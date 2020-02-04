26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Гастрономическая Прага: ом-ном-ном

Попробовать блюда национальной кухни в разных районах Праги

Valdemar
Задать вопрос
Valdemar – ваш гид
В Чехии гастрономия строится на триединстве «мясо-кнедлик-пиво».

Но при этом в Праге даже вегетарианец или веган останется сытым и довольным.

Важно не потеряться в огромном количестве разнообразных ресторанов и баров.

Я помогу.
192 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии26 отзывов
4.92
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном

Что вас ожидает

Гастрономическая консультация
Тур я организую следующим образом. Вы выбираете из списка ниже те блюда, которые хотели бы попробовать, я составляю план и мы отправляемся на плотный ужин. Рестораны я буду подбирать таким образом, чтобы между приемами пищи у нас было не меньше 20-30 минут перерыва. Как раз, чтобы жирок завязался.

Удобный маршрут, позволяющий прогуляться по городу и узнать его получше
Чтобы не засиживаться в одном месте, за вечер мы посетим 3-4 места в разных районах Праги – так у вас будет возможность прогуляться по нескольким улочкам, побольше узнать о городе от местного жителя в неформальной обстановке и получить объемные впечатления от Праги.

Список блюд, которые необходимо попробовать в Праге

  • утопенец (маринованная сорделька)
  • накладаны гермелин (маринованный сыр)
  • татарак (сырое мясо)
  • свичкова на сметане (национальное чешское блюдо: мясо в сливочном соусе с кнедликом и …)
  • ребра свиные
  • колено свиное (голенка)
  • утка с капустой
  • колбаски запеченные
  • суп в хлебе
  • мясной гуляш
  • сладенькое

Осилить все это меню за вечер просто невозможно, поэтому выбирайте то, что приглянулось, и пишите об этом при бронировании экскурсии.

Отрывок из книги «Похождения бравого солдата Швейка»

«Обжора я, ненасытный я, это правда. А ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник отец в Противинском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек да два каравая хлеба, и выиграл. А я раз поспорил, что съем четырех гусей и две миски кнедликов с капустой, и съел. Бывало, после обеда захочется закусить. Схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копченого мяса. Служил у нас батрак Вомела, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время войны восемь лет подряд не родился хлеб. Пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха, а когда в молоко могли накрошить немного творогу, — ведь хлеба-то не было, — это считалось большим праздником. Обжора-мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен» (Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка»).

Организационные детали

  • Важно! Каждый платит за свой ужин самостоятельно. Чтобы понять, о каких суммах может идти речь, я приведу приблизительные цены. Мясо (колено, ребра и другое) стоит около 200-300 крон (8-12 евро) за порцию в 500-1000 гр. Закуски полегче — 50-100 крон (2-5 евро). Средний чек за вечер на одного может составить 400-800 крон (16-32 евро).
  • При необходимости использования общественного транспорта, билеты покупаем за свой счет.
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном
Гастрономическая Прага: ом-ном-ном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Valdemar
Valdemar
Влюбился в Прагу с первого взгляда. Через четыре месяца после первого визита бросил карьеру тележурналиста и переехал в Чехию, чему очень и очень рад. За последние годы прошел по улочкам Праги сотни километров во время прогулок и фотосессий с туристами со всего мира. Люблю рассказывать, фотографировать и кормить новых друзей вкусно, сытно и интересно. Встретил сотни рассветов и закатов в Праге. Я покажу вам Прагу в комфортной для вас манере, так чтобы вы вернулись сюда еще не раз.
Напишите мне

