111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это не просто экскурсия, но настоящее приключение, для тех, кому наскучили стандартные прогулки по Праге. Для тех, кто любит небанальные фото из путешествий. И, конечно, для тех, кто хочет удивить любимого человека! Будь это юбилей, день свадьбы или предложение руки и сердца, ваша половинка не останется равнодушной к такому шагу. А мы обеспечим безопасный полет и запечатлеем ваши воспоминания на видео.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красоты Чехии свысока!

Перед приключением мы обсудим маршрут и программу. Время полета — 30 минут (вместе со сборами наша встреча продлится три часа). За это время вы пролетите над несколькими замками, архитектурными памятниками и над рекой Эльба, протекающей из Чехии до самого Северного моря, узнаете об истории достопримечательностей. Вы можете выбрать один из маршрутов ниже, или мы вместе составим индивидуальный плант с учётом ваших пожеланий:

Красный маршрут (~30 мин. полёта) — €359 : Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип

: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип Синий маршрут (~1 час полёта) — €649 : Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург

: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) — €799: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка

Четкая организация и безопасность

При необходимости вас заберут из отеля в Праге (трансфер возможен за дополнительную оплату). По приезде на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом. После полёта у вас будет время на экскурсию по ангару, аэродрому и фотосессию.

Безопасность пассажиров является самой важной частью нашей работы!

Поэтому прошу отнестись с пониманием, если нам придется изменить планы в связи с погодными условиями.

Организационные детали

Стоимость указана за 30 минут полёта

Пассажиры застрахованы в соответствии с чешским законодательством на сумму до €1.2 млн

При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут

В случае отмены полета из-за непогоды есть две возможности:

1. Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование

2. Договориться на альтернативную дату и время

1. Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование 2. Договориться на альтернативную дату и время Трансфер из Праги до аэродрома и обратно по желанию — €40

Полет можно организовать и для групп более 3 человек. У нас в парке есть 6 самолетов. Сообщите заранее: мы организуем групповой вылет и договоримся о выгодной стоимости.