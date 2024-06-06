🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 67 отзывов Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 169 отзывов Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen... € 105 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 11 часов 68 отзывов Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья Начало: В центре города Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 203 отзыва Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим от € 70 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 37 отзывов Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления € 100 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие Начало: В районе Старого города € 130 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого € 150 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 124 отзыва Романтический полёт над Прагой для двоих Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз... € 298 за всё до 3 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам Начало: На аэродроме € 287 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города Начало: В районе Вацлавской площади € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями 90 € 72 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 355 отзывов Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас Начало: Центр Праги 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 63 отзыва Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 101 отзыв Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе Начало: Около Пороховой башни € 107 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 13 часов 19 отзывов Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом Начало: На Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 07:00 € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Прага для интровертов: большая обзорная прогулка Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы Начало: Северный вход в Пражский град € 120 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 28 отзывов Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой Начало: В холле отеля € 260 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00 € 135 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 14 отзывов Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас Начало: Договариваемся индивидуально € 380 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях € 380 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 21 отзыв Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней Начало: рецепция отеля € 351 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 51 отзыв Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном € 288 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Второй день в Праге Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест Начало: В районе метро Můstek € 98 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи Начало: На площади Крестоносцев € 38 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа 127 отзывов Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду Начало: На Вацлавской площади Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00 € 25 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 31 отзыв Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100) Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2 часа 6 отзывов Прага в лучах заката: на автобусе и пешком Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 € 30 за человека

🚗 На машине Мини-группа 11 часов 8 отзывов Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий Начало: На Вацлавской площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы Начало: Станция метро Malostranska € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 15 отзывов Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре Начало: На Малостранской площади Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 6 отзывов Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols) Начало: У Пороховых Ворот Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 € 70 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас Начало: В районе выхода метро «Museum» 100 € 80 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе Начало: Метро Площадь Республики € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю Начало: Станция метро Малостранска € 104 за всё до 3 чел.