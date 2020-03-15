111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красоты Чехии свысока!

Перед приключением мы обсудим маршрут и программу. Время полета — 30 минут (вместе со сборами наша встреча продлится три часа). За это время вы пролетите над несколькими замками, архитектурными памятниками и над рекой Эльба, протекающей из Чехии до самого Северного моря, узнаете об истории достопримечательностей. Вы можете выбрать один из маршрутов ниже, или мы вместе составим индивидуальный плант с учётом ваших пожеланий:

Красный Маршрут (~30 мин. полёта) : Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип

: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип Синий Маршрут (~1 час полёта) — 359€ : Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург

: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) — 479€: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка

Четкая организация и безопасность

При необходимости вас заберут из отеля в Праге (трансфер возможен за дополнительную оплату). По приезде на аэродром вас будет ждать самолет с личным пилотом. После полёта у вас будет время на экскурсию по ангару, аэродрому и фотосессию.

Безопасность пассажиров является самой важной частью нашей работы!

Поэтому прошу отнестись с пониманием, если нам придется изменить планы в связи с погодными условиями.