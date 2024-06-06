1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
€100 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
€100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€287 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
90€72 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
€107 за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:30
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€351 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
€288 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Квест
3 часа
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Мини-группа
4 часа
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Мини-группа
11 часов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
100€80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООразали6 июня 2024Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
- MMaria6 июня 2024Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
- ООльга6 июня 2024Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
- ААсель5 июня 2024Очень вежливый и грамотный гид
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
- GGeorgiy4 июня 2024Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
- ААлександр4 июня 2024Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
- ССветлана3 июня 2024Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
- TTatjana3 июня 2024Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Летние»
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