Индивидуальная
до 6 чел.
Атмосферная прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
«Вы отправитесь на морскую прогулку на комфортной яхте»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара)
Верхом к дикой природе Черногории
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)
Бёрдвотчинг, купание в диких бухтах и полное единение с природой
Завтра в 11:00
14 апр в 11:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел25 сентября 2025Прекрасная прогулка по морю.
- ДДмитрий19 августа 2025Отлично проведенный вечер в компании моря, солнца, ветра, незабываемых красот побережья Бара и замечательной команды Ольги и Дмитрия. На память о поездке остались впечатления и масса фотографий. Рекомендуем.
- ДДмитрий22 июля 2025Благодарим, Дмитрия и Ольгу, за замечательную экскурсию по морскому побережью Черногории. Прекрасная комфортабельная яхта, чистое море и душевные беседы. Что может быть лучше! Непременно вернемся еще!
- ДДмитрий16 июня 2025Яхта в хорошем состоянии, владельцы быстро отвечают, предоставляют всю нужную информацию.
Отлично покатались!
Ответы на вопросы от путешественников по Бару в категории «Водные развлечения»
Сколько стоит экскурсия по Бару в апреле 2026
Сейчас в Баре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 360. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
