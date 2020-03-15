111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Красоты Чехии свысока!
Перед приключением мы обсудим маршрут и программу. Время полета — 30 минут (вместе со сборами наша встреча продлится три часа). За это время вы пролетите над несколькими замками, архитектурными памятниками и над рекой Эльба, протекающей из Чехии до самого Северного моря, узнаете об истории достопримечательностей. Вы можете выбрать один из маршрутов ниже, или мы вместе составим индивидуальный плант с учётом ваших пожеланий:
Четкая организация и безопасность
При необходимости вас заберут из отеля в Праге (трансфер возможен за дополнительную оплату). По приезде на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом. После полёта у вас будет время на экскурсию по ангару, аэродрому и фотосессию.
Безопасность пассажиров является самой важной частью нашей работы!
Поэтому прошу отнестись с пониманием, если нам придется изменить планы в связи с погодными условиями.
Полет можно организовать и для групп более 3 человек. У нас в парке есть 6 самолетов. Сообщите заранее: мы организуем групповой вылет и договоримся о выгодной стоимости.