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Полет на частном самолете в Чехии

5
16 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Предлагаем Вам уникальную возможность увидеть как колоритную природу, так и достопримечательности 🏛️ Чехии с высоты птичьего полета! Изучите теоретические основы и ознакомьтесь с самолетом, за штурвалом которого Вам доведется сидеть.

Из окна самолёта вам откроется панорамный вид на реку Эльбу и священную для чехов гору — Ржип.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €209 за экскурсию

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Полет на частном самолете в Чехии
Полет на частном самолете в Чехии

Что вы увидите

  • Река Эльба
  • Город Терезин
  • Гора Ржип
  • Литомержице (королевская резиденция)
  • Махово озеро
  • Роуднице
  • Замок Кокоржин
  • Замок Мельницкий
  • Замок Бездег
  • Хазенбург
Хотите чего-то нового, необыкновенного и экстремального на отдыхе в Чехии? Устройте себе или своим близким захватывающее приключение в облаках! Пролетите с нами над красотами Чешского края и попробуйте пилотировать самолет ✈️ сами, оставьте на мгновение землю и получите массу незабываемых впечатлений в облаках!

Как пройдет Ваш полет:

  • Перед полетом Вы пройдете полный инструктаж и получите ответы на любые вопросы, касающиеся вашего полета: как взлетать, менять режим полета, держать заданную высоту, поворачивать. Инструктор ознакомит Вас с теоретической частью полета, расскажет о назначении каждого руля управления самолетом и приборов в кабине. После этого Вы отправитесь в незабываемый полет, где получите массу впечатлений и попробуете сделать все абсолютно сами. Вот взлетно-посадочная полоса под колесами самолета, и через несколько секунд Вы оказываетесь под облаками, а внизу прекрасная панорама.

На выбор доступны варианты полета разных маршрутов и продолжительности:

    Красный маршрут
    Продолжительность: 30 минут.

    Во время маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:

      Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь
      Хазенбург - развалины исторического готического града
      река Эльба (Лабе)
      Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы
      Ржип - священная для чехов гора
      Литомержице - загородная королевская резиденция
      Синий маршрут
      Продолжительность: 60 минут

      Во время этого маршрута Вы увидите следующие достопримечательности:

        Роуднице - резиденция дворянского рода Лобковицы
        река Эльба (Лабе)
        Кокоржин - романтический замок 🏰 14 столетия
        Бездег - готический замок, дошедший до нас в первозданном виде
        Терезин-город построенный в форме звезды, бывший нацистский концентрационный лагерь
        Хазенбург - развалины исторического готического града
        Мельницкий замок на стыке рек Эльбы и Влтавы
        Махово озеро - самый большой в Чехии искусственный водоем, расположен в заповеднике

        Организационные детали:

        • Полет может не состояться по погодным условиям или иным причинам, не зависящим от организатора. Просьба оставить заявку онлайн и дождаться подтверждения организатора.
        • Полную оплату экскурсии 🧭 необходимо осуществить не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии в одном из пунктов приёма оплаты (информация доступна после бронирования). В противном случае ваша бронь будет аннулирована!
        Что входит
        • Инструктаж на русском
        • Полет по 2 маршрутам на 30 или 60 мин (на выбор)
        Что не входит
        • Трансфер в аэропорт и обратно на группу 1-4 человека €30 (30 мин. от Праги)
        Начало
        🚩 по договоренности
        Место завершения
        🏁 Прага
        Полет на частном самолете в Чехии
        Полет на частном самолете в Чехии
        Полет на частном самолете в Чехии
        Полет на частном самолете в Чехии

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        • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
        🕐 Показать доступные даты
        Eurotour G.
        Eurotour G.
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        16 отзывов оставили туристы

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