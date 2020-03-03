7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы посетим две ближайшие к Будве крепости — Могрен и Космач.

Крепость Могрен построена в 1860 году австро-венграми и служила для защиты западных границ города Будвы. Позже поучаствовала в обеих мировых войнах, а во второй мировой войны использовалась как оружейный склад. Раньше была окружена густым лесом, но участившиеся пожары сильно повредили лес. Прямо под крепостью Могрен находятся два одноимённых пляжа, при желании можно спуститься туда пешком, но нужно иметь удобную обувь.

По пути на крепость Могрен будут потрясающие панорамные места для фотографий, которые я вам покажу.

Крепость Космач также относится к австро-венгерскому периоду истории. Была построена примерно в 1850 году для контроля за черногорскими границами. Во время первой мировой войны в ней было размещено пехотное и артиллерийское оружие. Крепость Космач является памятником не только архитектуры, но и истории. К сожалению, сейчас она в очень плохом полуразрушенном состоянии и черногорские власти пока не принялись за её реставрацию. Будет ли эта реставрация — неизвестно. Поэтому советую, пока не поздно, увидеть это интересное место! С крепости видно всю Будву как на ладони.