24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Винные дороги Черногории

Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие по винным дорогам Черногории, начинающееся в живописном городе Будва. Эта экскурсия - настоящее открытие для гурманов и ценителей изысканных вин.

Вас ждут встречи с владельцами лучших
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частных виноделен, где вы сможете узнать тонкости производства вина и попробовать уникальные сорта напитка. Во время поездки вы также оцените великолепие Скадарского озера и красоты Будванской ривьеры.

Впечатляющие фото-паузы на панорамных площадках, дегустация традиционных балканских закусок и возможность приобрести вино напрямую у производителей сделают ваш день незабываемым.

Все организационные детали тщательно продуманы, чтобы вы могли полностью погрузиться в атмосферу черногорского гостеприимства и насладиться каждым моментом экскурсии

4.9
55 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация лучших черногорских вин
  • 🌅 Незабываемые панорамные виды
  • 🏞 Посещение Скадарского озера
  • 🍇 Знакомство с виноделами и их секретами
  • 🍽 Традиционные местные закуски
  • 🛥 Возможность взять катер на озере
  • 🛒 Покупка качественного вина по приятным ценам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по винным дорогам Черногории - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы и дегустацией вин на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, погодные условия и меньшая активность виноделен могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории

Что можно увидеть

  • Скадарское озеро
  • Будванская ривьера

Описание экскурсии

Фото-паузы на площадках с панорамными видами

По дороге к винодельням нам предстоит небольшой подъем над морским побережьем, откуда открываются незабываемые панорамы. Вы полюбуетесь лазурными водами Адриатики и видами на регион Скадарского озера с высоты около 700 м над уровнем моря. По пути проедем множество местных виноградников и небольших поселений с аутентичной атмосферой — я расскажу об истории этого региона Черногории.

Винные хозяйства и домашние винарии

Мы можем посетить одну (или несколько) виноделен недалеко от Скадарского озера, в районе Подгорицы, либо Риеки Црноевича. Вы познакомитесь с хозяевами винарий, полюбуетесь виноградниками в горных долинах и узнаете секреты производства вина в Черногории. И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки). Здесь же можно купить качественное вино по очень приятным ценам.

Скадарское озеро — птичий рай с лилиями и кувшинками

Наш маршрут проходит через Скадарское озеро, поэтому при желании вы можете взять катер на 1-2 часа и насладиться видами непосредственно с самого озера. Возможно купание как с катера, так и с пляжа на озере — для этого пожалуйста возьмите полотенца, сменную одежду и купальные принадлежности.

Если вы уже были на Скадарском озере, я предложу альтернативный маршрут с учётом ваших пожеланий. Также по желанию мы можем заехать на обед в ресторан на ваш выбор.

Организационные детали

  • Стоимость указана за поездку длительностью 6 часов при старте из Будвы. Начало из других мест и изменения в продолжительности экскурсии оплачиваются дополнительно.
  • Отдельно оплачиваются: каждая дегустация на винарии (по человеку), билеты в национальный парк Скадарское озеро, катер, обед и дополнительные развлечения по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Будва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1236 туристов
Опытный водитель-гид по Черногории, живу здесь постоянно с 2011 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Интересуюсь историей Балканского полуострова и его природными красотами. На моих экскурсиях вы
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насладитесь уникальной природой Черногории и узнаете много нового о жизни в стране, обычаях и особенностях менталитета местных жителей. Кроме Черногории также организую поездки по Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии и Македонии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
А с экскурсией от Александра этот день станет просто незабываемым!
Что вы получите:
1. Полные рекомендации - какие винодельни стоит посетить под ваши запросы
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и бюджет 2. Пунктуальность и четкость 3. Никаких навязываний в духе "нет, поедем вот так, а не так, как вы хотите". Все было только под наш запрос. Помимо виноделен, по нашему желанию, заехали в небольшую старинную деревушку, где вкусно пообедали.
4. Интересные истории про Черногорию в пути 5. Аккуратное вождение по непростым дорогам (если собрались сами, то лучше не рискуйте, доверьтесь Александру:))
6. Александр не только останавливался по нашей просьбе для фото красивых видов, но и сам подсказывал такие места.
7. Ну и сами винодельни были выше всяких похвал! Мы выбрали Маркович и Бук. Они и разные и схожие одновременно. Но везде к своему продукту относятся с душой. Александр подробно переводил, где это было необходимо.
8. В конце мы попросили доехать до самого озера. И, конечно же, отказа не было! Доехали до хорошей смотровой площадки.
Всем рекомендую данную экскурсию! Очень гибкий подход и очень интересно!

Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!+2
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
Посещение виноделен в Черногории - обязательный пункт ввшего списка!
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Anton
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и как любителю вина было сразу принято решение взять данную экскурсию.
Александр встретил у отеля в
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удобное время. По дороге на винодельню Marković, которую мы выбрали из предложенных(можно взять несколько), Александр показывал и рассказывал об истории мест, делал остановки с лучшими видами, так же останавливался там где хотелось нам. Экскурсия очень понравилась, винодельня и винная дегустация были на высоком уровне, а я был на винодельнях в Италии, и есть с чем сравнить. После дегустации были предложены варианты куда можно еще поехать. По завершению, Александр порекомендовал хороший ресторан на берегу моря, куда он нас отвез и где завершилась наша экскурсия.
Так же у Александра после была взята еще одна экскурсия на север Черногории - пейзажи очень завораживают. Места где делались остановки для перекусов были аутентичны, а еда очень вкусной. В такие места на экскурсии где вас толпа народа никто не свозит.
В заключении хочу сказать большое спасибо Александру за прекрасную Черногорию и время. Только индивидуальные экскурсии могу раскрыть всю красоту мест и дать ими насладиться, сделать красивые фото и видео без толп людей.

В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и+2
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
В поиске экскурсий нашел Александра, с экскурсией «по винным дорогам», которую никто больше не предлагал, и
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Светлана
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов
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спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды.
Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место.
Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки.
Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.+2
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром.
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Л
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень понравилось. Очень деликатное присутствие гида, без навязывания посещения каких-то определённых маршрутов, наши вкусы были учтены. Получили всё, что хотели, а также окунулись в современный быт и историческое прошлое страны.

Спасибо! 🤩
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень+2
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
Были на экскурсии до винодельни, через город Цетинье, с круизом по реке Црноевичи. Нам всё очень
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Михаил
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила)) Было очень интересно его послушать. Благодаря Александру, мы познакомились с Черногорией в самом лучшем ракурсе. Огромное спасибо!
А ещё, он отлично фотографирует, хотя сам этого не признаёт 😉
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))
Спасибо большое Александру за отличную экскурсию, он показал нам такие потрясающие виды,от которых дух захватывает-картинка ожила))
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K
Хочется выразить слова искренней благодарности нашему гиду Александру.
Мы провели потрясающий день в Черногории, посещение виннарий в его сопровождении Внимательный, владеет полной информацией, аккуратный водитель и приятный рассказчик Столько показал и рассказал Всем рекомендуем

Гости с Прибалтики
Хочется выразить слова искренней благодарности нашему гиду Александру.
Хочется выразить слова искренней благодарности нашему гиду Александру.
Хочется выразить слова искренней благодарности нашему гиду Александру.
Хочется выразить слова искренней благодарности нашему гиду Александру.
Хочется выразить слова искренней благодарности нашему гиду Александру.
Хочется выразить слова искренней благодарности нашему гиду Александру.
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Входит в следующие категории Будвы

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