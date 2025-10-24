Вечерняя экскурсия по Праге предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете. Путешественники прогуляются по красивейшим площадям и смотровым площадкам, насладятся видами Пражского Града и Вышеграда, узнают об истории и легендах столицы Чехии. Гаргулии, мозаики и старинные постройки создадут атмосферу, полную романтики и загадок. Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и удивительно красивой, особенно в свете вечерних огней

Описание экскурсии

Выразительная Прага

Вы пройдёте по двум очень красивым (особенно вечером!) площадям и окажетесь на смотровой площадке с поразительным видом, чтобы полюбоваться городом в свете жёлтых огней. Вы увидите храм святых Вита, Вацлава и Войтеха, сфотографировав последний лёжа на асфальте, испугаетесь таинственных гаргулий, восхититесь мозаиками и погуляете по Пражскому Граду почти без туристов. Очертания чешской столицы выступят из сгущающейся темноты, озаряемые уличными фонарями, пока вы будете слушать рассказ об истории города.

Сердце чешской столицы

Овеянная легендами крепость Вышеград откроет вам свои секреты: вы насладитесь не только её старинными постройками (чего стоит одна лишь ротонда «моего» святого — св. Мартина 1100 года рождения!), но и видами вечернего города с высоты комариного полёта:) Я расскажу о средневековом прошлом и религиозной жизни чешской столицы, благо христианская тема мне близка. А ещё вы обязательно услышите множество городских легенд, романтичных и пугающих — Прага без них не Прага!