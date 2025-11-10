Во время Вашего отдыха в Праге рекомендую посетить Вам мистический Вышеград.
Что же скрывается за этим названием? Вышеград – крепостной комплекс, где скрыто массу интересных и уникальных мест.
Что же скрывается за этим названием? Вышеград – крепостной комплекс, где скрыто массу интересных и уникальных мест.
Описание экскурсииВо время Вашего отдыха в Праге рекомендую посетить Вам мистический Вышеград. Что же скрывается за этим названием? Вышеград – крепостной комплекс, где скрыто массу интересных и уникальных мест. Например, слышали ли Вы когда нибудь,а главное видели своими глазами, как выглядит место силы, которое притягивает оккультистов, колдунов и ведьм со всей Европы или же Вы бы хотели увидеть мощи Св. Валентина, которые скрыты внутри базилики Св. Петра и Павла, которые притягивают ежегодно огромное количество влюбленных? Кроме этого Вышеград обладает еще одной изюминкой, которую мы увидим, это Вышеградские казематы. Представьте, Вы сможете попасть во внутренние помещения крепостных стен и прогуляться под десятиметровой толщей земли (длинна коридоров около 200 метров), и в конце этих подземелий для Вас будет награда в виде 6 оригинальных скульптур с Карлова моста. Все это и многое другое, ждет Вас в это по истине загадочном месте.
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Вышеград
- Базилика Св. Петра и Павла
- Кладбище известных личностей 19 ст
- Вышеградские казематы
Что включено
- В стоимость экскурсии входят билеты:
- 1 билеты в базилику Св. Петра и Павла
- 2 билеты в казематы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: На выходе с Вышеграда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 10 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Погрузитесь в мир чешских легенд и сказок на индивидуальной экскурсии по Вышеграду. Узнайте о Либуше, коне Шемике и других героях, наслаждаясь панорамами Праги
Завтра в 10:30
13 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 ноя в 10:00
14 ноя в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Праге
Вечерняя Прага открывает свои тайны на экскурсии по Вышеграду и Пражскому Граду. Погрузитесь в атмосферу города, свободного от туристов, и узнайте его легенды
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
16 ноя в 19:00
17 ноя в 19:00
€19 за человека