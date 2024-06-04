Экскурсии по Вышеграду

Найдено 17 экскурсий в категории «Вышеград» в Праге на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
355 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150120 за всё до 4 чел.
Второй день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Ты наше солнце, крепость Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Легенды Вышеграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
50 за всё до 10 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Вышеград - пражское место силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Вышеград - пражское место силы
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 6 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Новый город и Вышеград - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Новый город и Вышеград - история и легенды
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Начало: На Карловой площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
62 отзыва
Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
Начало: Староместская площадь
Расписание: Ежедневно в 18:00, в 20:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
48 за человека
Восхитительный Вышеград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Восхитительный Вышеград
Вдохновиться старинными легендами, романтичными панорамами и сооружениями, дышащими историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
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    Наша экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться. Информация была подана очень доступно, познавательно,местами с хорошим юмором. Очень рекомендуем всем путешественникам данную экскурсию.

    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!
  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • T
    Tatyana
    20 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Уникальная экскурсия, Евгений знающий и ненавязчивый экскурсовод прекрасно понимающий свой клиентов, эрудированный и хорошо знающий историю Праги, одним слово профессионал. Очень
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    рекомендую всем кто хочет узнать историю города и поговорить о жизни в Чехии и провести 5 часов в интересном общении на разные темы!!!

  • Е
    Елизавета
    1 мая 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Добрый день! Я была в Праге всего пару дней, но самое яркое впечатление осталось от фотосессии и прогулки с Леной. Это
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    было так волшебно и атмосферно! Потрясающие снимки, самые красивые места, о которых мало кто знает. Это было незабываемо! Благодарю от всего сердца❤️

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • М
    Мария
    25 апреля 2024
    Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
    Мы первый раз в Праге, хотели не просто сопровождающего человека рядом, а именно человека, который хорошо разбирается в истории Чехии
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    и Европы в целом. Андрей оказался именно этим человеком. Отлично подстроился под наше настроение, пожелания и профессионально отвечал на все вопросы, в том числе каверзные. Нам очень понравилось гулять с Андреем, за 5 часов практически не устали, многое успели посмотреть, а после экскурсии получили массу рекомендаций чем заняться оставшиеся дни в Праге.

  • I
    Ina
    22 апреля 2024
    Прогулка на теплоходе по реке Влтаве с ужином
    Понравилось буквально всё, одни плюсы!👌 Спасибо гиду Антонине за ее профессионализм, юмор! 😄Было легко, весело, не хотелось расставаться! Все экскурсии прошли на ура? 😁Персоналу спасибо, успехов!♥️
  • Р
    Роман
    9 апреля 2024
    Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
    Если вы хотите получить прекрасное настроение,увидеть красоту Праги с разного ракурса и сохранить прекрасную историю путешествия в фотографиях отличного качества-вы
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    на правильном пути)Елена прекрасный рассказчик и мастер своего дела! С первых минут знакомства получаешь-непринужденое общение и позитивные эмоции! В подарок на свой юбилей я получила -незабываемую фото историю о нашем путешествии по весенней Праге! Спасибо Леночка!

  • Г
    Галина
    25 марта 2024
    Вечерняя Прага: Тайны Вышеграда и Пражского Града
    Отличная организация мероприятия, пунктуальность и подготовка гида. Мартин умеет передать любовь к истории и своему городу! Спасибо за прекрасный вечер!
  • В
    Вадим
    14 января 2024
    Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
    Отличный маршрут и экскурсовод. Все прошло динамично как нам и нужно было.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Вышеград»

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  4. Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
  5. Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
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  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
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  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Вышеград" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 30 до 250 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 494 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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