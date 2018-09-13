Пройти по основным объектам города с настроением и не спеша на пешеходной экскурсии в мини-группе
Я стану вашим проводником Праге – по самому загадочному, таинственному и атмосферному городу.
Мы отправимся на прогулку по четырем городам пражским и перенесемся во времена Средневековья с его замками и костелами, легендами о рыцарях и алхимиках. Не волнуйтесь, вы обязательно вернетесь в наш стремительный век, а пока – в путь!
4.5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 11:00, 13:00
Описание экскурсии
Знаковые места Нового города
Вацлавская площадь: рассмотрим современный центр Праги и узнаем об удивительной истории возникновения Нового города. Пройдем через уникальный комплекс пассажей, где есть свои улочки без названия, лифты непрерывного действия и провокационная скульптура скандального чешского мастера Давида Черны. Через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся.
Истории старых Градчан
В старейшем районе Праги вы увидите Градчанскую площадь в окружении великолепных дворцов, полюбуетесь роскошной панорамой сказочной Праги. Я раскрою многие тайны: что за дьявольская библия и где она сейчас находится, похожа ли Петршинская башня на Эйфелеву, когда в Прагу пришло газовое освещение?
Сказочный Пражский Град
Посетим самую большую президентскую резиденцию в мире — крепость Пражский Град, где хранятся королевские драгоценности и упокоены мощи королей Богемии. Вы услышите историю возникновения крепости и восхититесь её доминантой — собор св. Вита.
Прогулка по Малой Стране
Романтическая и уютная, с историческим центром в окружении величественных храмов и дворцов. А ещё увидите живописный канал Чертовка в Пражской Венеции, мостик Поцелуев и водяную мельницу с главным «водяным» Йозефом.
Средневековый дух Старого города
Затем мы пересечем Карлов мост — шедевр средневекового строительства, где обязательно стоит загадать желание! Через площадь Крестоносцев, где нас встретит «Отец Родины» Карл IV, мы попадем в сердце Праги — на Староместскую площадь. По пути заглянем в роскошный костел и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. А также вы узнаете: как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и как был связан с Казанова, какие легенды окутывают знаменитые Пражские куранты Орлой и, конечно, станете зрителями минутного театрального представления!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но будет короткая поездка на холм на пражском трамвайчике (30 крон)
В ходе экскурсии мы не посещаем платные объекты, но получив навыки ориентирования в незнакомом городе, вы это сделаете самостоятельно
Рекомендую иметь при себе наличные деньги (на чашечку кофе, кружку пива или глинтвейна)
Не забудьте про удобную обувь для прогулки по брусчатке
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 1969 туристов
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю читать дальше
в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
13 сен 2018
05.09.18 посетили экскурсию «Здравствуй, красавица Прага! ” Интересная, содержательная, хорошо построенная экскурсия! Была в Праге во второй раз - много узнала нового о красивейшем городе от гида Ольги! Спасибо огромное. Время провели с удовольствием. Рекомендую всем эту экскурсию!
Е
Елена
15 авг 2018
Выражаю огромную благодарность экскурсоводу Ольге за интересную прогулку по Праге. экскурсия была увлекательный 4 часа прошли незаметно .Большое спасибо, Ольга,нам очень помогли Ваши рекомендации. Успехов Вам👍👍