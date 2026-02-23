4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия для всех желающих увидеть интересные уголки Праги, узнать её легенды и историю, а также разобраться в том, как делается самое известное в мире чешское пиво. И, конечно попробовать уникальные сорта любимого напитка.
Сначала мы отправимся в уютный район Градчаны, где приобщимся не только к его интересным легендам, но и к истокам пражского пивоварения, посетив одну из старейших монастырских пивоварен — место, где пиво варится уже более 600 лет. Здесь мы поговорим об истории пивоварения, разберёмся в секретах и хитростях изготовления этого чудесного напитка и, конечно, продегустируем уникальные сорта монастырского пива.
Дегустация самых знаменитых сортов
Следующая остановка — район Малая сторона, самый уютный уголок Праги с невероятной атмосферой, историей и легендами. А также место с лучшими пивнушками города, известными своим трепетным отношением к пенному напитку. Здесь мы прогуляемся по уютным улочкам старой Праги и попробуем самые знаменитые сорта чешского пива. Поговорим о развитии пивоваренного искусства, влияние на мировые пивные тренды и разберёмся в секретах хранения и розлива пива. Узнаем, что такое «танковое» и резанное пиво, а также начнём отличать «шнит» от «гладинки». Ну а в качестве гастрономического аккомпанемента отведаем традиционные пивные закуски: от маринованного сыра до «утопленников».
Старинные технологии и пивное спа
Триумфальным завершением станет посещение Старого города. Мы пройдёмся по уютным лабиринтам старинных улиц и посетим самую старую пивоварню города «U Medvidku» — пиво здесь варится с 1466 года. Это удивительное место, где для брожения и дображивания пенного до сих пор используют дубовые бочки. А ещё именно здесь можно попробовать уникальное пиво “Oldgott” и самое плотное пиво в мире — “X-Beer 33”. Тут же и пивные спа, для тех кому хочется погрузится в пиво с головой:)
После экскурсии вы поймёте, почему Прага считается одним из самых уютных городов мира, а пиво в Чехии является национальным достоянием. Узнаете множество исторических фактов и легенд о Праге и пражском пиве, разберётесь в пивных нюансах и сможете с уверенностью сказать, что познакомились с Прагой и чешским пивоварением.
Организационные детали
В стоимость включено:
Билеты на трамвай для проезда к месту начала экскурсии
Интересная экскурсия о Праге и её пивоваренных традициях
Отдельно оплачивается:
Пиво и пивные закуски в зависимости от ваших возможностей и предпочтений
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Огромное спасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Узнали много нового, город открылся с совершенно другой стороны. Время пролетело незаметно благодаря интересному рассказу и профессионализму. Обязательно вернемся
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Екатерина
Евгений замечательный гид! Мне с мужем все очень понравилось)) экскурсия была действительно увлекательной! По нашей просьбе даже был немного скорректирован маршрут. Евгений отвечал на все наши вопросы не только по читать дальшеуменьшить
темп тура, но и вообще о Праге и Чехии, узнали много интересных фактов. Так же порекомендовал несколько ресторанов, которые оказались действительно вкусными и необычными. Не сомневайтесь, доверьте свой досуг Евгению и вы не пожалеете!
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Юлия
Огромное спасибо Евгению за отличную, познавательную, вкусную и интересную экскурсию по пивоварням Праги. Евгений прекрасный рассказчик, знает много про пиво, ещё и закончил курсы пивоваров!
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И
Ирина
Экскурсия просто супер!!! Экскурсовод интересный рассказчик с чувством юмора. Купание в пивном сусле очень необычный аттракцион. Столько впечатлений! Рекомендую эту экскурсию всем.
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Л
Лилия
Экскурсия очень интересная! Спасибо большое Евгению за проведенное время! Совету всем! Не пожалеете!
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С
САША
Интересно, познавательно, душевно и вкусно. Большое спасибо Евгений за нашу экскурсию!
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