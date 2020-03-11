166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по основным объектам города с настроением и не спеша на авторской пешеходной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Я стану вашим проводником Праге — по самому загадочному, таинственному и атмосферному городу.

Мы отправимся на прогулку по четырем городам пражским и перенесемся во времена Средневековья с его замками и костелами, легендами о рыцарях и алхимиках.

Не волнуйтесь, вы обязательно вернетесь в наш стремительный век, а пока — в путь!
€131
105 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Вацлавская площадь
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У этой экскурсии166 отзывов
4.87
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!

Что вас ожидает

Знаковые места Нового города
Начнем прогулку от Вацлавской площади: рассмотрим современный центр Праги и узнаем об удивительной истории возникновения Нового города. Пройдем через уникальный комплекс пассажей, где есть свои улочки без названия, лифты непрерывного действия с 19в. и провокационная скульптура скандального чешского мастера Давида Черны. Затем через монастырский райский садик прогуляемся в костел Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся.

Истории старых Градчан
В старейшем районе Праги вы посетите действующий Страговский монастырь, где услышите истории о святом Норберте и ордене монахов-премонстрантов. Прогуляетесь мимо красивейших религиозных построек в стиле барокко и узнаете загадочную историю о бриллиантах, которые украшают «Пражское солнце» — алмазную дароносицу работы венских ювелиров в паломническом комплексе Лорете — уникальном хранилище католических ценностей. Я раскрою многие тайны: что за дьявольская библия и где она сейчас находится, когда в Прагу пришли капуцины и чем они бесили Тихо Браге, похожа ли Петршинская башня на Эйфелеву, когда в Прагу пришло газовое освещение?

Сказочный Пражский Град
Вы посетите самую большую президентскую резиденцию в мире — крепость Пражский Град, где хранятся королевские драгоценности и упокоены мощи королей Богемии. Вы услышите историю возникновения крепости и посетите его доминанту — собор св. Вита, окутанный мистическими тайнами. Увидите Старый королевский дворец и восхититесь потрясающей панорамой сказочной Праги с террас Южных садов.

Прогулка по Малой Стране
А дальше прогуляемся по романтической Малой стране: вы увидите самую узкую улочку Праги со своим светофором, очаруетесь Вальдштейнским и Вояновыми садами с важно гуляющими великолепными павлинами и плавающими в прозрачном пруду золотыми карпами, побываете на «лебедином пляже». А еще увидите живописный канал Чертовка в Пражской Венеции, мостик Поцелуев и водяную мельницу с главным «водяным» Йозефом.

Средневековый дух Старого города
Затем мы пересечем Карлов мост — шедевр средневекового строительства, где обязательно стоит загадать желание! Через площадь Крестоносцев, где нас встретит «Отец Родины» Карл IV, мы попадем в сердце Праги — на Староместскую площадь. По пути заглянем в роскошный костел и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. А также вы узнаете: где была резиденция таинственного ордена тамплиеров, как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и как был связан с Казанова, какие легенды окутывают знаменитые Пражские куранты Орлой — вы, конечно, станете зрителями минутного театрального представления!
Устали? Тогда пора подкрепиться в чешской таверне!

Организационные детали

  • По желанию мы можем подняться на высокий холм в районе Градчаны на трамвае!
  • Рекомендую иметь при себе наличные деньги (на чашечку кофе, кружку пива или глинтвейна)
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!
Здравствуй, красавица Прага!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Вацлавская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
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166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия удалась. Много ходили и много увидели и еще больше узнали. Спасибо!
11 марта 2020
Были на экскурсии "Здравствуй, красавица Прага!". Если бы не холодный ветер, можно было бы сказать, что экскурсия удалась на 100%. Спасибо Ольге, что дала нам возможность одеться потеплее (с нами был ребёнок), так как маршрут проходил в непосредственной близости от нашего отеля. Рассказ гида о Праге и исторических местах интересный, чувствуется, что профессионально подготовлен, без пауз типа "ну, что ещё можно сказать?", сам маршрут продуман. Единственный недостаток для нас то, что при ветреной погоде, или, если идёшь немного сзади, гида совершенно не слышно. Наушники были бы очень кстати. Пожалуй, это единственный минус.
11 марта 2020
Больше спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Очень познавательно, информация о городе подается очень интересно, с увлекательными легендами города и отличным юмором экскурсовода. После экскурсии поняли, что столько еще всего есть, что просмотреть в Праге. Хочется вернуться еще раз и пройти с Ольгой каким-нибудь новым интересным маршрутом.
9 марта 2020
Ольга , спасибо за интереснейшую экскурсию . Прагу рассмотрели со всех сторон , без утомительных рассказов .
22 февраля 2020
Прекрасный маршрут, экскурсия.
Великолепный гид.

Для Праги 4 часов мало. Нужно наверное 4 месяца.
19 февраля 2020
Отличная экскурсия, увидели много того, чего не нашли бы без гида Ольги. Ходили не только туристическими маршрутами, но и местами, которые находятся в стороне, но объединяют город, дают возможность его лучше понять, увидеть. Обязательно вернёмся, чтобы узнать Прагу получше👍
23 января 2020
Спасибо, очень понравилось, гид очень приятный ,знающийся
22 января 2020
Экскурсия очень понравилась, дала общее впечатление об истории и архитектуре города. Гид Ольга -эрудированный, влюблённый в город и страну человек. Экскурсия будет интересна всем возрастам. 4 часа пролетели незаметно, несмотря на холодную погоду.
18 января 2020
Спасибо Вам большое за сказку! Экскурсия потрисающия!!! Рекомендую!!!
15 января 2020
Отличная экскурсия! Рекомендую всем! Время пролетело мгновенно, интересный маршрут и захватывающий рассказ Ольги не оставит никого равнодушным. Тем кто впервые в Праге, однозначно нужно посетить эту экскурсию, кроме удовольствия от прогулки вы получите навыки ориентирования в этом сказачном городе, Ольга посоветует где лучше приобрести подарки и сувениры, какие посетить рестораны. И вы немпременно захотите вернуться в Прагу снова!
Ещё 156 отзывов

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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