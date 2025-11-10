Вы увидите самые интересные и важные достопримечательности Праги.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВы увидите самые интересные достопримечательности Пражского Града и Старого Города. Пражский Град являлся резиденцией сначала чешских князей, потом королей, а сегодня там работает президент Чешской республики. Но важнее, что именно в Граде располагается готический гигант Собор Святого Витта. Наша прогулка продолжится в Старом Городе, и Вашему взору представятся всемирно-известный Карлов Мост, Староместская Ратуша, великолепные соборы и дворцы… Это настоящее пиршество для любителей истории и архитектуры. Три часа нашей экскурсии пролетят совершенно незаметно, и никакая погода не помешает нам насладиться красотой великолепной Праги.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский Град
- Собор Святого Витта
- Карлов мост
- Староместская площадь
- Пражский Орлой
- Вацлавская площадь
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: U Prašného mostu 51/6, 118 00 Praha 1-Hradčany
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Завтра в 09:00
11 ноя в 14:00
€128
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековая Прага: башни, храмы и пиво
Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
13 ноя в 10:30
14 ноя в 10:30
€210 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
€288 за всё до 4 чел.