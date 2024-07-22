40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

📸 Возможность увидеть редкие алхимические знаки и символы
🕵️♂️ Узнать правду о местных легендах и мифах
🗝️ Открытие новых граней знаменитых достопримечательностей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Прага масонов, тамплиеров и алхимиков». В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и изучением таинственных символов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, Прага также привлекательна для таких экскурсий, так как атмосфера города располагает к погружению в его мистическую историю.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Малая Страна
Монастыри ордена Тамплиеров
Места заседаний масонов
Район Мальтийских рыцарей
Дома мистиков и алхимиков
Кафедральные соборы
Пражский Орлой
Чёрная Мадонна
Описание экскурсии
История тайных орденов в Праге
Вы услышите истории самых старых тайных обществ Европы, первое из которых возникло именно в средневековой Праге. Узнаете о легендарных Розенкрейцерах, увидите места, где располагались монастыри ордена Тамплиеров и заседали первые масонские ложи. Побываете в районе, который уже в 12 веке принадлежал Мальтийским рыцарям. Я проведу вас к домам, в которых жили знаменитые мистики и алхимики, и покажу таинственные алхимические знаки и масонские символы, спрятанные на улицах Старого города.
Пражские легенды в фактах и фотографиях
На проулке мы поговорим о Праге мистической и эзотерической, рассмотрим местные легенды с научной точки зрения и попробуем отделить правду от вымысла. Вы проникнете в тайны кафедральных соборов и узнаете, кто такой Великий Европейский еретик. Услышите истории о Пражском Орлое, Чёрной Мадонне и чехословацких экстрасенсах, защищавших республику от Гитлера. Я расскажу вам о первой масонской ложе Праги, об императоре Алхимиков, Казанове, предсказывающем будущее, и поделюсь другими историями, которые хранит Старый город.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые увлекаются историей тайных орденов и хотят открыть новую сторону Праги.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 2164 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000 читать дальшеуменьшить
года — лицензированный гид с образованием и лицензиями Чешского министерства хозяйства, Австрийского министерства по туризму и Европейского союза. Я не перестаю рисовать и за эти годы провёл больше 20 персональных выставок. Моя специализация — экскурсии по музеям Европы, по замечательным пражским музеям и картинным галереям. Я интересно и неутомительно рассказываю об истории Чехии, пражской архитектуре. Моя задача — сделать так, чтобы вы влюбились в Прагу, узнали много нового и захотели возвращаться сюда вновь и вновь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Спасибо Вячеславу за увлекательную экскурсию, дружелюбную атмосферу. За два часа прошли по тропам тамплиеров, увидели дом алхимиков, узнали какие святые оберегают Прагу, почему Карлов мост украшен именно так. Зашли в местные кафе, посетили интересный район Праги со стеной посвященной Джону Леннону.
И узнали дополнительную информацию, куда можно сходить! Рекомендуем гида-Вячеслава, приятно когда человек очень много знает и увлекательно рассказывает. Два часа прошло незаметно😉
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Е
Евгения
Отличная экскурсия! Вячеслав очень эрудированный и интеллигентный человек, именно с таким экскурсоводом хочется ходить по городу. Очень ценно, что мы могли задавать совершенно разные вопросы, и Вячеслав легко давал обширные читать дальшеуменьшить
ответы - то есть это не ситуация, когда экскурсовод выучил один материал и всем его повторяет. Сама экскурсия очень хорошая, было очень интересно подмечать какие-то моменты, элементы архитектуры мимо которых проходил столько раз, но никогда не замечал скрытый смысл. Даже если вы уже несколько раз были в Праге, и даже ходили на экскурсии, я точно уверена, что Вячеслав вас удивит и расскажет то, о чем никогда не расскажут другие экскурсоводы.
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G
Galina
Спасибо большое, мы восхищены глубокими знаниями Вячеслава, очень содержательно и необычно… все было замечательно… Прага для нас открылась в её аутентичном виде с древними легендами и историческими фактами. Спасибо большое!!
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Ольга
Очень приятный гид, видно что горит своим делом. Глубокие знания, отлично знает город!
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Илья
Это 10 из 10. Мы уже не в первый раз в Праге, много видели, но Вячеслав смогу удивить и заинтересовать историей алхимиков, масонов, тамплиеров… огромное спасибо! Самое главное, захотелось почитать и узнать больше!!!! Рекомендуем опытным путешественникам, кто устал от избитых маршрутов и историй из путеводителей
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В
Виктория
Если вы думаете,что знаете о Праге все и даже больше -вы не были на экскурсии с Вячеславом! Рекомендую всем,кто интересуется необычными страницами истории города. Я уверена,что экскурсия обязательно запомнится!
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