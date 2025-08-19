Это расслабленная морская прогулка вдоль ривьеры города Бар — с живописными видами, рассказами о море и пикником.
Вы посмотрите на побережье и дворец царя Николы с воды, услышите морские истории и окунётесь в романтичную атмосферу. На борту — всё для комфорта: мягкие подушки, музыка, душ, тент от солнца и красивые бокалы.
Вы посмотрите на побережье и дворец царя Николы с воды, услышите морские истории и окунётесь в романтичную атмосферу. На борту — всё для комфорта: мягкие подушки, музыка, душ, тент от солнца и красивые бокалы.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь на морскую прогулку на комфортной яхте.
- Узнаете о морских случаях из жизни яхтсменов.
- На борту есть тент от солнца, раскладной стол и сидения с мягкими подушками, место, где можно позагорать, туалет, душ с горячей водой, газовая плита, bluetooth-колонка, посуда и красивые бокалы.
- Можете взять с собой фрукты, лёгкие закуски, шампанское или вино, чтобы устроить пикник на закате.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на парусной яхте «Бавария 37», которая вмещает до 6 гостей.
- Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты для взрослых и детей.
- Не берите с собой красные напитки и красные фрукты — они оставляют следы на тиковой палубе яхты.
- Можно продлить прогулку. Детали обсудим в переписке.
- Помогу с фото и позированием. Если захотите организовать профессиональную фотосессию, оплата составит €100 за час.
- Экскурсию мы проводим вдвоём с мужем. Он выступает в качестве шкипера, я — гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В марине Бара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Баре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 30 туристов
Приветствую вас, путешественники! Я и мой муж — владельцы парусной яхты, живём в Черногории с 2015 года. На нашей яхте мы ходили по Хорватии, Италии, Черногории. Знакомы с местными традициями, культурой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отлично проведенный вечер в компании моря, солнца, ветра, незабываемых красот побережья Бара и замечательной команды Ольги и Дмитрия. На память о поездке остались впечатления и масса фотографий. Рекомендуем.
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Д
Благодарим, Дмитрия и Ольгу, за замечательную экскурсию по морскому побережью Черногории. Прекрасная комфортабельная яхта, чистое море и душевные беседы. Что может быть лучше! Непременно вернемся еще!
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П
Прекрасная прогулка по морю.
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Д
Яхта в хорошем состоянии, владельцы быстро отвечают, предоставляют всю нужную информацию.
Отлично покатались!
Отлично покатались!
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