Здравствуйте! Как коренной пражанин, я с удовольствием предлагаю Вам уникальную возможность — отправиться на экскурсию по моему родному городу. Я покажу Вам Прагу таким образом, каким видит её настоящий чех.
Уникальный взгляд на историю
Во время экскурсии я поделюсь с Вами увлекательными историями о Праге. Знаете ли Вы, что раньше город не всегда носил название "Прага"? Наши исторические сведения будут представлены легко и доступно, без лишней информации, чтобы впечатления остались только положительными.
Культура и традиции Чехии
Вы сможете узнать о том, как мы, чехи, относимся к различным событиям, нашей истории и, конечно, к такой важной части культуры, как еда и пиво.
Присоединяйтесь к экскурсии!
Не упустите шанс увидеть Прагу с новой стороны и открыть для себя её захватывающие особенности. Я буду рад поделиться с Вами настоящими и аутентичными моментами из жизни этого великолепного города.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.