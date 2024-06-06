1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€287 за человека
Квест
3 часа
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€23 за человека
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По ту сторону фасада Праги
Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше
Начало: У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
€28 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ароматом кофе: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в ароматный мир Праги, узнайте историю кофе и посетите лучшие кофейни города. Откройте для себя неожиданные факты и наслаждайтесь вкусом
Начало: площадь Крестоносцев
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага глазами инквизитора
Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Начало: На Старогородской площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
По пражским улицам с Францем Кафкой
Обзорная прогулка по местам знаменитого писателя и уголкам Старой Праги
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€98 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага для хипстеров
Прогулка на электросамокатах по самому модному и креативному району города
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€156 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
€49 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков
Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет
11 июня в 18:00
12 июня в 14:00
€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
История стобашенной Праги: эксклюзивный маршрут для ценителей
Загадки вековых башен Праги раскроются в увлекательном путешествии по символам чешской столицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Групповая
3 часа
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €235 за человека
Индивидуальная
3 часа
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
Начало: Příbram Airport
Расписание: любой день
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Групповая
5 часов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от €30 за человека
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотогеничная Прага: мастер-класс по фотографии и не только
Погрузитесь в мир фотографии вместе с профессионалом. Узнайте все о мобильной съемке и создайте свой портфолио волшебных снимков Праги
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €75 за всё до 3 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
2.5 часа
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
98€79 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria6 июня 2024Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
- РРая2 июня 2024Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Денису,нашему гиду,он поводил нас по нехоженным ранее местам и рассказал очень занимательно о них. Кроме
- ЛЛидия24 мая 2024Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
- NNino19 мая 2024Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
- ВВаря16 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо! Прошли тихими улочками, в основном в стороне от туристического потока. Для нас-идеальный вариант. Денис-опытный, интеллигентный, знающий, тактичный экскурсовод. Ни разу не почувствовали спешки. Узнали и обсудили много интересного о Праге.
- ББорис10 мая 20243.5.2024 нас было четверо друзей, с первого момента встречи с Натальей было понятно что экскурсия будет занимательной. Время пролетело быстро и увлекательно. Наталья интересно отвечала на вопросы, шутила и вообще все было класс!!!
- ВВика6 мая 2024Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
- ДДарья3 мая 2024Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
- ООльга29 апреля 2024Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
- ЮЮлия21 апреля 2024Пунктуальность- спасибо! очень хорошая экскурсия для ознакомления с городом в первый раз. Эффективно! Спасибо за подарок, очень приятно. Несмотря на холодную погоду, все было хорошо! Я рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Необычные»
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