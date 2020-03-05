24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фото-паузы на площадках с панорамными видами

По дороге к винодельням нам предстоит небольшой подъем над морским побережьем, откуда открываются незабываемые панорамы. Вы полюбуетесь лазурными водами Адриатики и видами на регион Скадарского озера с высоты около 700 м над уровнем моря. По пути проедем множество местных виноградников и небольших поселений с аутентичной атмосферой — я расскажу об истории этого региона Черногории.

Винные хозяйства и домашние винарии

Мы посетим одну-две частных винодельни недалеко от Скадарского озера и винный завод Плантаже в Подгорице. Вы познакомитесь с хозяевами винарий, полюбуетесь виноградниками в горных долинах и узнаете секреты производства вина в Черногории. И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки). Здесь же можно купить качественное вино по очень приятным ценам.

Скадарское озеро — птичий рай с лилиями и кувшинками

Наш маршрут проходит через Скадарское озеро, поэтому при желании вы можете взять катер на 1-2 часа и насладиться видами непосредственно с самого озера. Возможно купание как с катера, так и с пляжа на озере — для этого пожалуйста возьмите полотенца, сменную одежду и купальные принадлежности. Если вы уже были на Скадарском озере, я предложу альтернативный маршрут.

После дегустации мы заедем пообедать в хороший ресторан национальной кухни.