26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Отличный вечер в компании Владимира. Владимир отличный парень, с прекрасным чувством юмора. Индивидуально подошёл к нашей мини-группе. Объяснил что к чему в чешской кухне, рассказал много интересного о городе. Показал классные рестораны и бары,в которых мы потом и ели-пили почти весь отпуск. Скажу честно, без Владимира мы бы эти ресторанчики не нашли,а многие вещи даже не догадались бы попробовать. Спасибо за прекрасный вечер, за весёлую атмосферу. Экскурсия отличная! Желудок к ней надо готовить с утра, я не ела ничего кроме завтрака, но даже в этих условиях сдалась очень быстро) Всем рекомендую!
14 октября 2019
Спасибо Владимиру за отлично проведённое время!
Море положительных эмоций, рекомендую всем.
Главное - дегустировать без фанатизма, чтобы успеть все попробовать ))
Андрей
5 июля 2019
Советуем всем посетить эту экскурсию. Гид Владимир по настоящему человек, который знает и любит свою работу. Мы в восторге ! Большое спасибо за прекрасно проведённое время в Праге.
17 мая 2019
Владимир - очень легкий человек, с которым можно быстро найти общий язык и взрослому, и подростку, и ребёнку (мы ездили с детьми 12 и 18 лет). А Ом-ном-ном - фраза, которая действительно соответствует названию экскурсии. Владимир показал очень вкусные места - за время нашего пребывания в Праге несколько раз возвращались в эти рестораны. Сыну очень понравился суп - грибная кулайда. Нам с мужем - рёбра. Если бы в мире были семь съедобных чудес света, рёбра стали бы восьмым!
Накладаны гармелин, утопенец, мясо в Kantyna, сладкое - все было потрясающе, доходило даже до гастрономического оргазма. Обязательно обойдите все рестораны и не забудьте придти голодными!
Мы обязательно вернёмся в Прагу и надеемся на новые вкусняшки в новых местах, Владимир! Спасибо Вам огромное!
18 января 2019
У меня был индивидуальный тур. Гид учел все пожелания. Поражает знание тематики тура и подход к проведению экскурсии. Всем рекомендую!
22 марта 2018
Вчера были на экскурсии с Владимиром. Впечатления отличные! Прекрасно провели вечер, Владимир, очень компанейский и эрудированный человек, сразу видно что знает и любит дело, которым занимается. Могу сказать что теперь мы прекрасно ориентируемся в гастрономии Праги. Произвела особое впечатление мясная лавка, вернемся туда обязательно!!! Рекомендую.
4 ноября 2017
Мы сегодня были на экскурсии с Владимиром, нам очень понравилось! Мы легко и приятно провели несколько часов, гуляя по городу и поедая вкусности! Приятно, что узнав о том, что в одном из запланированных заведений мы уже были, Владимир легко перестроил программу, а еще дал много интересных идей.Думаю, что советы которые мы получили во время экскурсии продлят наш праздник живота на все время поездки. Спасибо огромное!
31 октября 2017
Великолепно провели время! Узнали много нового о традициях, правилах и особенностях трапезы в Чехии. Сильно (в лучшую сторону) изменилось представление о чешской кухне. Оказывается, можно посетить 4-5 заведений почти подряд, везде "попробовать" по два блюда (включая закуски, полноценный обед, кофе, 8 сортов пива, десерт) и не упасть замертво. Три блюда точно буду готовить дома. Однозначно рекомендую и гида и экскурсию. Большущее спасибо!
18 сентября 2017
Просмотрев на сайте весь перечень экскурсий, целенаправленно выбрали эту. Потому что весь день был в перелетах, к вечеру в новой стране искать где покушать не очень хотелось, да заодно и познакомиться с местной кухней не теряя времени. Мы однозначно не прогадали!! Владимиру за этот праздник желудка прямо низкий поклон!!.. До самого конца нашей поездки в Прагу, ходили по намеченному им маршруту. Трижды возвращались в супер-магазин-кафе, за вкуснейшим тартаром.. Ребятааа.. Это что-то!!.. При всем этом, Владимир нас не только вкусно, сыто-пьяно накормил в первый вечер, но дал ценные указания о том, где, как и по каким признакам искать хорошее заведение.. А кроме того, дал нам наметки о том, как лучше спланировать свои дни в Праге.. Если будете в Праге - однозначно рекомендую и гида и экскурсию.
5 июня 2017
Экскурсия прошла великолепно. Валдемар создал дружескую атмосферу и был очень информативен,
что очень помогло в дальнейшем ориентироваться в Чешской гастрономии и не только.
Рекомендумаю всем брать такую экскурсию в начале путешествия по Чехии.
Спасибо Валдемар от всех участников.
С уважением,
Акоп.
5 июня 2017 год. Нью Йорк.
Ещё 16 отзывов

Valdemar проводит ещё 1 экскурсию

Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессиейРассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессиейРассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
288 за экскурсию
4 часа
49 отзывов
Главные достопримечательности, ориентир на местности и красочные фото на память
Нет города прекрасней, чем город на рассвете. И чтобы увидеть рассвет в Праге, нужно всего ничего: выйти из зоны комфорта, проснуться в шесть утра, отказаться от завтрака в отеле. Пражское утро стоит таких жертв — это уникальное время для изучения города; время, когда в центре нет толп туристов. Есть только вы, я и Прага.

Гастрономические экскурсии в Праге

С пивом по ПрагеС пивом по ПрагеС пивом по Праге
98 за экскурсию
2.5 часа
97 отзывов
Обзорная прогулка по городу и лучшим пражским пивным
Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии! Мы будем бродить по потайным улочкам Старого и Нового города, изучая самые интересные пивные Праги и погружаясь в многогранный и богатый мир чешского пивоварения. А по пути, конечно, поговорим о истории города, его достопримечательностях и вековых традициях.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложенииХмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
скидка20%
€28
23 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Секреты пражского пиваСекреты пражского пиваСекреты пражского пива
60 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
Хотите ощутить вкус Праги и Чехии? Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат. А ещё получите пивные паспорта и карту с адресами всех лучших пивоварен Праги!
Истории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной ПрагиИстории, легенды и вкусы хмельной Праги
скидка15%
€130
111 за экскурсию
5 часов
Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города. Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
Традиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоваренТрадиции старинных пражских пивоварен
90 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Пивной Гранд ТурПивной Гранд ТурПивной Гранд Тур
240 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Секреты пивоварения, дегустация и пивные спа-процедуры в гостях у чешских пивоваров
Экскурсия для всех желающих разобраться в том, как делается самое известное в мире Чешское пиво, попробовать уникальные сорта любимого напитка и при желании даже окунуться в ванну свежеприготовленного сусла.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы