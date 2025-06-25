Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная пешеходная экскурсия по Праге: Новый город, Старый город, Градчаны, Мала Страна. 5 12 отзывов

Описание экскурсии Прага — самый загадочный, таинственный, чарующий город. На протяжении нескольких веков складывалась история Праги. Вы пройдете четырьмя городами пражскими: Новый город, Старый город, Градчаны, Мала Страна. Начнем от Вацлавской площади- это центральная и главная площадь в Праге с архитектурными доминантами: конная статуя св. Вацлава и величественный Национальный музей. Пройдя через пассаж «Люцерна», задержимся: сначала партеностер, а затем пародия на памятник св. Вацлаву (что на Вацлавской площади) скандального чешского скульптора Давида Черны- мертвый конь висит вверх ногами, а св. Вацлав сидит у него на брюхе. А впереди нас ждут другие пассажи- это "изюминка" Вацлавской площади. Полюбуемся, удивимся и свернем к райскому месту! Через Францисканский сад пройдем в костел Девы Марии Снежной- откуда такое необычное название и что за картина на знаменитом самом большом алтаре? А дальше нас ждет мужской действующий Страговский монастырь в старейшем районе города — Градчаны. Св. Норберт и орден монахов-премонстрантов — это интересно… Лорета— святое место в стиле барокко со Святой хижиной, Костелом Рождества Господня и башней со всемирно известным карильоном. Знаменитая алмазная дароносица «Пражское солнце», которую в конце XVII века изготовили венские ювелиры. Уж очень загадочна история о 6222 бриллиантах, которыми украшена статуэтка из золота и серебра. И, наконец, Пражский Град- крепость города Праги. Самая большая по площади президентская резиденция в мире. Здесь хранятся королевские драгоценности, мощи королей Богемии, христианские реликвии, художественные сокровища и исторические документы. Архитектурная доминанта — кафедральный собор св. Вита. Возникновение Пражского града непосредственно связано с судьбой первой чешской княжеской династии Пршемысловичей. Впереди -знаменитая Золотая улочка с миниатюрными домиками, жуткая башня Далиборка, историческая Замковая лестница, самая узкая улочка шириной 82 см. со своим светофором и снова шок от Давида Черны! А дальше прогуляемся по романтической Малой стране: Вальдштейнский и Вояновы сады с великолепными павлинами и золотыми карпами, «лебединый пляж», остров Кампа- Пражская Венеция, канал Чертовка, Поцелуев мостик и водяная мельница с главным «водяным»- Йозефом, стена Джона Леннона… И, наконец, великолепный Карлов мост— шедевр средневекового строительства! Не забудьте загадать сокровенное желание! Площадь Крестоносцев, где нас встречает сам «Отец Родины» Карл IV, дворы Климентинума (самый большой архитектурный комплекс после Пражского Града), и вот мы уже в сердце Праги — на Староместской площади! Здесь все пропитано историей. Вы узнаете, как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и что ему предсказал Казанова, где находится резиденция таинственного ордена тамплиеров. Посетим храм св. Николая и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. Послушаем Пражские куранты Орлой и станем зрителями минутного театрального представления! Устали? Пора подкрепиться в чешской таверне! До следующей встречи в Праге!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вацлавская площадь

Францисканский монастырский сад

Костел Девы Марии Снежной

Скульптуры Давида Черны

Градчаны

Страговский монастырь и пивоварня

Комплекс Лорета

Пражский Град-резиденция правителей

Кафедральный собор св. Вита

Вальдштейнский и Вояновы сады с павлинами и золотыми карпами

Романтический остров Кампа

Пражская Венеция

Карлов мост

Иезуитский комплекс Климентинум

Староместская площадь

Пражские куранты Орлой

Костел св. Николая

Тынский храм

Таможенный дворик Что включено Услуги лицензированного русскоговорящего гида Что не входит в цену Входные билеты в экскурсионные объекты Где начинаем и завершаем? Начало: Вацлавская площадь Завершение: Староместская площадь Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.