Мои заказы

С Чехом по Праге

С Чехом по Праге
С Чехом по Праге
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен24
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Приглашение в Прагу

Здравствуйте! Как коренной пражанин, я с удовольствием предлагаю Вам уникальную возможность — отправиться на экскурсию по моему родному городу. Я покажу Вам Прагу таким образом, каким видит её настоящий чех.

Уникальный взгляд на историю

Во время экскурсии я поделюсь с Вами увлекательными историями о Праге. Знаете ли Вы, что раньше город не всегда носил название "Прага"? Наши исторические сведения будут представлены легко и доступно, без лишней информации, чтобы впечатления остались только положительными.

Культура и традиции Чехии

Вы сможете узнать о том, как мы, чехи, относимся к различным событиям, нашей истории и, конечно, к такой важной части культуры, как еда и пиво.

Присоединяйтесь к экскурсии!

Не упустите шанс увидеть Прагу с новой стороны и открыть для себя её захватывающие особенности. Я буду рад поделиться с Вами настоящими и аутентичными моментами из жизни этого великолепного города.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пражский Град
  • Храм св. Вита
  • Карлув мост
  • Староместскую площадь
  • Часы Орлой
  • Пороховые ворота
Что включено
  • Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Поведи самолёт над Прагой
Полеты на самолетах
3 часа
-
20%
55 отзывов
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€304€379 за человека
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Чешский рай: Замок Сихров и уникальные богемские гранаты
Погрузитесь в историю и культуру Чехии, посетив замок Сихров и город Турнов, знаменитый своими богемскими гранатами
Начало: Рецепция отеля
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€364 за всё до 7 чел.
Средневековая Прага
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековая Прага: башни, храмы и пиво
Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
Завтра в 10:30
19 сен в 10:30
€210 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге