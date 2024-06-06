Групповые экскурсии Праги

Найдено 54 экскурсии в категории «Групповые» в Праге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
55 за человека
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
В сердце Чешской Швейцарии
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
20 за человека
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45 за человека
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
59 за человека
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
25 за человека
По следам крестоносцев в Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По следам крестоносцев в Праге
Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города
Начало: На Малостранской площади
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
49 за человека
Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
39 отзывов
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
50 за человека
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
34 отзыва
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
20 за человека
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
49 за человека
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
65 отзывов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1234 отзыва
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
25 за человека
Прага: Всё включено
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
167 отзывов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
25 за человека
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
60 за человека
Карловы Вары
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
343 отзыва
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
227 отзывов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за человека
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
19 отзывов
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Величественный Пражский Град
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
10 июня в 10:45
15 за человека
Еврейский квартал
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
25 за человека
Из Праги в Нюрнберг
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
26 отзывов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
85 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
25 за человека
Прогулка по району Нове Место
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
9 отзывов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
55 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
55 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
15 отзывов
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
13 отзывов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
95 за человека
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
238 отзывов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
80 за человека
Полет на частном самолете в Чехии
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 235 за человека
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
45 за человека
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Круиз по Влатве с обедом
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
5 отзывов
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Средневековый ужин в Праге
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
6 отзывов
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
57 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оразали
    6 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
    читать дальше

    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
  • S
    Serhii
    29 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Гид Татьяна лучшая!
  • Л
    Лидия
    23 мая 2024
    Мистика Старой Праги
    👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
  • В
    Владислав
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный.
    Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный
  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • M
    Michael
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Антонина прекрасный гид

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
  2. Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
  3. Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
  4. Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
  5. Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Групповые" можно забронировать 54 экскурсии от 15 до 235. Туристы уже оставили гидам 4000 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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