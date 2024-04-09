Полеты на самолетах – экскурсии в Праге

Найдено 4 экскурсии в категории «Полеты на самолетах» в Праге на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поведи самолёт над Прагой
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
«После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
287 за человека
Полет на частном самолете в Чехии
🛫 Полеты на самолетах
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Полет на частном самолете в Чехии
Начало: По договоренности
«Пролетите с нами над красотами Чешского края и попробуйте пилотировать самолет сами, оставьте на мгновение землю и получите массу незабываемых впечатлений в облаках»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме 24-25.12 и 31.12-01.01
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 235 за человека
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Полеты над Прагой вдоль реки Влтава
Начало: Příbram Airport
«Предлагаем вам незабываемые впечатления и ощущения — экскурсии на самолете с русским пилотом в окрестностях Праги»
Расписание: любой день
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
«Полёты выполняются на надёжных и безопасных самолетах Cessna, которые могут вместить от 1 до 3 авиатуристов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
230 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    9 апреля 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Получили незабываемые эмоции. Пилот провел исчерпывающий инструктаж и давал подробную информацию во время полета. Однозначно рекомендую!
  • М
    Марина
    22 марта 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была одна и брала час.
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    Рекомендую не меньше, чтобы хватило на спокойный полноценный полёт. Так как время летит незаметно и насыщенно. Пилот Stepan отлично говорил на русском, английском и чешском. Указания чёткие и понятные. Показал несколько красивых мест, которые вы не пропустите, потому что удобная комбинация: во время достопримечательностей вы смотрите и фотографируете он пилотирует. В остальное время летите вы)) Очень здорово. Нам повезло с погодой. Ветра практически не было и в начале солнечно, потом небо немного затянуло. Рекомендую договориться и сориентироваться по погоде на удобный день и время для максимального комфорта. Трансфер с пилотом до аэродрома так же рекомендую, чтобы больше пообщаться и узнать больше интересного, плюс конечно это удобно))

    Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) БылаВеликолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
  • н
    наталья
    11 марта 2024
    Поведи самолёт над Прагой
    Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот вариант - наш пилот
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    Степан был очень внимательным, знающим, влюбленным в свое дело, тч рассказывал много, интересно и с юмором. И про самолеты и про то, что вы видели вокруг. Поймали закат в воздухе - так красиво! Очень рекомендую для новых ощущений! А тем, кто хотел поводить сам самолет - тем более! Это незабываемо!

    Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот
  • V
    Veranika
    9 мая 2022
    Полет на частном самолете в Чехии
    Это была одна из самых незабываемых экскурсий!!! Непередаваемые эмоции!!! Прекрасные виды, полёт! Огромное спасибо пилоту Степану!
  • A
    Anna
    20 июня 2021
    Полет на частном самолете в Чехии
    Доброго времени суток, это была невероятная экскурсия. Спасибо организаторам и отдельное спасибо пилоту Степану. Пробуйте, не пожалеете. Невероятные эмоции гарантированы.
  • O
    Olga
    7 марта 2020
    Полет на частном самолете в Чехии
    Очень довольны данным аттракционом и особенно Пилотом Степаном, который от начала до конца смог сделать этот аттракцион незабываемым, удивительным и запоминающимся. Огромное ему спасибо от всех нас, особенно от нашего сына Игоря. С уважением, Ольга, Данила и Игорь.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Полеты на самолетах»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 287. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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