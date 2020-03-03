7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исторические памятники 19 века, пляжи и панорамные виды — автомобильный тур по окрестностям города

Михаил
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Михаил – ваш гид
Вас ждет уникальная экскурсия по нетуристическим местам, которые познакомят вас с историей Будвы и позволят насладиться природой окрестных мест.

65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Крепости Будвы
Крепости Будвы

Программа

Мы посетим две ближайшие к Будве крепости — Могрен и Космач.

Крепость Могрен построена в 1860 году австро-венграми и служила для защиты западных границ города Будвы. Позже поучаствовала в обеих мировых войнах, а во второй мировой войны использовалась как оружейный склад. Раньше была окружена густым лесом, но участившиеся пожары сильно повредили лес. Прямо под крепостью Могрен находятся два одноимённых пляжа, при желании можно спуститься туда пешком, но нужно иметь удобную обувь.

По пути на крепость Могрен будут потрясающие панорамные места для фотографий, которые я вам покажу.

Крепость Космач также относится к австро-венгерскому периоду истории. Была построена примерно в 1850 году для контроля за черногорскими границами. Во время первой мировой войны в ней было размещено пехотное и артиллерийское оружие. Крепость Космач является памятником не только архитектуры, но и истории. К сожалению, сейчас она в очень плохом полуразрушенном состоянии и черногорские власти пока не принялись за её реставрацию. Будет ли эта реставрация — неизвестно. Поэтому советую, пока не поздно, увидеть это интересное место! С крепости видно всю Будву как на ладони.

Организационные детали

С собой обязательно иметь удобную обувь. До обеих крепостей от места парковки нужно будет пройти пешком не менее 10-15 минут по гравийной дороге. Никаких шлёпок.
В стоимость включены мои услуги водителя и гида легковом автомобиле Renault Megane.
Могу также организовать экскурсию для группы до 6 человек, включая детей, на автомобиле Renault Espace, стоимость по запросу.

Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы
Крепости Будвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Опытный гид по Черногории, постоянно живу в стране уже 3 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Совмещаю одновременно и функции водителя, заберу вас на экскурсию из любого места на Будванской ривьере.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Чудесная, интересная экскурсия. Шикарные виды, свежий горный воздух. История страны. Очень сильно любящий свою работу Михаил. Есть ответ на любой вопрос по истории. Очень интересно.
21 января 2020
С теплотой вспоминаем поездку на новогодние праздники в Будву. Наша большая благодарность Михаилу - прекрасная экскурсия (а точнее настоящее путешествие). Незабываемые впечатления от красот, которые мы увидели. Михаил приятный собеседник и рассказчик, великолепно знает историю, Не часто встретишь гида, искренне любящего свою работу. Большое спасибо за те позитивные эмоции, которые мы получили!)
22 декабря 2019
Спасибо Михаилу за экскурсию, погода была отвратительная, но все равно мы поехали по крепостям, где Михаил в доступной форме объяснил мне историю города и сооружений. Михаил опытный водитель, несмотря на нулевую видимость в горах, смогли доехать до места. В конце выпили чашку кофе в ресторане с прекрасным видом. Советую всем Михаила в качестве гида, не пожалеете!
17 сентября 2019
Провели незабываемую экскурсию по крепостям Будвы с Михаилом. Забрал во время, с любовью и уважением к истории Черногории рассказал много интересных фактов, напоил вкусным кофе и провел нас в такие уголки ,где никого кроме нас не было. Очень душевно и комфортно. Ответил на все наши вопросы и вернул в отель. Рекомендуем!!! Такие места невозможно отыскать самостоятельно.
8 августа 2019
Михаил прекрасный гид, любящий свое дело, страну и гостей. Показал нам крепости и замечательные виды, дал много полезной информации для дальнейшего отдыха, за что отдельное спасибо ( экскурсия была в первый день нашего пребывания в Черногории). Сама экскурсия не утомительная, познавательная и впечатляющая. Рекомендую для первых дней отдыха.
6 июня 2019
Были сложности со встречей, не могли найти друг друга, но сама экскурсия прошла хорошо. Крепости на самом деле, разрушены и никто ими не занимается. Мы застали еще ничего, через пару лет совсем все грустно будет. Экскурсия была заявлена 4 часа, но по факту, смотреть нечего так долго. Уложились в 2.
25 августа 2018
Михаил. Большое спасибо за экскурсию 21 августа. Елизавета и Дмитрий.

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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