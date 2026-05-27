Лазурная вода Адриатики и сапы — идеальный способ не только расслабиться, но и узнать много нового.
Вы рассмотрите морских беспозвоночных, понаблюдаете за летучими мышами в пещерах и птицами, обсудите их секреты.
Всё это в компании нашего гида-биолога Марии, которая рассказывает о природе Черногории так, что влюбляет в неё бесповоротно.
Вы рассмотрите морских беспозвоночных, понаблюдаете за летучими мышами в пещерах и птицами, обсудите их секреты.
Всё это в компании нашего гида-биолога Марии, которая рассказывает о природе Черногории так, что влюбляет в неё бесповоротно.
Описание экскурсии
- Мы встретимся в посёлке Чань и отправимся по морю в сторону Петроваца.
- Будем не просто плыть на сапах, а ближе познакомимся с природой Адриатики.
- Пройдём мимо крепости Лесендро и аутентичных деревушек.
- Искупаемся в недоступных с берега бухтах.
- Как настоящие орнитологи, проведём бёрдвотчинг — гид поможет рассмотреть птиц в бинокль и расскажет интересные подробности о них.
Организационные детали
- Спасжилеты предоставляются вместе с сапами. Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
- Выбирайте одежду по погоде. Не забудьте купальные принадлежности, головной убор и крем от солнца.
- С вами будет гид-биолог с опытом организации прогулок на сапах для детей и взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Баре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — группа друзей, ставшая командой. Переехали в Черногорию и полюбили её всей душой. С весны 2023 мы развиваем здесь научный, этнокультурный и оздоровительный туризм — создаём качественный досуг для
Входит в следующие категории Бара
Похожие экскурсии на «Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)»
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
Завтра в 10:00
29 мая в 08:00
€255 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Прогуляться по удивительно красивым улочкам города-крепости и погрузиться в его историю
Начало: В Старом Баре
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от €90 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Атмосферная прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара)
Верхом к дикой природе Черногории
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€360 за всё до 4 чел.
от €300 за экскурсию