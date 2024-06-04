1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€48 за человека
Индивидуальная
2 часа
Восхитительный Вышеград
Вдохновиться старинными легендами, романтичными панорамами и сооружениями, дышащими историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
- ССветлана29 мая 2024От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- TTatyana20 мая 2024Уникальная экскурсия, Евгений знающий и ненавязчивый экскурсовод прекрасно понимающий свой клиентов, эрудированный и хорошо знающий историю Праги, одним слово профессионал. Очень
- ЕЕлизавета1 мая 2024Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
- ММария25 апреля 2024Мы первый раз в Праге, хотели не просто сопровождающего человека рядом, а именно человека, который хорошо разбирается в истории Чехии
- IIna22 апреля 2024Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
- РРоман9 апреля 2024Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы
- ГГалина25 марта 2024Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского ГрадаОтличная организация мероприятия, пунктуальность и подготовка гида. Мартин умеет передать любовь к истории и своему городу! Спасибо за прекрасный вечер!
- ВВадим14 января 2024Отличный маршрут и экскурсовод. Все прошло динамично как нам и нужно было.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вышеград»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Вышеград" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 30 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 494 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год по теме «Вышеград», 494 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август