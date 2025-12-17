Описание экскурсииПриглашаю вас пройтись по узким улочкам Старого города Будвы - одного из самых древних поселений на Адриатическом побережье. Мы поговорим о его богатой истории, древних стенах и легендах, сохранившихся сквозь века. Увидим главные достопримечательности и завершим прогулку бокалом местного вина у моря.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будва, Старый город у колокола
Завершение: Будва, пляж Могрен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии из Будвы
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Будва
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
Завтра в 10:00
19 дек в 08:00
от €65 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винные дороги Черногории
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Крепости Будвы
Уникальная экскурсия по крепостям Могрен и Космач, раскрывающая историю Будвы и предлагающая захватывающие виды
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
€90 за всё до 3 чел.