Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
Вечерняя Прага открывает свои тайны на экскурсии по Вышеграду и Пражскому Граду. Погрузитесь в атмосферу города, свободного от туристов, и узнайте его легенды
Вечерняя экскурсия по Праге предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете.
Путешественники прогуляются по красивейшим площадям и смотровым площадкам, насладятся видами Пражского Града и Вышеграда, узнают об истории и легендах столицы Чехии. Гаргулии, мозаики и старинные постройки создадут атмосферу, полную романтики и загадок.
Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и удивительно красивой, особенно в свете вечерних огней
Вы пройдёте по двум очень красивым (особенно вечером!) площадям и окажетесь на смотровой площадке с поразительным видом, чтобы полюбоваться городом в свете жёлтых огней. Вы увидите храм святых Вита, Вацлава и Войтеха, сфотографировав последний лёжа на асфальте, испугаетесь таинственных гаргулий, восхититесь мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Очертания чешской столицы выступят из сгущающейся темноты, озаряемые уличными фонарями, пока вы будете слушать рассказ об истории города.
Сердце чешской столицы
Овеянная легендами крепость Вышеград откроет вам свои секреты: вы насладитесь не только её старинными постройками (чего стоит одна лишь ротонда «моего» святого — св. Мартина 1100 года рождения!), но и видами вечернего города с высоты комариного полёта:) Я расскажу о средневековом прошлом и религиозной жизни чешской столицы, благо христианская тема мне близка. А ещё вы обязательно услышите множество городских легенд, романтичных и пугающих — Прага без них не Прага!
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мартин — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 2553 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
E
Elena
25 окт 2025
Мартин - прекрасный гид, знаюший глубоко всё, адаптирующийся к уровню аудитории. Мы не заметили, как пролетела экскурсия, получили море удовольствия, много интересной и полезной информации, насладились видами города. Вечерняя экскурсия читать дальше
имеет свой шарм: город как-будто только для вас. А с таким прекрасным, тонким собеседником, как Мартин, город открывается и раскрывается, как волшебная шкатулка. Магия города и профессионализм гида влюбил нас окончательно в Прагу.
Елена
23 окт 2025
Замечательная экскурсия! Все четко организовано и структурировано. Гид Мартин молодец: интересно и объемно преподносит материал, оставляет о себе замечательное впечатление. При возможности посетим еще его экскурсии. Спасибо!
O
Olga
10 окт 2025
Очень понравилось! Время пролетело незаметно! Вечерняя Прага особенно прекрасна в сочетании с историями, рассказанными Мартином! Спасибо!
С
Светлана
1 окт 2025
Спасибо большое, Мартин. Было познавательно и забавно.
Jelena
22 сен 2025
Всё понравилось. Очень классная прогулка. Советую. Мартин очень заботливый и открытый человек.
М
Марина
12 авг 2025
Экскурсия с Мартином была одной из самых лучших из всех, на которых нам доводилось побывать. Мартин отлично знает материал и преподносит его лёгким и понятным языком, с удовольствием отвечает на читать дальше
вопросы, а также обладает прекрасным чувством юмора. 2,5 часа пролетели незаметно. Мы с мужем, а также наша 16-ти летняя дочь остались в полном восторге. Так как экскурсия частично на машине, успели посмотреть множество потрясающих мест в Праге, до которых не смогли бы сами дойти пешком. Насладились красотой Праги без толп туристов, что большая редкость. Большое спасибо Мартину за множество незабываемых впечатлений! Марина
Б
Белла
1 авг 2025
Мартин великолепный рассказчик с отличным чувством юмора. Прогулка интересная, не утомительно. Огромное спасибо.
Laima
21 июл 2025
Прекрасная экскурссия, замечательный гид. Рекомендую как ознакомительную экскурссию с Прагой. Нам очень понравилось, информация полезная, пригодилась при дальнейшем осмотре Праги.
T
Tetiana
18 июл 2025
Спасибо большое за замечательную экскурсию по Праге.
Ж
Женя
17 июл 2025
Прекрасный гид. Спокойно реагирует на вопросы. Интересный рассказчик. Мы забыли зонтики и он отдал нам свои 2. Сам ходил без зонтика. Спасибо огромное за заботу и интересное путешествие по Праге!!!
Farid
5 июл 2025
Отличная вечерняя экскурсия!!! Замечательный гид: интеллигентный, эрудированный и очень приятный в общении. Время прошло незаметно. Экскурсия получилась очень интересной. Рекомендую всем, кто хочет получить яркие впечатления и удовольствие от общения!!!
В
Виталий
30 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо экскурсоводу за хорошо проведенное время.
Н
Наталья
29 июн 2025
Мартин-увлеченный своим делом интеллектуал с острым чувством юмора; однозначная рекомендация тем, кто любит думать, даже когда отдыхает!
И
Игорь
29 июн 2025
Очень понравилось. Спасибо
Ю
Юрий
18 июн 2025
Прекрасная вечерняя экскурсия с Мартином! Он — замечательный гид: интеллигентный, эрудированный и очень приятный в общении. Подача материала — живо, увлекательно и с отличным чувством юмора. Ни одной скучной минуты — время пролетело незаметно. Экскурсия получилась насыщенной и интересной. Однозначно рекомендую Мартина всем, кто хочет получить не просто факты, а яркие впечатления и удовольствие от общения. Не пожалеете!