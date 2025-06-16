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Индивидуальные экскурсии в Баре с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Баре на русском языке, цены от €70, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Атмосферная прогулка на яхте - из Бара
На яхте
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Атмосферная прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
На машине
11 часов
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€158€210 за всё до 7 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Прогуляться по удивительно красивым улочкам города-крепости и погрузиться в его историю
Начало: В Старом Баре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Бару в категории «Индивидуальные»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Атмосферная прогулка на яхте - из Бара
  2. Южные контрасты: Бар и Улцинь
  3. Старый Бар: древний город среди вечных гор
Сколько стоит экскурсия по Бару в июле 2025
Сейчас в Баре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 350 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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