26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гастрономическая консультация

Тур я организую следующим образом. Вы выбираете из списка ниже те блюда, которые хотели бы попробовать, я составляю план и мы отправляемся на плотный ужин. Рестораны я буду подбирать таким образом, чтобы между приемами пищи у нас было не меньше 20-30 минут перерыва. Как раз, чтобы жирок завязался.

Удобный маршрут, позволяющий прогуляться по городу и узнать его получше

Чтобы не засиживаться в одном месте, за вечер мы посетим 3-4 места в разных районах Праги – так у вас будет возможность прогуляться по нескольким улочкам, побольше узнать о городе от местного жителя в неформальной обстановке и получить объемные впечатления от Праги.

Список блюд, которые необходимо попробовать в Праге

утопенец (маринованная сорделька)

накладаны гермелин (маринованный сыр)

татарак (сырое мясо)

свичкова на сметане (национальное чешское блюдо: мясо в сливочном соусе с кнедликом и …)

ребра свиные

колено свиное (голенка)

утка с капустой

колбаски запеченные

суп в хлебе

мясной гуляш

сладенькое

Осилить все это меню за вечер просто невозможно, поэтому выбирайте то, что приглянулось, и пишите об этом при бронировании экскурсии.

Отрывок из книги «Похождения бравого солдата Швейка»

«Обжора я, ненасытный я, это правда. А ведь все потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник отец в Противинском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек да два каравая хлеба, и выиграл. А я раз поспорил, что съем четырех гусей и две миски кнедликов с капустой, и съел. Бывало, после обеда захочется закусить. Схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копченого мяса. Служил у нас батрак Вомела, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время войны восемь лет подряд не родился хлеб. Пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха, а когда в молоко могли накрошить немного творогу, — ведь хлеба-то не было, — это считалось большим праздником. Обжора-мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен» (Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка»).