Описание экскурсии Во время Вашего отдыха в Праге рекомендую посетить Вам мистический Вышеград. Что же скрывается за этим названием? Вышеград – крепостной комплекс, где скрыто массу интересных и уникальных мест. Например, слышали ли Вы когда нибудь,а главное видели своими глазами, как выглядит место силы, которое притягивает оккультистов, колдунов и ведьм со всей Европы или же Вы бы хотели увидеть мощи Св. Валентина, которые скрыты внутри базилики Св. Петра и Павла, которые притягивают ежегодно огромное количество влюбленных? Кроме этого Вышеград обладает еще одной изюминкой, которую мы увидим, это Вышеградские казематы. Представьте, Вы сможете попасть во внутренние помещения крепостных стен и прогуляться под десятиметровой толщей земли (длинна коридоров около 200 метров), и в конце этих подземелий для Вас будет награда в виде 6 оригинальных скульптур с Карлова моста. Все это и многое другое, ждет Вас в это по истине загадочном месте.

