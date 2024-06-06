🚌 На автобусе Мини-группа 11 часов 68 отзывов Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья Начало: В центре города Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 € 55 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 63 отзыва Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30 € 55 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 13 часов 19 отзывов Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 07:00 € 80 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 31 отзыв Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100) Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2 часа 6 отзывов Прага в лучах заката: на автобусе и пешком Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 € 30 за человека

🚗 На машине Мини-группа 11 часов 8 отзывов Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 € 75 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 15 отзывов Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре Начало: На Малостранской площади Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 6 отзывов Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols) Начало: У Пороховых Ворот Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги Начало: На трамвайной остановке Pohořelec Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 11 отзывов Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 10 отзывов Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце Начало: На Вацлавской площади Расписание: в четверг и субботу в 08:30 € 59 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 27 отзывов Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида Начало: на Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 12:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва По следам крестоносцев в Праге Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города Начало: На Малостранской площади Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 € 49 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 39 отзывов Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 08:30 € 50 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 8 часов 14 отзывов Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 09:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1.5 часа 34 отзыва Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу Начало: Пороховая башня Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Мала-Страна: секреты пражских алхимиков Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии Начало: в районе Малая сторона Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00 € 49 за человека

🚶 Пешая Групповая 8 часов 65 отзывов Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО Начало: На Вацлавской площади Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 360 отзывов Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 1234 отзыва Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50) € 25 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 167 отзывов Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50) € 50 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2 часа 48 отзывов Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50) € 25 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 235 отзывов Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30 € 60 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 343 отзыва Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут) € 55 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 227 отзывов Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45) € 45 за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 62 отзыва Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином Начало: Староместская площадь Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00 € 48 за человека

Круиз 1 час 19 отзывов Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко Начало: Краковска 21 Расписание: Ежедневно € 15 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 60 отзывов Величественный Пражский Град Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22 Расписание: Ежедневно в 10:45 € 15 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 24 отзыва Еврейский квартал Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45) € 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 26 отзывов Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00 € 85 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 289 отзывов Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker Расписание: Ежедневно в 20:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по району Нове Место Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 09:00 € 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 9 отзывов Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: По вторникам в 9:00 € 55 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 5 отзывов Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел» Начало: У памятника Святому Вацлаву Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 15 отзывов Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу Начало: На Староместской площади Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30) € 57 за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 13 отзывов Однодневная экскурсия в Берлин из Праги Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: четверг, суббота 6.45 € 95 за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 238 отзывов Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Вторник, суббота в 07:00 € 80 за человека

🛫 Полеты на самолетах Мини-группа 3 часа 4 отзыва Полет на частном самолете в Чехии Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01 от € 235 за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1 отзыв Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО Начало: Площадь Республики, Прага Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45) € 45 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4.5 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50) € 25 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 7 отзывов Круиз по Влатве с обедом Начало: На Староместской площади Расписание: пт., сб., вс. в 11:30 € 45 за человека

Круиз 1 час 5 отзывов Часовой панорамный круиз по Влтаве Начало: Краковска 21 Расписание: Ежедневно € 15 за человека