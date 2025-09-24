Мои заказы

Ваш день в Праге

Ваш день в Праге
Ваш день в Праге
Ближайшие даты:
18
сен19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен24
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Открывая Прагу

Прага — это мой родной город, и я рад поделиться с вами своими знаниями. Прогулка по этому прекрасному месту откроет вам не только известные достопримечательности, но и удивительные уголки, о которых вы, возможно, не слышали.

План нашей прогулки

Если вы готовы отправиться в увлекательное путешествие, давайте начнем нашу 4-часовую экскурсию по Старой Праге. На нас ждут:

  • Захватывающие виды на историческую архитектуру
  • Увлекательные истории, оживляющие каждый уголок города
  • Неожиданные находки, которые станут приятным сюрпризом

Начало путешествия

Первым делом стоит посетить знаковые места, такие как Староместская площадь и Карлов мост. Эти места полны жизни и истории, и в каждом из них можно найти что-то особенное. Будьте готовы увидеть уличных музыкантов и художников, которые добавляют городу особое очарование.

Вдохновение от улиц

Наш маршрут будет включать не только известные достопримечательности, но и уединенные улицы, полные загадок. Ничто так не увлекает, как неспешная прогулка по историческим переулкам, где каждый камень рассказывает свою историю.

Заключение

Эта прогулка — отличная возможность увидеть Прагу с другой стороны и ощутить её неповторимую атмосферу. Давайте навсегда запомним моменты, которые ждут нас на этом пути!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пражский Град, храм св. Вита, Карлув мост, Староместскую площадь
  • Безлюдные улицы Градчан, Малой Стороны. Памятники современного искусства
  • Дворцы Градчанской площади, старинные домики горожан
Что включено
  • Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Пешая
2 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
24 сен в 10:00
25 сен в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Поведи самолёт над Прагой
Полеты на самолетах
3 часа
-
20%
55 отзывов
Индивидуальная
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
€304€379 за человека
Прага для хипстеров
Пешая
На самокатах
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прага для хипстеров: индивидуальная экскурсия на электросамокатах
Погрузитесь в атмосферу креативной Праги! Посетите самые интересные места района Прага 7 на электросамокатах. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 12:00
19 сен в 12:00
€156 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге