111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Воздушное путешествие на закате над живописными красотами чешской природы и древних замков

Михаил
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Михаил – представитель гидов
Это не просто экскурсия, но настоящее приключение, для тех, кому наскучили стандартные прогулки по Праге.

Для тех, кто любит небанальные фото из путешествий.

И, конечно, для тех, кто хочет удивить любимого человека! Будь это юбилей, день свадьбы или предложение руки и сердца, ваша половинка не останется равнодушной к такому шагу.

А мы обеспечим безопасный полет и запечатлеем ваши воспоминания на видео.
€283
199 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Возможен трансфер за дополнительную оплату.
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У этой экскурсии111 отзывов
4.97
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)

Что вас ожидает

Красоты Чехии свысока!
Перед приключением мы обсудим маршрут и программу. Время полета — 30 минут (вместе со сборами наша встреча продлится три часа). За это время вы пролетите над несколькими замками, архитектурными памятниками и над рекой Эльба, протекающей из Чехии до самого Северного моря, узнаете об истории достопримечательностей. Вы можете выбрать один из маршрутов ниже, или мы вместе составим индивидуальный плант с учётом ваших пожеланий:

  • Красный Маршрут (~30 мин. полёта): Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип
  • Синий Маршрут (~1 час полёта) — 359€: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург
  • Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) — 479€: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка

Четкая организация и безопасность
При необходимости вас заберут из отеля в Праге (трансфер возможен за дополнительную оплату). По приезде на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом. После полёта у вас будет время на экскурсию по ангару, аэродрому и фотосессию.

Безопасность пассажиров является самой важной частью нашей работы!
Поэтому прошу отнестись с пониманием, если нам придется изменить планы в связи с погодными условиями.

Организационные детали

  • Стоимость указана за 30-минутный полет
  • Пассажиры застрахованы в соответствии с чешским законодательством на сумму до 1.2 млн €
  • При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут
  • В случае отмены полета из-за непогоды есть две возможности:
    1. Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование
    2. Договориться на альтернативную дату и время

Полет можно организовать и для групп более 3 человек. У нас в парке есть 6 самолетов. Сообщите заранее: мы организуем групповой вылет и договоримся о выгодной стоимости.

Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)
Романтический полёт для двоих (или троих)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Возможен трансфер за дополнительную оплату..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Фанат авиации и экстремального спорта. Сертифицированный пилот-инструктор. Имею медицинское образование и чувство юмора :) Полеты организую и провожу в составе команды таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. До встречи!
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111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Рекомендую. Покупалось в подарок мужу ко дню рождения. Муж был в восторге, захотел дальше осваивать воздушные суда малой авиации.
8 февраля 2020
Отлично полетали! Все очень понравилось, как встретили, что все время были на связи, все рассказывали и показывали. У нас с мужем была годовщина, сделали классные фотографии на фоне самолёта, нас ни в чем не ограничивали. Так что рекомендуем💖
Екатерина
10 января 2020
В каждом новом месте отдыха мы ищем что-то необычное.
Прага удивила предложением полета над её окрестностями. Учитывая, что мы летаем вообще первый раз, то решились на самый короткий маршрут.
В назначенный день был туман, поэтому решено было перенести полёт на другой день.
Степан был спокоен, невозмутим, что вселило в нас уверенность, несмотря на маленький самолет.
Сидеть удобно, ремни безопасности, наушники, всё слышали, слушали и много шутили во время полёта.
Из минусов, которые относятся, скорее, ко всему аэроклубу:
В описании к экскурсии пишется про страховку. Я точно не знаю, как должно быть. Но перед полетам мы ничего не подписывали. Никто не знал даже наших имён. Привезли, покатали, увезли. Всё на доверии.
Дверь со стороны пассажира плохо фиксировалась изначально, но вроде закрылась. Итог - держали её сами рукой вторую половину полета... Вроде как менялся интерьер самолета, а дверь вот не отрегулировали. Зато у него новый двигатель! Если бы знали - взяли бы другой аппарат, их там было несколько на выбор.
Общее впечатление - неплохое. Все были воодушевлены сначала, а потом рады, что победили свои страхи. )) Потом уже задумались и про страховку, и про дверь.... Второй раз я бы не полетела с таким качеством техники.
7 января 2020
Отлично полетали сегодня с мужем и ребёнком! Ребёнку 4 года, ему понравилось, совсем не страшно. Муж вообще в восторге! Отдельное спасибо Степану! Очень вежливый, пунктуальный молодой человек. Заехал за нами в отель, привёз на аэродром, по дороге рассказывал много интересного. Во время полёта тоже рассказывал про историю достопримечательностей, где летели. После полёта показал инструкторскую, угостил кофе)) Всем советую! Отличная экскурсия!
21 декабря 2019
Степан был всегда на связи, встретил, привёз, все рассказал и полетели) Моя девушка осталась под большим впечатлением) Рекомендую такой полет, если хотите чтоб поездка запомнилась надолго) В общем все было классно 👍
5 ноября 2019
Замечательный полет! Спасибо огромное пилоту Дмитрию !!!
Не смотря на непогоду, мы так здорово полетали в облаках, так низко к земле мы ещё никогда не летали! Было супер!!!!
4 ноября 2019
Летали с мужем. Оба остались в восторге. Заранее все обговорили, уточнили все моменты.
Полёт прошёл замечательно, пилот высший класс! Всем рекомендую!!!
12 октября 2019
Все было очень интересно! Спасибо Дмитрию за столь необычную экскурсию
22 августа 2019
Просто потрясающие впечатления! Нам с мужем очень понравилось. Почувствовать себя пилотом, узнать подробнее о процессе авиаполетов изнутри, насладиться красивым пейзажем с высоты. Супер!
5 августа 2019
Огромное спасибо Дмитрию! Все было супер. Забрал из гостиницы, доставил до аэродрома. Муж в восторге-для него это был сюрприз на День Рождение. Также спасибо за организацию бутылочки игристого после полёта. Атмосфера праздника была соблюдена. Ну и конечно, Дмитрий прекрасный рассказчик с чувством юмора. Удачи вам и надеюсь, до новых встреч🤗
Ещё 101 отзыв

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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