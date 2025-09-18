Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Приглашение в Прагу

Здравствуйте! Как коренной пражанин, я с удовольствием предлагаю Вам уникальную возможность — отправиться на экскурсию по моему родному городу. Я покажу Вам Прагу таким образом, каким видит её настоящий чех.

Уникальный взгляд на историю

Во время экскурсии я поделюсь с Вами увлекательными историями о Праге. Знаете ли Вы, что раньше город не всегда носил название "Прага"? Наши исторические сведения будут представлены легко и доступно, без лишней информации, чтобы впечатления остались только положительными.

Культура и традиции Чехии

Вы сможете узнать о том, как мы, чехи, относимся к различным событиям, нашей истории и, конечно, к такой важной части культуры, как еда и пиво.

Присоединяйтесь к экскурсии!

Не упустите шанс увидеть Прагу с новой стороны и открыть для себя её захватывающие особенности. Я буду рад поделиться с Вами настоящими и аутентичными моментами из жизни этого великолепного города.