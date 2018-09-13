Я стану вашим проводником Праге – по самому загадочному, таинственному и атмосферному городу. Мы отправимся на прогулку по четырем городам пражским и перенесемся во времена Средневековья с его замками и костелами, легендами о рыцарях и алхимиках. Не волнуйтесь, вы обязательно вернетесь в наш стремительный век, а пока – в путь!

Описание экскурсии

Знаковые места Нового города

Вацлавская площадь: рассмотрим современный центр Праги и узнаем об удивительной истории возникновения Нового города. Пройдем через уникальный комплекс пассажей, где есть свои улочки без названия, лифты непрерывного действия и провокационная скульптура скандального чешского мастера Давида Черны. Через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся.

Истории старых Градчан

В старейшем районе Праги вы увидите Градчанскую площадь в окружении великолепных дворцов, полюбуетесь роскошной панорамой сказочной Праги. Я раскрою многие тайны: что за дьявольская библия и где она сейчас находится, похожа ли Петршинская башня на Эйфелеву, когда в Прагу пришло газовое освещение?

Сказочный Пражский Град

Посетим самую большую президентскую резиденцию в мире — крепость Пражский Град, где хранятся королевские драгоценности и упокоены мощи королей Богемии. Вы услышите историю возникновения крепости и восхититесь её доминантой — собор св. Вита.

Прогулка по Малой Стране

Романтическая и уютная, с историческим центром в окружении величественных храмов и дворцов. А ещё увидите живописный канал Чертовка в Пражской Венеции, мостик Поцелуев и водяную мельницу с главным «водяным» Йозефом.

Средневековый дух Старого города

Затем мы пересечем Карлов мост — шедевр средневекового строительства, где обязательно стоит загадать желание! Через площадь Крестоносцев, где нас встретит «Отец Родины» Карл IV, мы попадем в сердце Праги — на Староместскую площадь. По пути заглянем в роскошный костел и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. А также вы узнаете: как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и как был связан с Казанова, какие легенды окутывают знаменитые Пражские куранты Орлой и, конечно, станете зрителями минутного театрального представления!

Организационные детали