40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История тайных орденов в Праге

Вы услышите истории самых старых тайных обществ Европы, первое из которых возникло именно в средневековой Праге. Узнаете о легендарных Розенкрейцерах, увидите места, где располагались монастыри ордена Тамплиеров и заседали первые масонские ложи. Побываете в районе, который уже в 12 веке принадлежал Мальтийским рыцарям. Я проведу вас к домам, в которых жили знаменитые мистики и алхимики, и покажу таинственные алхимические знаки и масонские символы, спрятанные на улицах Старого города.

Пражские легенды в фактах и фотографиях

На проулке мы поговорим о Праге мистической и эзотерической, рассмотрим местные легенды с научной точки зрения и попробуем отделить правду от вымысла. Вы проникнете в тайны кафедральных соборов и узнаете, кто такой Великий Европейский еретик. Услышите истории о Пражском Орлое, Чёрной Мадонне и чехословацких экстрасенсах, защищавших республику от Гитлера. Я расскажу вам о первой масонской ложе Праги, об императоре Алхимиков, Казанове, предсказывающем будущее, и поделюсь другими историями, которые хранит Старый город.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются историей тайных орденов и хотят открыть новую сторону Праги.