Обзорная пешеходная экскурсия по Праге: Новый город, Старый город, Градчаны, Мала Страна.
Описание экскурсииПрага — самый загадочный, таинственный, чарующий город. На протяжении нескольких веков складывалась история Праги. Вы пройдете четырьмя городами пражскими: Новый город, Старый город, Градчаны, Мала Страна. Начнем от Вацлавской площади- это центральная и главная площадь в Праге с архитектурными доминантами: конная статуя св. Вацлава и величественный Национальный музей. Пройдя через пассаж «Люцерна», задержимся: сначала партеностер, а затем пародия на памятник св. Вацлаву (что на Вацлавской площади) скандального чешского скульптора Давида Черны- мертвый конь висит вверх ногами, а св. Вацлав сидит у него на брюхе. А впереди нас ждут другие пассажи- это "изюминка" Вацлавской площади. Полюбуемся, удивимся и свернем к райскому месту! Через Францисканский сад пройдем в костел Девы Марии Снежной- откуда такое необычное название и что за картина на знаменитом самом большом алтаре? А дальше нас ждет мужской действующий Страговский монастырь в старейшем районе города — Градчаны. Св. Норберт и орден монахов-премонстрантов — это интересно… Лорета— святое место в стиле барокко со Святой хижиной, Костелом Рождества Господня и башней со всемирно известным карильоном. Знаменитая алмазная дароносица «Пражское солнце», которую в конце XVII века изготовили венские ювелиры. Уж очень загадочна история о 6222 бриллиантах, которыми украшена статуэтка из золота и серебра. И, наконец, Пражский Град- крепость города Праги. Самая большая по площади президентская резиденция в мире. Здесь хранятся королевские драгоценности, мощи королей Богемии, христианские реликвии, художественные сокровища и исторические документы. Архитектурная доминанта — кафедральный собор св. Вита. Возникновение Пражского града непосредственно связано с судьбой первой чешской княжеской династии Пршемысловичей. Впереди -знаменитая Золотая улочка с миниатюрными домиками, жуткая башня Далиборка, историческая Замковая лестница, самая узкая улочка шириной 82 см. со своим светофором и снова шок от Давида Черны! А дальше прогуляемся по романтической Малой стране: Вальдштейнский и Вояновы сады с великолепными павлинами и золотыми карпами, «лебединый пляж», остров Кампа- Пражская Венеция, канал Чертовка, Поцелуев мостик и водяная мельница с главным «водяным»- Йозефом, стена Джона Леннона… И, наконец, великолепный Карлов мост— шедевр средневекового строительства! Не забудьте загадать сокровенное желание! Площадь Крестоносцев, где нас встречает сам «Отец Родины» Карл IV, дворы Климентинума (самый большой архитектурный комплекс после Пражского Града), и вот мы уже в сердце Праги — на Староместской площади! Здесь все пропитано историей. Вы узнаете, как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и что ему предсказал Казанова, где находится резиденция таинственного ордена тамплиеров. Посетим храм св. Николая и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. Послушаем Пражские куранты Орлой и станем зрителями минутного театрального представления! Устали? Пора подкрепиться в чешской таверне! До следующей встречи в Праге!
Ежедневно, по договоренности
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вацлавская площадь
- Францисканский монастырский сад
- Костел Девы Марии Снежной
- Скульптуры Давида Черны
- Градчаны
- Страговский монастырь и пивоварня
- Комплекс Лорета
- Пражский Град-резиденция правителей
- Кафедральный собор св. Вита
- Вальдштейнский и Вояновы сады с павлинами и золотыми карпами
- Романтический остров Кампа
- Пражская Венеция
- Карлов мост
- Иезуитский комплекс Климентинум
- Староместская площадь
- Пражские куранты Орлой
- Костел св. Николая
- Тынский храм
- Таможенный дворик
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в экскурсионные объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь
Завершение: Староместская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Eugen
25 июн 2025
I
Inna
2 дек 2024
Благодарим Ольгу за чудесную экскурсию и время проведённое с нами, Прага удивительная! Спасибо вам большое!
С
Сергей
26 сен 2024
Ольга, большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Мы - семья из США и мы влюблены в этот город с вашей подачи!!!
Ужинали в ресторане,который вы нам рекомендовали- очень довольны)) Легких вам туристов и до встречи в Праге!
Ужинали в ресторане,который вы нам рекомендовали- очень довольны)) Легких вам туристов и до встречи в Праге!
Р
Роман
29 июл 2024
Огромное спасибо Ольге за сегодняшний день, было супер интересно и просто замечательно и уютно вместе с вами! Город-сказка, в который уже хочется вернуться!
Е
Елена
20 мая 2024
Ольга великолепна! Интересный не перегруженный датами рассказ, легкая подача с интересными историями. Все было замечательно! Надеемся на новые встречи!
Е
Евгений
11 апр 2024
Мы приехали из Израиля. В Праге впервые. Понравилось все: не перегруженная датами информация, логично построенный маршрут, увлекательный рассказ… Любовью к этому потрясающему и уникальному городу Ольга заразила и нас, за что мы ей благодарны! Будем ждать с нетерпением новой встречи!
Э
Эльвира С.
19 фев 2024
От души благодарим Ольгу за такую классную экскурсию!
Были с детьми 7 и 9 лет. Дети в восторге, но и нам взрослым было очень увлекательно)) Контактный человек и интересный рассказчик. Мы были в Праге раз 10, но Ольга открыла для нас такие места, о которых мы даже не догадывались… Огромное спасибо!!!
Были с детьми 7 и 9 лет. Дети в восторге, но и нам взрослым было очень увлекательно)) Контактный человек и интересный рассказчик. Мы были в Праге раз 10, но Ольга открыла для нас такие места, о которых мы даже не догадывались… Огромное спасибо!!!
L
Lolita
9 дек 2023
Благодарим Ольгу за наше первое знакомство с Прагой! Все было просто великолепно: информативно, с увлекательными подробностями и легендами, полезные советы, тонкий юмор Ольги и личные наблюдения … Спасибо за прекрасный день с вами!
И
Ирина
4 сен 2023
Прага- волшебный, магический, потрясающий город!!! Ольга нас буквально зарядила энергией и эмоциями! Впечатления зашкаливают,и конечно мы вернемся в этот город-сказку еще не раз!
S
Sofi Shtern
15 мая 2023
Очень довольны, что выбрали Ольгу! Гид, который занимается любимым делом, любит Прагу, очень эмоционально и насыщенно! Вспоминаем этот день с теплотой, очень-очень все понравилось!!!
И
Илона
3 апр 2023
От экскурсии с Ольгой в полном восторге! Прекрасное знание материала, информативно, живо, интересно! В нашем темпе, с учетом наших интересов, огромное спасибо! Хотя с погодой не очень повезло, моросил дождик, сыро и прохладно, но 5 часов (вместо 4 часов) пролетели на одном дыхании! Рекомендуем всем!
Р
Руцкова
17 дек 2022
Ольга, благодарим за прекрасную экскурсию! До сих пор вспоминаем чудесную Прагу и нашу прогулку. С нетерпением ждем следующую встречу с вами:)
