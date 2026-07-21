166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Здравствуй, красавица Прага

Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Представьте себя путешественником во времени, идущим по мощеным улицам Праги, где каждый камень хранит свою историю. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир средневековых легенд, замков и костелов.

Вас ждет
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прогулка по Вацлавской площади, посещение Страговского монастыря, загадочного Пражского Града и романтической Малой Страны.

Откройте для себя уникальные истории о рыцарях, алхимиках и святых, которые оживут в рассказах вашего гида. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, полное открытий и впечатлений

5
298 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 🕵️‍♂️ Увлекательные истории и легенды
  • 📸 Великолепные фотомоменты
  • 🌳 Прогулки по живописным садам
  • 💎 Посещение уникальных исторических объектов
Здравствуй, красавица Прага
Здравствуй, красавица Прага
Здравствуй, красавица Прага

Что можно увидеть

  • Вацлавская площадь
  • Костёл Девы Марии Снежной
  • Страговский монастырь
  • Паломнический комплекс Лорета
  • Петршинская башня
  • Пражский Град
  • Собор св. Вита
  • Старый королевский дворец
  • Вальдштейнский сад
  • Вояновы сады

Описание экскурсии

Знаковые места Нового города

Начнем прогулку от Вацлавской площади: рассмотрим современный центр Праги и узнаем об удивительной истории возникновения Нового города. Пройдем через уникальный комплекс пассажей, где есть свои улочки без названия, лифты непрерывного действия с 19в. и провокационная скульптура скандального чешского мастера Давида Черны. Затем через монастырский райский садик прогуляемся в костёл Девы Марии Снежной: вы узнаете, откуда взялось необычное название и что за картина украшает знаменитый алтарь собора, что такое барочный «искусственный мрамор» и как он создаётся.

Истории старых Градчан

В старейшем районе Праги вы посетите действующий Страговский монастырь, где услышите истории о святом Норберте и ордене монахов-премонстрантов. Прогуляетесь мимо красивейших религиозных построек в стиле барокко и узнаете загадочную историю о бриллиантах, которые украшают «Пражское солнце» — алмазную дароносицу работы венских ювелиров в паломническом комплексе Лорете — уникальном хранилище католических ценностей. Я раскрою многие тайны: что за дьявольская библия и где она сейчас находится, когда в Прагу пришли капуцины и чем они бесили Тихо Браге, похожа ли Петршинская башня на Эйфелеву, когда в Прагу пришло газовое освещение?

Сказочный Пражский Град

Вы посетите самую большую президентскую резиденцию в мире — крепость Пражский Град, где хранятся королевские драгоценности и упокоены мощи королей Богемии. Вы услышите историю возникновения крепости и посетите его доминанту — собор св. Вита, окутанный мистическими тайнами. Увидите Старый королевский дворец и восхититесь потрясающей панорамой сказочной Праги с террас Южных садов.

Прогулка по Малой Стране

А дальше прогуляемся по романтической Малой стране: вы увидите самую узкую улочку Праги со своим светофором, очаруетесь Вальдштейнским и Вояновыми садами с важно гуляющими великолепными павлинами и плавающими в прозрачном пруду золотыми карпами, побываете на «лебедином пляже». А еще увидите живописный канал Чертовка в Пражской Венеции, мостик Поцелуев и водяную мельницу с главным «водяным» Йозефом.

Средневековый дух Старого города

Затем мы пересечем Карлов мост — шедевр средневекового строительства, где обязательно стоит загадать желание! Через площадь Крестоносцев, где нас встретит «Отец Родины» Карл IV, мы попадем в сердце Праги — на Староместскую площадь. По пути заглянем в роскошный костел и полюбуемся огромной хрустальной люстрой в форме императорской короны. А также вы узнаете: где была резиденция таинственного ордена тамплиеров, как сожгли Яна Гуса, почему Моцарт обожал Прагу и как был связан с Казанова, какие легенды окутывают знаменитые Пражские куранты Орлой — вы, конечно, станете зрителями минутного театрального представления!
Устали? Тогда пора подкрепиться в чешской таверне!

Организационные детали

  • По желанию мы можем подняться на высокий холм в районе Градчаны на трамвае!
  • Рекомендую иметь при себе наличные деньги (на чашечку кофе, кружку пива или глинтвейна)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2582 туристов
Я индивидуальный лицензированный гид по Праге и Чехии. С радостью стану вашим попутчиком и рассказчиком в этой волшебной стране. Я родилась в Петербурге, но уже много лет живу и работаю
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в Праге. Каждая моя экскурсия — это увлекательное путешествие во времени в эпоху средневековья. Главное для меня — ваши интересы и желания, настроение и самочувствие! Уверена, что вы неожиданно испытаете еще одно чувство: ощущение, будто попали в обычную детскую сказку с замками, рыцарями и волшебниками!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 298 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
278
4
15
3
4
2
1
1
O
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень интересно, легко и с душой. Ольга прекрасно знает город, рассказывает увлекательно и совсем не
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перегружает лишней информацией. У неё очень приятный голос, поэтому слушать было одно удовольствие.

