пивные Праги и погружаясь в многогранный и богатый мир чешского пивоварения. А по пути, конечно, поговорим о истории города, его достопримечательностях и вековых традициях.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€28
23 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Секреты пражского пиваСекреты пражского пиваСекреты пражского пива
60 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
Хотите ощутить вкус Праги и Чехии? Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат. А ещё получите пивные паспорта и карту с адресами всех лучших пивоварен Праги!
Истории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной Праги
скидка15%
€130
111 за экскурсию
5 часов
Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города. Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
Пивная ПрагаПивная ПрагаПивная Прага
40 за человека
4 часа
Погулять по центру города, заглянуть на аутентичные пивоварни и распробовать самый чешский напиток
Не только потрясающей архитектурой и древней историей славна Прага — не стоит забывать и про чешское пиво! По всей столице, её окрестностям и другим городкам Чехии разбросаны старинные пивоварни. Вы познакомитесь с пивоваренными традициями страны и попробуете лучшие и разнообразнейшие сорта пенного. И после этой экскурсии смело прослывёте пивным гурманом!
Сладкая экскурсия по исторической ПрагеСладкая экскурсия по исторической ПрагеСладкая экскурсия по исторической Праге
150 за экскурсию
3 часа
34 отзыва
Пройти по историческим местам с особым удовольствием в обход туристических троп
Наша задача — пройти по историческим местам с особым удовольствием. Вы будете гулять по пассажам, любоваться пейзажами, пить кофе и пробовать пражские фирменные сладости. Останавливаясь возле уникальных домов, памятников и храмов, вы узнаете познавательные подробности из жизни города, которые помогут вам лучше понять Прагу.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы