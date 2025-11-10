Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите самые интересные и важные достопримечательности Праги.

Описание экскурсии Вы увидите самые интересные достопримечательности Пражского Града и Старого Города. Пражский Град являлся резиденцией сначала чешских князей, потом королей, а сегодня там работает президент Чешской республики. Но важнее, что именно в Граде располагается готический гигант Собор Святого Витта. Наша прогулка продолжится в Старом Городе, и Вашему взору представятся всемирно-известный Карлов Мост, Староместская Ратуша, великолепные соборы и дворцы… Это настоящее пиршество для любителей истории и архитектуры. Три часа нашей экскурсии пролетят совершенно незаметно, и никакая погода не помешает нам насладиться красотой великолепной Праги.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пражский Град

Собор Святого Витта

Карлов мост

Староместская площадь

Пражский Орлой

Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: U Prašného mostu 51/6, 118 00 Praha 1-Hradčany Завершение: По желанию туриста Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.