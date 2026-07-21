166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Представьте себя путешественником во времени, идущим по мощеным улицам Праги, где каждый камень хранит свою историю. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир средневековых легенд, замков и костелов.
Вас ждет читать дальшеуменьшить
прогулка по Вацлавской площади, посещение Страговского монастыря, загадочного Пражского Града и романтической Малой Страны.
Откройте для себя уникальные истории о рыцарях, алхимиках и святых, которые оживут в рассказах вашего гида. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, полное открытий и впечатлений
Начнем прогулку от Вацлавской площади: рассмотрим современный центр Праги и узнаем об удивительной истории возникновения Нового города. Пройдем через уникальный комплекс пассажей, где есть свои улочки без названия, лифты непрерывного действия с 19в. и провокационная скульптура скандального чешского мастера Давида Черны. Затем через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся.
Истории старых Градчан
В старейшем районе Праги вы посетите действующий Страговский монастырь, где услышите истории о святом Норберте и ордене монахов-премонстрантов. Прогуляетесь мимо красивейших религиозных построек в стиле барокко и узнаете загадочную историю о бриллиантах, которые украшают «Пражское солнце» — алмазную дароносицу работы венских ювелиров в паломническом комплексе Лорете — уникальном хранилище католических ценностей. Я раскрою многие тайны: что за дьявольская библия и где она сейчас находится, когда в Прагу пришли капуцины и чем они бесили Тихо Браге, похожа ли Петршинская башня на Эйфелеву, когда в Прагу пришло газовое освещение?
Сказочный Пражский Град
Вы посетите самую большую президентскую резиденцию в мире — крепость Пражский Град, где хранятся королевские драгоценности и упокоены мощи королей Богемии. Вы услышите историю возникновения крепости и посетите его доминанту — собор св. Вита, окутанный мистическими тайнами. Увидите Старый королевский дворец и восхититесь потрясающей панорамой сказочной Праги с террас Южных садов.
Прогулка по Малой Стране
А дальше прогуляемся по романтической Малой стране: вы увидите самую узкую улочку Праги со своим светофором, очаруетесь Вальдштейнским и Вояновыми садами с важно гуляющими великолепными павлинами и плавающими в прозрачном пруду золотыми карпами, побываете на «лебедином пляже». А еще увидите живописный канал Чертовка в Пражской Венеции, мостик Поцелуев и водяную мельницу с главным «водяным» Йозефом.
Средневековый дух Старого города
Затем мы пересечем Карлов мост — шедевр средневекового строительства, где обязательно стоит загадать желание! Через площадь Крестоносцев, где нас встретит «Отец Родины» Карл IV, мы попадем в сердце Праги — на Староместскую площадь. По пути заглянем в роскошный костел и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. А также вы узнаете: где была резиденция таинственного ордена тамплиеров, как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и как был связан с Казанова, какие легенды окутывают знаменитые Пражские куранты Орлой — вы, конечно, станете зрителями минутного театрального представления! Устали? Тогда пора подкрепиться в чешской таверне!
Организационные детали
По желанию мы можем подняться на высокий холм в районе Градчаны на трамвае!
Рекомендую иметь при себе наличные деньги (на чашечку кофе, кружку пива или глинтвейна)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2582 туристов
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю читать дальшеуменьшить
в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 298 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
278
4
15
3
4
2
–
1
1
O
OLGA
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень интересно, легко и с душой. Ольга прекрасно знает город, рассказывает увлекательно и совсем не читать дальшеуменьшить
перегружает лишней информацией. У неё очень приятный голос, поэтому слушать было одно удовольствие.
Мы были компанией из двух взрослых и троих детей 11, 14 и 17 лет. И что особенно важно — экскурсия понравилась абсолютно всем! Дети с интересом слушали, никто ни разу не спросил: «Когда уже закончится?», а это, пожалуй, лучшая оценка для экскурсовода. 😊
Экскурсия прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере, время пролетело незаметно. Мы остались очень довольны и с удовольствием рекомендуем Ольгу всем, кто хочет познакомиться с Прагой!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
В первый раз в Праге, очень удобный вариант для ознокомления с городом. Знаток своего дела, прошли по туристическим, а также по местам скрытых от туристов о которых сами и не догадывались. Во время пика сезона- гуляли по улочкам, где не было народу, увидели спокойную и не спешную Прагу. Спасибо и рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Праге в начале января. Помимо того, что Ольга замечательный рассказчик и время экскурсии проходит незаметно, она очень внимательно относится к своим туристам. У читать дальшеуменьшить
нас была разновозрастная компания (13, 50, 73), так что подстроиться экскурсоводу было не так просто - и подростка увлечь, и пожилого человека не сильно утомить темпом пешей экскурсии. Кроме того, было довольно холодно, приходилось по пути делать остановки, чтобы погреться внутри магазинчиков или кафе, по этой причине экскурсия затянулась на 5 часов, вместо 4. Однако Ольга довела ее до конца, а на следующий день выслала в WhatsApp рекомендации, что еще посетить в Праге и ее окрестностях. Ольга, Вам мои слова благодарности ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Ольга - гид Санкт-Петербургского «разлива»! На этом можно было и остановиться но, хочется отметить очень глубокое знание истории и структурированное ее изложение! Отрывочные (мои) знания, благодаря Ольге, сложились в единое целое! А ее знание укромных, не туристических, уголков прекрасной Праги и связанных с ними легенд очень скрасили нашу 4-х часовую экскурсию. Ольга - прирожденный рассказчик!
Вам был полезен этот отзыв?
Iren
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых слов о прекрасной Праге. Мы были в марте и эта поездка стала настоящей сказкой! читать дальшеуменьшить
Погода была солнечной! Город покорил с первых минут своими уютными улочками, величественной архитектурой, невероятной атмосферой истории и романтики! Экскурсия с Ольгой прошла на одном дыхании увлекательно, с юмором, интересными фактами и любовью. Благодаря этому Прага раскрылась для нас не как туристическое место, а как живой и душевный город. Отдельное удовольствие мы получили в придачу это чешская кухня, всё было очень вкусно, сытно и атмосферно! Наша поездка оставила море восторга, тёплых воспоминаний и желание обязательно вернуться снова. Прага навсегда осталась в нашем сердце. Мы уже мечтаем о новой встрече с этим удивительным городом! Всем рекомендую!))
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Прогулка с Ольгой была просто потрясающей! Тысячи пройденных шагов и огромное количество новой и невероятно интересной информации! Это одна из лучших экскурсий, а у нас опыт имеется) Ольга очень пунктуальна, читать дальшеуменьшить
тактична и невероятно образована! Умеет рассказать все интересно и ответит на любой вопрос. Самое главное - с ней было очень просто и легко общаться, будто с давней знакомой. Обязательно обратимся к ней за новыми экскурсиями в следующий приезд в Прагу. Кстати, вместо заявленных четырех часов, экскурсия была целых пять часов и ни намека на время! Человек горит своими знаниями и работой и от этого заряжает нас любовью к прекрасной Праге!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Здравствуй, красавица Прага»