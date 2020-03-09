40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю тайных орденов Праги на прогулке по Старому городу

Вячеслав
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Вячеслав – ваш гид
Предлагаю вам открыть малоизвестные страницы истории Праги и познакомиться с её монашескими орденами, средневековыми сектами и эзотерическими концепциями.

Вы пройдете по главным достопримечательностям Старого города и Малой Страны, отыщете дома алхимиков и места заседаний масонов, узнаете историю Мальтийских рыцарей, Ордена Тамплиеров и других тайных организаций загадочной Праги.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
4.85
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков

Что вас ожидает

История тайных орденов в Праге
Вы услышите истории самых старых тайных обществ Европы, первое из которых возникло именно в средневековой Праге. Узнаете о легендарных Розенкрейцерах, увидите места, где располагались монастыри ордена Тамплиеров и заседали первые масонские ложи. Побываете в районе, который уже в 12 веке принадлежал Мальтийским рыцарям. Я проведу вас к домам, в которых жили знаменитые мистики и алхимики, и покажу таинственные алхимические знаки и масонские символы, спрятанные на улицах Старого города.

Пражские легенды в фактах и фотографиях
На проулке мы поговорим о Праге мистической и эзотерической, рассмотрим местные легенды с научной точки зрения и попробуем отделить правду от вымысла. Вы проникнете в тайны кафедральных соборов и узнаете, кто такой Великий Европейский еретик. Услышите истории о Пражском Орлое, Чёрной Мадонне и чехословацких экстрасенсах, защищавших республику от Гитлера. Я расскажу вам о первой масонской ложе Праги, об императоре Алхимиков, Казанове, предсказывающем будущее, и поделюсь другими историями, которые хранит Старый город.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются историей тайных орденов и хотят открыть новую сторону Праги.

Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вячеслав
Вячеслав
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в Пражских учебных заведениях. С 2000 года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы я провел больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным Пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и не утомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия, которая раскрывает Прагу с удивительных новых сторон. Вячеслав глубоко знает предмет и очень интересно рассказывает об истории этого замечательного города. Спасибо.
10 февраля 2020
Если вы не первый раз в Праге, повторять классические обзорные экскурсии нет смысла. Это наша вторая экскурсия по следам масонов, первая была в Вене. И все это ложиться в одну цепочку. Вячеслава однозначно рекомендую как замечательно гида, знающего и увлекающегося своей работой!!!!
17 января 2020
Вчера были на экскурсии, впечатлений море👍Вячеслав очень талантливый гид, такое большое количество информации рассказать да чтобы ещё все настолько доступно и понятно могут единицы. Интересно, познавательно, и уникально 👍 Благодаря Вячеславу Прага открылась с новой стороны, обязательно буду рекомендовать всем своим знакомым. Еще раз спасибо)
8 января 2020
Эта экскурсия реанимировала Прагу в наших глазах). До этого у нас была чешская Гид от отеля, плохо Говорящая по-русски и ужасно подающая материал.
Вячеслав на контрасте просто шедеврален). По структуре, по глубине, по содержанию все замечательно, плюс отвечал очень подробно на все вопросы, заполнил пробелы быстро и интересно.
Спасибо. Сама тема и места очень интересные и нетривиальные.
6 января 2020
Хороший экскурсовод , замечательная экскурсия. Рекомендуем.
1 января 2020
Познакомились с Прагой с неожиданной стороны! Увлекательно, рекомендуем!
29 декабря 2019
Успех любой экскурсии зависит на 60% от гида. Вячеслав супер профессионал, интересный собеседник, тщательно продумавший свой тур. Экскурсия интересна доя всех возрастов. Он помог нам приоткрыть интересные страницы истории Праги
9 декабря 2019
Спасибо огромное Владиславу за такую интересную экскурсию! Сразу видно, что он мастер своего дела, очень интересно рассказывает. Мы с подругой остались в восторге! Рекомендуем!!!
15 ноября 2019
Интересный рассказ гида, классный маршрут
11 ноября 2019
Интересная экскурсия
Ещё 30 отзывов

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