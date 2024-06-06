M Maria Дворы, задворки и подворотни Старого города Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё

Р Рая Дворы, задворки и подворотни Старого города читать дальше того,экскурсия проводилась в не утомительном темпе,как мы и попросили. Наша группа из 4 человек выражает благодарность за такую необычную и приятную экскурсию. Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Денису,нашему гиду,он поводил нас по нехоженным ранее местам и рассказал очень занимательно о них. Кроме

Л Лидия Современное искусство и арт-объекты Праги Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.

N Nino Средневековый ужин в Праге Мы остались очень довольны всем, что было указано в предложении, все было, красивое шоу, вкусная еда, необыкновенное вино и прекрасное пиво. Я буду рад рекомендовать его другим. большое спасибо.

В Варя Дворы, задворки и подворотни Старого города Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо! Прошли тихими улочками, в основном в стороне от туристического потока. Для нас-идеальный вариант. Денис-опытный, интеллигентный, знающий, тактичный экскурсовод. Ни разу не почувствовали спешки. Узнали и обсудили много интересного о Праге.

Б Борис Прага для взрослых 3.5.2024 нас было четверо друзей, с первого момента встречи с Натальей было понятно что экскурсия будет занимательной. Время пролетело быстро и увлекательно. Наталья интересно отвечала на вопросы, шутила и вообще все было класс!!!

В Вика Еврейский квартал в Праге: герои и легенды Замечательный гид Таисия!! Были очень довольны. Захватывающий рассказ, море информации которая потрясающе подана слушателю, интересный маршрут. Мы в восторге!!

Д Дарья Еврейский квартал в Праге: герои и легенды читать дальше так интересно рассказывает. Это не только одна из лучших экскурсий по Праге, но и вообще одна из лучших экскурсий, на которой я была. Мы были на экскурсии с Диной и нам так сильно понравилось. Было нереально интересно, Дина исключительно образованная и интеллигентная женщина,

О Ольга Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи читать дальше и дворики без этого променада. Такой интересный аудио спектакль с разными профессиональными актерами, что мы "встретились" и с вымышленными героями, и с Кепплером, Тито Браге и многими другими историческими персонажами. Темп был просто идеален и для нас трёх подруг (по 65 лет), и, наверняка, для семей с детьми. Такое оригинальное мероприятие! Рекомендуем от чистого сердца! Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки