Здравствуй, красавица Прага

Пройти по основным объектам города с настроением и не спеша на пешеходной экскурсии в мини-группе
Я стану вашим проводником Праге – по самому загадочному, таинственному и атмосферному городу.

Мы отправимся на прогулку по четырем городам пражским и перенесемся во времена Средневековья с его замками и костелами, легендами о рыцарях и алхимиках. Не волнуйтесь, вы обязательно вернетесь в наш стремительный век, а пока – в путь!
4.5
2 отзыва
Здравствуй, красавица Прага
Здравствуй, красавица Прага
Здравствуй, красавица Прага
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:00, 13:00

Описание экскурсии

Знаковые места Нового города

Вацлавская площадь: рассмотрим современный центр Праги и узнаем об удивительной истории возникновения Нового города. Пройдем через уникальный комплекс пассажей, где есть свои улочки без названия, лифты непрерывного действия и провокационная скульптура скандального чешского мастера Давида Черны. Через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся.

Истории старых Градчан

В старейшем районе Праги вы увидите Градчанскую площадь в окружении великолепных дворцов, полюбуетесь роскошной панорамой сказочной Праги. Я раскрою многие тайны: что за дьявольская библия и где она сейчас находится, похожа ли Петршинская башня на Эйфелеву, когда в Прагу пришло газовое освещение?

Сказочный Пражский Град

Посетим самую большую президентскую резиденцию в мире — крепость Пражский Град, где хранятся королевские драгоценности и упокоены мощи королей Богемии. Вы услышите историю возникновения крепости и восхититесь её доминантой — собор св. Вита.

Прогулка по Малой Стране

Романтическая и уютная, с историческим центром в окружении величественных храмов и дворцов. А ещё увидите живописный канал Чертовка в Пражской Венеции, мостик Поцелуев и водяную мельницу с главным «водяным» Йозефом.

Средневековый дух Старого города

Затем мы пересечем Карлов мост — шедевр средневекового строительства, где обязательно стоит загадать желание! Через площадь Крестоносцев, где нас встретит «Отец Родины» Карл IV, мы попадем в сердце Праги — на Староместскую площадь. По пути заглянем в роскошный костел и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. А также вы узнаете: как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и как был связан с Казанова, какие легенды окутывают знаменитые Пражские куранты Орлой и, конечно, станете зрителями минутного театрального представления!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но будет короткая поездка на холм на пражском трамвайчике (30 крон)
  • В ходе экскурсии мы не посещаем платные объекты, но получив навыки ориентирования в незнакомом городе, вы это сделаете самостоятельно
  • Рекомендую иметь при себе наличные деньги (на чашечку кофе, кружку пива или глинтвейна)
  • Не забудьте про удобную обувь для прогулки по брусчатке

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
13 сен 2018
05.09.18 посетили экскурсию «Здравствуй, красавица Прага! ” Интересная, содержательная, хорошо построенная экскурсия! Была в Праге во второй раз - много узнала нового о красивейшем городе от гида Ольги! Спасибо огромное. Время провели с удовольствием. Рекомендую всем эту экскурсию!
Е
15 авг 2018
Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Ольге за интересную прогулку по Праге. экскурсия была увлекательный 4 часа прошли незаметно .Большое спасибо, Ольга,нам очень помогли Ваши рекомендации. Успехов Вам👍👍

Входит в следующие категории Праги

ГрупповыеПешеходныеЛетниеНа выходныеОбзорные

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