Мы были компанией из двух взрослых и троих детей 11, 14 и 17 лет. И что особенно важно — экскурсия понравилась абсолютно всем! Дети с интересом слушали, никто ни разу не спросил: «Когда уже закончится?», а это, пожалуй, лучшая оценка для экскурсовода. 😊

Экскурсия прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере, время пролетело незаметно. Мы остались очень довольны и с удовольствием рекомендуем Ольгу всем, кто хочет познакомиться с Прагой!

Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень
Хотим от всей души поблагодарить нашего гида Ольгу за замечательную экскурсию по Праге! Всё было очень
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Ирина
В первый раз в Праге, очень удобный вариант для ознокомления с городом. Знаток своего дела, прошли по туристическим, а также по местам скрытых от туристов о которых сами и не догадывались. Во время пика сезона- гуляли по улочкам, где не было народу, увидели спокойную и не спешную Прагу. Спасибо и рекомендую!
В первый раз в Праге, очень удобный вариант для ознокомления с городом. Знаток своего дела, прошли
В первый раз в Праге, очень удобный вариант для ознокомления с городом. Знаток своего дела, прошли
В первый раз в Праге, очень удобный вариант для ознокомления с городом. Знаток своего дела, прошли
В первый раз в Праге, очень удобный вариант для ознокомления с городом. Знаток своего дела, прошли
В первый раз в Праге, очень удобный вариант для ознокомления с городом. Знаток своего дела, прошли
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О
Хочу поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по Праге в начале января. Помимо того, что Ольга замечательный рассказчик и время экскурсии проходит незаметно, она очень внимательно относится к своим туристам. У
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нас была разновозрастная компания (13, 50, 73), так что подстроиться экскурсоводу было не так просто - и подростка увлечь, и пожилого человека не сильно утомить темпом пешей экскурсии. Кроме того, было довольно холодно, приходилось по пути делать остановки, чтобы погреться внутри магазинчиков или кафе, по этой причине экскурсия затянулась на 5 часов, вместо 4. Однако Ольга довела ее до конца, а на следующий день выслала в WhatsApp рекомендации, что еще посетить в Праге и ее окрестностях. Ольга, Вам мои слова благодарности ❤️

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Евгений
Ольга - гид Санкт-Петербургского «разлива»! На этом можно было и остановиться но, хочется отметить очень глубокое знание истории и структурированное ее изложение! Отрывочные (мои) знания, благодаря Ольге, сложились в единое целое! А ее знание укромных, не туристических, уголков прекрасной Праги и связанных с ними легенд очень скрасили нашу 4-х часовую экскурсию. Ольга - прирожденный рассказчик!
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Iren
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых слов о прекрасной Праге. Мы были в марте и эта поездка стала настоящей сказкой!
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Погода была солнечной! Город покорил с первых минут своими уютными улочками, величественной архитектурой, невероятной атмосферой истории и романтики!
Экскурсия с Ольгой прошла на одном дыхании увлекательно, с юмором, интересными фактами и любовью. Благодаря этому Прага раскрылась для нас не как туристическое место, а как живой и душевный город. Отдельное удовольствие мы получили в придачу это чешская кухня, всё было очень вкусно, сытно и атмосферно! Наша поездка оставила море восторга, тёплых воспоминаний и желание обязательно вернуться снова. Прага навсегда осталась в нашем сердце. Мы уже мечтаем о новой встрече с этим удивительным городом! Всем рекомендую!))

Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых+2
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
Хочется от всей души поблагодарить и порекомендовать замечательного экскурсовода Ольгу и конечно же сказать несколько тёплых
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О
Прогулка с Ольгой была просто потрясающей! Тысячи пройденных шагов и огромное количество новой и невероятно интересной информации! Это одна из лучших экскурсий, а у нас опыт имеется) Ольга очень пунктуальна,
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тактична и невероятно образована! Умеет рассказать все интересно и ответит на любой вопрос. Самое главное - с ней было очень просто и легко общаться, будто с давней знакомой. Обязательно обратимся к ней за новыми экскурсиями в следующий приезд в Прагу. Кстати, вместо заявленных четырех часов, экскурсия была целых пять часов и ни намека на время! Человек горит своими знаниями и работой и от этого заряжает нас любовью к прекрасной Праге!

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