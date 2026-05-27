Эта прогулка словно исцеление природой.
Горные пейзажи и общение с лошадьми помогут сбежать от рутины и виртуального мира и вернуться к себе.
Наш гид-биолог Мария расскажет обо всех растениях, птицах и животных, которые встретятся на пути, и непременно влюбит вас в эти места. А красивые фото с лошадьми сохранят тёплые моменты в душе.
Описание экскурсии
- Вы проедете верхом по горному маршруту в долине реки Црмница в сопровождении опытного инструктора и гида-биолога.
- По пути будете исследовать природу, угощаться ягодами, наблюдать за цаплями и другими птицами.
- Послушаете увлекательные рассказы гида о местных растениях и животных.
- Возможно, по дороге встретите настоящих дикарей — табун лошадей, которые родились и выросли в естественной природе.
- При желании в конце маршрута за доплату можем устроить пикник.
Организационные детали
- Специальная экипировка и опыт не требуются. Выбирайте удобную одежду и обувь для прогулки.
- С вами будут инструктор и гид из нашей команды Мария — кандидат биологических наук МГУ, учёный, организатор научно-образовательных проектов и учитель биологии.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Баре
Мы — группа друзей, ставшая командой. Переехали в Черногорию и полюбили её всей душой. С весны 2023 мы развиваем здесь научный, этнокультурный и оздоровительный туризм — создаём качественный досуг для
от €360 за экскурсию