Необычные экскурсии по Праге

Найдено 72 экскурсии в категории «Необычные» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Дворы, задворки и подворотни Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
169 отзывов
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
105 за всё до 4 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Индивидуальная
3 часа
124 отзыва
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
298 за всё до 3 чел.
Поведи самолёт над Прагой
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
287 за человека
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
38 за всё до 4 чел.
Тайная жизнь левобережной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Современное искусство и арт-объекты Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 3 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
23 за человека
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
Такая разная Прага
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7060 за всё до 4 чел.
По ту сторону фасада Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
По ту сторону фасада Праги
Открыть известные места с новой стороны и познакомиться с городом получше
Начало: У конной статуи Святого Вацлава на Вацлавской площ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Прага для взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Прага для взрослых: скрытая история и ночные тайны
Откройте для себя тайную сторону Праги, полную скандальных историй и забытых легенд о ночной жизни
Начало: На Вацлавской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
28 за всё до 4 чел.
Прага с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ароматом кофе: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в ароматный мир Праги, узнайте историю кофе и посетите лучшие кофейни города. Откройте для себя неожиданные факты и наслаждайтесь вкусом
Начало: площадь Крестоносцев
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
100 за всё до 5 чел.
Прага глазами инквизитора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Прага глазами инквизитора
Погрузитесь в мрачную атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои жуткие тайны и истории о ведьмах, палачах и инквизиторах
Начало: На Старогородской площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
34 отзыва
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
20 за человека
По пражским улицам с Францем Кафкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По пражским улицам с Францем Кафкой
Обзорная прогулка по местам знаменитого писателя и уголкам Старой Праги
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
98 за всё до 4 чел.
Прага для хипстеров
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прага для хипстеров
Прогулка на электросамокатах по самому модному и креативному району города
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
156 за всё до 3 чел.
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
49 за человека
Прага по нехоженым тропам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 6 чел.
Прага: мистическая и легендарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прага: мистическая прогулка с легендами вампиров и алхимиков
Погрузитесь в мир пражских тайн: от астрологов и алхимиков до Голема и Чёртовых каналов. Незабываемое приключение ждет
11 июня в 18:00
12 июня в 14:00
95 за всё до 4 чел.
История стобашенной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
История стобашенной Праги: эксклюзивный маршрут для ценителей
Загадки вековых башен Праги раскроются в увлекательном путешествии по символам чешской столицы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.
Полет на частном самолете в Чехии
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 235 за человека
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
Начало: Příbram Airport
Расписание: любой день
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Золото, танки и барокко
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
230 за всё до 3 чел.
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мистическая Прага в свете газовых фонарей
Начало: Станция метро Malostranka
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 90 за человека
Места силы в Праге. Карлов мост
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Места силы в Праге. Карлов мост
Начало: Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha-Můstek
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Дрезден и Саксонская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Дрезден и Саксонская Швейцария
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Карловы Вары, Крушовице и Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Карловы Вары, Крушовице и Локет
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Истоки чешской истории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Истоки чешской истории
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Национальный заповедник Чешский Рай
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Национальный заповедник Чешский Рай
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замок и средневековая корчма Детенице
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от 30 за человека
По городам с гидом на поезде или автобусе
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные лабиринты Старого города. Нетуристическая Прага
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Фотогеничная Прага
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотогеничная Прага: мастер-класс по фотографии и не только
Погрузитесь в мир фотографии вместе с профессионалом. Узнайте все о мобильной съемке и создайте свой портфолио волшебных снимков Праги
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 5 чел.
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 75 за всё до 3 чел.
Прага: истории любви
🚶 Пешая
скидка
19%
Индивидуальная
2.5 часа
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9879 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    6 июня 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
  • Р
    Рая
    2 июня 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Денису,нашему гиду,он поводил нас по нехоженным ранее местам и рассказал очень занимательно о них. Кроме
    читать дальше

    того,экскурсия проводилась в не утомительном темпе,как мы и попросили. Наша группа из 4 человек выражает благодарность за такую необычную и приятную экскурсию.

  • Л
    Лидия
    24 мая 2024
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
  • N
    Nino
    19 мая 2024
    Средневековый ужин в Праге
    Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.
  • В
    Варя
    16 мая 2024
    Дворы, задворки и подворотни Старого города
    Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо! Прошли тихими улочками, в основном в стороне от туристического потока. Для нас-идеальный вариант. Денис-опытный, интеллигентный, знающий, тактичный экскурсовод. Ни разу не почувствовали спешки. Узнали и обсудили много интересного о Праге.
  • Б
    Борис
    10 мая 2024
    Прага для взрослых
    3.5.2024 нас было четверо друзей, с первого момента встречи с Натальей было понятно что экскурсия будет занимательной. Время пролетело быстро и увлекательно. Наталья интересно отвечала на вопросы, шутила и вообще все было класс!!!
  • В
    Вика
    6 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,
    читать дальше

    так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была.

    Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительноМы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
    Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки
    читать дальше

    и дворики без этого променада. Такой интересный аудио спектакль с разными профессиональными актерами, что мы "встретились" и с вымышленными героями, и с Кепплером, Тито Браге и многими другими историческими персонажами. Темп был просто идеален и для нас трёх подруг (по 65 лет), и, наверняка, для семей с детьми. Такое оригинальное мероприятие! Рекомендуем от чистого сердца!

    Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!Восхитительная экскурсия с Аней!
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Праге
    Пунктуальность- спасибо! очень хорошая экскурсия для ознакомления с городом в первый раз. Эффективно! Спасибо за подарок, очень приятно. Несмотря на холодную погоду, все было хорошо! Я рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ваш идеальный день в Праге
  2. Дворы, задворки и подворотни Старого города
  3. Романтический полёт для двоих (или троих)
  4. Поведи самолёт над Прагой
  5. Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Необычные" можно забронировать 72 экскурсии от 20 до 425 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 1063 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 72 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 1063 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам