24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждут встречи с владельцами лучших
7 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация лучших черногорских вин
- 🌅 Незабываемые панорамные виды
- 🏞 Посещение Скадарского озера
- 🍇 Знакомство с виноделами и их секретами
- 🍽 Традиционные местные закуски
- 🛥 Возможность взять катер на озере
- 🛒 Покупка качественного вина по приятным ценам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Скадарское озеро
- Будванская ривьера
Описание экскурсии
Фото-паузы на площадках с панорамными видами
По дороге к винодельням нам предстоит небольшой подъем над морским побережьем, откуда открываются незабываемые панорамы. Вы полюбуетесь лазурными водами Адриатики и видами на регион Скадарского озера с высоты около 700 м над уровнем моря. По пути проедем множество местных виноградников и небольших поселений с аутентичной атмосферой — я расскажу об истории этого региона Черногории.
Винные хозяйства и домашние винарии
Мы можем посетить одну (или несколько) виноделен недалеко от Скадарского озера, в районе Подгорицы, либо Риеки Црноевича. Вы познакомитесь с хозяевами винарий, полюбуетесь виноградниками в горных долинах и узнаете секреты производства вина в Черногории. И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки). Здесь же можно купить качественное вино по очень приятным ценам.
Скадарское озеро — птичий рай с лилиями и кувшинками
Наш маршрут проходит через Скадарское озеро, поэтому при желании вы можете взять катер на 1-2 часа и насладиться видами непосредственно с самого озера. Возможно купание как с катера, так и с пляжа на озере — для этого пожалуйста возьмите полотенца, сменную одежду и купальные принадлежности.
Если вы уже были на Скадарском озере, я предложу альтернативный маршрут с учётом ваших пожеланий. Также по желанию мы можем заехать на обед в ресторан на ваш выбор.
Организационные детали
- Стоимость указана за поездку длительностью 6 часов при старте из Будвы. Начало из других мест и изменения в продолжительности экскурсии оплачиваются дополнительно.
- Отдельно оплачиваются: каждая дегустация на винарии (по человеку), билеты в национальный парк Скадарское озеро, катер, обед и дополнительные развлечения по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А с экскурсией от Александра этот день станет просто незабываемым!
Что вы получите:
1. Полные рекомендации - какие винодельни стоит посетить под ваши запросы
Александр встретил у отеля в
Спасибо! 🤩
А ещё, он отлично фотографирует, хотя сам этого не признаёт 😉
Мы провели потрясающий день в Черногории, посещение виннарий в его сопровождении Внимательный, владеет полной информацией, аккуратный водитель и приятный рассказчик Столько показал и рассказал Всем рекомендуем
Гости с Прибалтики