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Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
13 часов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
€80 за человека
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Мини-группа
4 часа
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
2 часа
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Мини-группа
11 часов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
Мини-группа
2 часа
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€20 за человека
Групповая
7 часов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
10 часов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€59 за человека
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
По следам крестоносцев в Праге
Услышать истории тайных монашеских орденов и отыскать их символы на фасадах города
Начало: На Малостранской площади
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
13 июня в 18:00
€49 за человека
Мини-группа
10 часов
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€50 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€50 за человека
Аудиогид
1.5 часа
Сказочный аудио-променад по Праге для всей семьи
Следовать за сюжетом в наушниках, гуляя по магическому Старому городу
Начало: Пороховая башня
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
€49 за человека
Групповая
8 часов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
Мини-группа
10 часов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€60 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Круиз
1 час
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Групповая
2 часа
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
10 июня в 10:45
€15 за человека
Групповая
2 часа
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€25 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€85 за человека
Групповая
2 часа
Костюмированная экскурсия «Магия и мистика Праги»: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где мистические легенды оживают в вечерней прохладе
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€25 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по району Нове Место
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
8 часов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
€55 за человека
Групповая
3 часа
Путешествие в средневековье: уникальный ужин в исторической корчме Праги
Опытите волшебство средневековья за ужином в исторической корчме с живой музыкой и захватывающим шоу
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
€95 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€80 за человека
Мини-группа
3 часа
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €235 за человека
Групповая
10 часов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
€45 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Влатве с обедом
Начало: На Староместской площади
Расписание: пт., сб., вс. в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Круиз
1 час
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Групповая
3 часа
Средневековый ужин в Праге
Начало: На Староместской площади
Расписание: Ежедневно в 17:00 (сбор в 16:30)
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООразали6 июня 2024Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
- ААсель5 июня 2024Очень вежливый и грамотный гид
- TTatjana3 июня 2024Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
- ННаталия2 июня 2024Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
- ДДенис1 июня 2024Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
- SSerhii29 мая 2024Гид Татьяна лучшая!
- ЛЛидия23 мая 2024👍👍👍👍👍👍 Очень понравилось, всё было на высшем уровне! Спасибо большое! Шамиль, Лида.
- ВВладислав20 мая 2024Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный.
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- MMichael19 мая 2024Антонина прекрасный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Групповые»
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