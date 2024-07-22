40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Праге, где вы сможете проследить следы масонов, тамплиеров и алхимиков.Эта индивидуальная прогулка познакомит вас с малоизвестными страницами истории, скрытыми за фасадами Старого города и

Малой Страны. Откроется вуаль тайн, покрывающая дома мистиков и места собраний тайных обществ. Вас ждут истории о Мальтийских рыцарях, легендарных Розенкрейцерах и многих других, чьи имена вписаны в историю города. Ваш гид - эксперт в области мистической истории Праги - раскроет перед вами тайные знаки и символы, оставленные на стенах древних зданий. Экскурсия подойдет для тех, кто увлекается историей и хочет увидеть город под совершенно другим углом. Бронируйте сейчас и откройте для себя скрытую Прагу, полную тайн и загадок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Прага масонов, тамплиеров и алхимиков». В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и изучением таинственных символов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также привлекательна для таких экскурсий, так как атмосфера города располагает к погружению в его мистическую историю.

Сейчас август — это идеальное время.