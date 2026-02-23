4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия для всех желающих увидеть интересные уголки Праги, узнать её легенды и историю, а также разобраться в том, как делается самое известное в мире чешское пиво. И, конечно попробовать уникальные сорта любимого напитка.

Описание экскурсии

Погружение в историю

Сначала мы отправимся в уютный район Градчаны, где приобщимся не только к его интересным легендам, но и к истокам пражского пивоварения, посетив одну из старейших монастырских пивоварен — место, где пиво варится уже более 600 лет. Здесь мы поговорим об истории пивоварения, разберёмся в секретах и хитростях изготовления этого чудесного напитка и, конечно, продегустируем уникальные сорта монастырского пива.

Дегустация самых знаменитых сортов

Следующая остановка — район Малая сторона, самый уютный уголок Праги с невероятной атмосферой, историей и легендами. А также место с лучшими пивнушками города, известными своим трепетным отношением к пенному напитку. Здесь мы прогуляемся по уютным улочкам старой Праги и попробуем самые знаменитые сорта чешского пива. Поговорим о развитии пивоваренного искусства, влияние на мировые пивные тренды и разберёмся в секретах хранения и розлива пива. Узнаем, что такое «танковое» и резанное пиво, а также начнём отличать «шнит» от «гладинки». Ну а в качестве гастрономического аккомпанемента отведаем традиционные пивные закуски: от маринованного сыра до «утопленников».

Старинные технологии и пивное спа

Триумфальным завершением станет посещение Старого города. Мы пройдёмся по уютным лабиринтам старинных улиц и посетим самую старую пивоварню города «U Medvidku» — пиво здесь варится с 1466 года. Это удивительное место, где для брожения и дображивания пенного до сих пор используют дубовые бочки. А ещё именно здесь можно попробовать уникальное пиво “Oldgott” и самое плотное пиво в мире — “X-Beer 33”. Тут же и пивные спа, для тех кому хочется погрузится в пиво с головой:)

После экскурсии вы поймёте, почему Прага считается одним из самых уютных городов мира, а пиво в Чехии является национальным достоянием. Узнаете множество исторических фактов и легенд о Праге и пражском пиве, разберётесь в пивных нюансах и сможете с уверенностью сказать, что познакомились с Прагой и чешским пивоварением.

Организационные детали

В стоимость включено:

Билеты на трамвай для проезда к месту начала экскурсии

Интересная экскурсия о Праге и её пивоваренных традициях

Отдельно оплачивается: