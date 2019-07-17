4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы отправимся на частную пивоварню Purkmystr, известную на всю Чехии не только уникальными сортами «живого» пива, но и современным комплексом пивных спа-процедур. Именно здесь вы отведаете 6 сортов свежеприготовленного пива и традиционные пивные закуски, а при желании сможете полностью погрузится в пивную атмосферу и понежиться в деревянных кадках с пивным суслом под аккомпанемент свежайшего пива.

Затем мы посетим самый современный пивоваренный завод Чехии, где в ходе обзорной экскурсии вы увидите процесс создания пива Pilsner Urquell, узнаете о интересных нюансах пивоварения, спуститесь в старинные подземелья пивоварни, где продегустируете уникальное нефильтрованное пиво из пивоварского склепа.

После познавательной прогулки мы отправимся обратно в Прагу, где, для закрепления материала, посетим Бревновский монастырь. Считается, что именно здесь было сварено первое пиво на Чешских землях. Стоит ли говорить, что и здесь не обойдется без дегустации?

После нашего тура вы поймете, почему пиво в этой стране является национальным достоянием и сможете с уверенностью сказать, что познакомились с Чешским пивоварением.