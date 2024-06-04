🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города Начало: В районе Вацлавской площади € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 355 отзывов Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас Начало: Центр Праги 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Второй день в Праге Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны € 150 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 2 часа 6 отзывов Прага в лучах заката: на автобусе и пешком Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 € 30 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником: € 165 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия € 215 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Ты наше солнце, крепость Вышеград Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей Начало: Метро Вышеград € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Легенды Вышеграда Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты Начало: У метро Vyšehrad € 50 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Вышеград - пражское место силы Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья € 200 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По Праге на автомобиле Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: в вашем отеле € 250 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Новый город и Вышеград - история и легенды Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии Начало: На Карловой площади € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок € 150 за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 62 отзыва Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином Начало: Староместская площадь Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00 € 48 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Восхитительный Вышеград Вдохновиться старинными легендами, романтичными панорамами и сооружениями, дышащими историей € 80 за всё до 6 чел.