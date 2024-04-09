1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
«После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€287 за человека
Мини-группа
3 часа
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
«Пролетите с нами над красотами Чешского края и попробуйте пилотировать самолет сами, оставьте на мгновение землю и получите массу незабываемых впечатлений в облаках»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €235 за человека
Индивидуальная
3 часа
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
Начало: Příbram Airport
«Предлагаем вам незабываемые впечатления и ощущения — экскурсии на самолете с русским пилотом в окрестностях Праги»
Расписание: любой день
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
«Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 3 авиатуристов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 апреля 2024Получили незабываемые эмоции. Пилот провел исчерпывающий инструктаж и давал подробную информацию во время полета. Однозначно рекомендую!
- ММарина22 марта 2024Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была одна и брала час.
- ннаталья11 марта 2024Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот вариант - наш пилот
- VVeranika9 мая 2022Это была одна из самых незабываемых экскурсий!!! Непередаваемые эмоции!!! Прекрасные виды, полёт! Огромное спасибо пилоту Степану!
- AAnna20 июня 2021Доброго времени суток, это была невероятная экскурсия. Спасибо организаторам и отдельное спасибо пилоту Степану. Пробуйте, не пожалеете. Невероятные эмоции гарантированы.
- OOlga7 марта 2020Очень довольны данным аттракционом и особенно Пилотом Степаном, который от начала до конца смог сделать этот аттракцион незабываемым, удивительным и запоминающимся. Огромное ему спасибо от всех нас, особенно от нашего сына Игоря. С уважением, Ольга, Данила и Игорь.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Полеты на самолетах»
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