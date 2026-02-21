Водная прогулка
Атмосферная прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
Завтра в 16:00
23 фев в 08:00
€255 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Прогуляться по удивительно красивым улочкам города-крепости и погрузиться в его историю
Начало: В Старом Баре
Сегодня в 16:00
23 фев в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
