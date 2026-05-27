Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара)

Верхом к дикой природе Черногории
Эта прогулка словно исцеление природой.

Горные пейзажи и общение с лошадьми помогут сбежать от рутины и виртуального мира и вернуться к себе.

Наш гид-биолог Мария расскажет обо всех растениях, птицах и животных, которые встретятся на пути, и непременно влюбит вас в эти места. А красивые фото с лошадьми сохранят тёплые моменты в душе.
Описание экскурсии

  • Вы проедете верхом по горному маршруту в долине реки Црмница в сопровождении опытного инструктора и гида-биолога.
  • По пути будете исследовать природу, угощаться ягодами, наблюдать за цаплями и другими птицами.
  • Послушаете увлекательные рассказы гида о местных растениях и животных.
  • Возможно, по дороге встретите настоящих дикарей — табун лошадей, которые родились и выросли в естественной природе.
  • При желании в конце маршрута за доплату можем устроить пикник.

Организационные детали

  • Специальная экипировка и опыт не требуются. Выбирайте удобную одежду и обувь для прогулки.
  • С вами будут инструктор и гид из нашей команды Мария — кандидат биологических наук МГУ, учёный, организатор научно-образовательных проектов и учитель биологии.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Баре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — группа друзей, ставшая командой. Переехали в Черногорию и полюбили её всей душой. С весны 2023 мы развиваем здесь научный, этнокультурный и оздоровительный туризм — создаём качественный досуг для
русско- и англоязычной аудитории. Мы составляем маршруты так, чтобы в голове не было каши из достопримечательностей, а в ногах — смертельной усталости. Мы по себе знаем, как важно балансировать при составлении программы поездок — делаем наши туры гармоничными, увлекательными и вдохновляющими. В них вы найдёте: неизвестные маршруты — людей меньше, красоты и свободы — больше; природные прогулки с учёным — альтернатива стандартным экскурсиям; перекати-баню в живописных локациях; дегустации на виноградниках с профессиональным сомелье; море без толп; кинопросмотры с теми, кто понимает; аутентичные хостелы, комфортные глэмпинги и роскошные отели — подбираем под вашу группу; заброшки, старинные крепости и винодельни; каяки, яхты, лодки и треккинг по горам.

от €360 за экскурсию