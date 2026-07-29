111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков
Это не просто экскурсия, но настоящее приключение, для тех, кому наскучили стандартные прогулки по Праге. Для тех, кто любит небанальные фото из путешествий.
И, конечно, для тех, кто хочет удивить любимого человека! Будь это юбилей, день свадьбы или предложение руки и сердца, ваша половинка не останется равнодушной к такому шагу. А мы обеспечим безопасный полет и запечатлеем ваши воспоминания на видео.
Перед приключением мы обсудим маршрут и программу. Время полета — 30 минут (вместе со сборами наша встреча продлится три часа). За это время вы пролетите над несколькими замками, архитектурными памятниками и над рекой Эльба, протекающей из Чехии до самого Северного моря, узнаете об истории достопримечательностей. Вы можете выбрать один из маршрутов ниже, или мы вместе составим индивидуальный плант с учётом ваших пожеланий:
Красный маршрут (~30 мин. полёта) — €359: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип
Синий маршрут (~1 час полёта) — €649: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург
Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) — €799: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка
Четкая организация и безопасность
При необходимости вас заберут из отеля в Праге (трансфер возможен за дополнительную оплату). По приезде на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом. После полёта у вас будет время на экскурсию по ангару, аэродрому и фотосессию.
Безопасность пассажиров является самой важной частью нашей работы! Поэтому прошу отнестись с пониманием, если нам придется изменить планы в связи с погодными условиями.
Организационные детали
Стоимость указана за 30 минут полёта
Пассажиры застрахованы в соответствии с чешским законодательством на сумму до €1.2 млн
При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут
В случае отмены полета из-за непогоды есть две возможности: 1. Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование 2. Договориться на альтернативную дату и время
Трансфер из Праги до аэродрома и обратно по желанию — €40
Полет можно организовать и для групп более 3 человек. У нас в парке есть 6 самолетов. Сообщите заранее: мы организуем групповой вылет и договоримся о выгодной стоимости.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Возможен трансфер за дополнительную оплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 848 туристов
Фанат авиации и экстремального спорта. Сертифицированный пилот-инструктор. Имею медицинское образование и чувство юмора:) Полеты организую и провожу в составе команды таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 129 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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–
Б
Бузуляк
Полет очень понравился,огромное спасибо!!!
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Адеся
Благодарю за прекрасный полет пилота Павла. Я была с дочкой 12 лет и мы обе были под приятным впечатлением от этой экскурсии!!! Была прекрасная солнечная погода и мы видели Прагу как на ладони 👌😉 Павел говорил по чешскому языку, мы прекрасно понимали друг друга! На все наши вопросы и просьбы мы получили ответы и помощь 🙌😉 Очень советую эту экскурсию!!!
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V
Victoria
Незабываемые впечатления!)) Это был подарок сыну на 13-летие. Он не знал до последних минут, что его ожидает. Нам предоставили дополнительно машину, т. к. своего транспорта нет, а добираться с Праги читать дальшеуменьшить
самостоятельно было не очень комфортно. Очень переживала, чтобы в полёте не укачало… Всё прекрасно! Сначала у сына 😲🤯. А потом, как сел за штурвал… та ты что!!! Жвачку жуёт, кнопочки жмёт, маму качает🤮(последнее шутка). Виды бесподобные! Эмоции зашкаливают! Часовой полёт пролетел незаметно. На земле столько эмоций от подростка 😃😘😍🤗 ну мамочки, вы меня наверно поймёте! Спасибо, Михаил, всё супер!!!
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А
Анна
Потрясающая экскурсия! Оставила самые яркие впечатления. Вчем, кто любит летать и хочет себя попробовать в качестве пилота - не упустите свой шанс🤩Пилотом на экскурсии был Данила. Очень подробно все рассказывал, отвечал на все вопросы связанные с полетами на такого типа самолетах. Очень рекомендую, точно не пожалеете!
+2
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В
Владимир
Все супер,летчик Степан на своем месте и рассказал и экскурсию провел)
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Н
Наталья
дорого, остальное все отлично, незабываемые впечатления от видов с высоты птичьего полета.
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