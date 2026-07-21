166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя путешественником во времени, идущим по мощеным улицам Праги, где каждый камень хранит свою историю. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир средневековых легенд, замков и костелов.Вас ждет

прогулка по Вацлавской площади, посещение Страговского монастыря, загадочного Пражского Града и романтической Малой Страны. Откройте для себя уникальные истории о рыцарях, алхимиках и святых, которые оживут в рассказах вашего гида. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, полное открытий и впечатлений

Описание экскурсии

Знаковые места Нового города

Начнем прогулку от Вацлавской площади: рассмотрим современный центр Праги и узнаем об удивительной истории возникновения Нового города. Пройдем через уникальный комплекс пассажей, где есть свои улочки без названия, лифты непрерывного действия с 19в. и провокационная скульптура скандального чешского мастера Давида Черны. Затем через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся.

Истории старых Градчан

В старейшем районе Праги вы посетите действующий Страговский монастырь, где услышите истории о святом Норберте и ордене монахов-премонстрантов. Прогуляетесь мимо красивейших религиозных построек в стиле барокко и узнаете загадочную историю о бриллиантах, которые украшают «Пражское солнце» — алмазную дароносицу работы венских ювелиров в паломническом комплексе Лорете — уникальном хранилище католических ценностей. Я раскрою многие тайны: что за дьявольская библия и где она сейчас находится, когда в Прагу пришли капуцины и чем они бесили Тихо Браге, похожа ли Петршинская башня на Эйфелеву, когда в Прагу пришло газовое освещение?

Сказочный Пражский Град

Вы посетите самую большую президентскую резиденцию в мире — крепость Пражский Град, где хранятся королевские драгоценности и упокоены мощи королей Богемии. Вы услышите историю возникновения крепости и посетите его доминанту — собор св. Вита, окутанный мистическими тайнами. Увидите Старый королевский дворец и восхититесь потрясающей панорамой сказочной Праги с террас Южных садов.

Прогулка по Малой Стране

А дальше прогуляемся по романтической Малой стране: вы увидите самую узкую улочку Праги со своим светофором, очаруетесь Вальдштейнским и Вояновыми садами с важно гуляющими великолепными павлинами и плавающими в прозрачном пруду золотыми карпами, побываете на «лебедином пляже». А еще увидите живописный канал Чертовка в Пражской Венеции, мостик Поцелуев и водяную мельницу с главным «водяным» Йозефом.

Средневековый дух Старого города

Затем мы пересечем Карлов мост — шедевр средневекового строительства, где обязательно стоит загадать желание! Через площадь Крестоносцев, где нас встретит «Отец Родины» Карл IV, мы попадем в сердце Праги — на Староместскую площадь. По пути заглянем в роскошный костел и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. А также вы узнаете: где была резиденция таинственного ордена тамплиеров, как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и как был связан с Казанова, какие легенды окутывают знаменитые Пражские куранты Орлой — вы, конечно, станете зрителями минутного театрального представления!

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Организационные детали