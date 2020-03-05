24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Частные винодельни и красота Скадарского озера в дружеском путешествии

Alex
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Alex – ваш гид
Один из лучших сувениров, который можно привезти из солнечной Черногории, — это вино.

Поездка позволит вам насладиться вкусами прекрасного напитка на лучших частных винодельнях и приобрести качественное вино.

Вы узнаете об особенностях черногорского виноградарства, полюбуетесь красотами Скадарского озера и побережья Будванской ривьеры.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Петровац
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У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории

Что вас ожидает

Фото-паузы на площадках с панорамными видами
По дороге к винодельням нам предстоит небольшой подъем над морским побережьем, откуда открываются незабываемые панорамы. Вы полюбуетесь лазурными водами Адриатики и видами на регион Скадарского озера с высоты около 700 м над уровнем моря. По пути проедем множество местных виноградников и небольших поселений с аутентичной атмосферой — я расскажу об истории этого региона Черногории.

Винные хозяйства и домашние винарии
Мы посетим одну-две частных винодельни недалеко от Скадарского озера и винный завод Плантаже в Подгорице. Вы познакомитесь с хозяевами винарий, полюбуетесь виноградниками в горных долинах и узнаете секреты производства вина в Черногории. И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки). Здесь же можно купить качественное вино по очень приятным ценам.

Скадарское озеро — птичий рай с лилиями и кувшинками
Наш маршрут проходит через Скадарское озеро, поэтому при желании вы можете взять катер на 1-2 часа и насладиться видами непосредственно с самого озера. Возможно купание как с катера, так и с пляжа на озере — для этого пожалуйста возьмите полотенца, сменную одежду и купальные принадлежности. Если вы уже были на Скадарском озере, я предложу альтернативный маршрут.

После дегустации мы заедем пообедать в хороший ресторан национальной кухни.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Я заберу вас из Будвы, Бечичи, Рафаиловичи; трансфер из других городов обговаривается отдельно (возможна доплата).
  • Дополнительные расходы: дегустации вина, обед, билеты в национальный парк Скадарское озеро и прогулка на катере (по желанию).
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории
Винные дороги Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Петровац.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alex
Alex
Опытный водитель-гид по Черногории, живу здесь постоянно с 2011 года, знаю все интересные места и с удовольствием покажу их вам! Интересуюсь историей Балканского полуострова и его природными красотами. На моих экскурсиях вы насладитесь уникальной природой Черногории и узнаете много нового о жизни в стране, обычаях и особенностях менталитета местных жителей. Кроме Черногории также организую поездки по Хорватии, Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии и Македонии.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Экскурсия очень интересная и вкусная! На винодельне, как-будто попадаешь в другой мир. Так уютно и тепло принимает хозяин гостей. Гид Александр пунктуален, доброжелптелен, переводит с английского. Аккуратно водит машину. Знает много интересной информации. Нам очень понравилось. Большое спасибо
3 февраля 2020
01 февраля были на экскурсии с Александром по винным дорогам Черногории. Экскурсии понравились.
17 января 2020
Съездили с Александром на семейную винодельню, очень душевно и вина очень понравились, купили несколько бутылочек с собой. Зимние виды со Скадарского озера впечатляют, вокруг горы и на самых высоких грядах лежит снег, цвет воды, абсолютное спокойствие и тишина, кроме нас на озере были только рыбаки и множество разных птичек. Саша отличный гид! Внимательный и осторожный водитель. Советуем!!!
17 января 2020
Выбрал альтернативный маршрут через Боко-Которскую бухту и не пожалел! Виды и места которые мы проезжали по пути никого не оставят равнодушным! Само винное хозяйство не большое, находится среди красивейших гор, в таких местах куда бы я сам точно не добрался. Прием гостей и сама дегустация также очень понравились, доброжелательная семья, которая занимается любимым делом, люди очень гордятся своими винами и готовы поделиться всем что знают и умеют! Саша спасибо тебе за такой замечательный день, буду рассказывать всем друзьям кто ещё не побывал в Черногории!
16 января 2020
Были с семьёй в Черногории в начале января, всё понравилось, погода была солнечная и удалось посмотреть всё что запланировали. Александр нам очень понравился как гид и мы решили не останавливаться на винном туре, а также съездили на экскурсию Цетинье Ловчен, удалось подняться на самый верх, в селе Негуши мы посмотрели вживую как коптят пршут и конечно закупились с собой. Спуск с гор Ловчен к Которскому заливу это просто супер! Таких видов больше нигде не видели. Весь залив мы объехали в другой день, любим пешие походы поэтому решили совершить небольшое восхождение в старом Которе. Ну и конечно спасибо Александру за чудесную поездку в Бар и Ульцин, и в Требинье! В Черногорию обязательно ещё вернемся и уже знаем с кем поедем на экскурсии!
16 января 2020
Мы выбрали маршрут на винное хозяйство неподалеку от Которского залива, так как мы не первый раз в Черногории и на Скадарском озере уже были. Очень удобно что есть возможность обсудить маршрут и выбрать то, что нам подходит. Залив просто очаровал своей красотой, а Александр показал уютные городки Котор и Пераст.
Поездка понравилась и мы сразу заказали еще одну экскурсию. Давно хотела съездить в Боснию, Александр отлично провел экскурсию в Мостар, также заехали в Благай, и на водопады.
Выражаю огромную благодарность и обязательно буду советовать всем друзьям и знакомым Александра!
15 января 2020
Было очень комфортно, познавательно-информативно. Без спешки, мы не были жестко ограничены во времени, это приятно на отдыхе. Александр был внимателен, очень много интересного рассказал. Ну и, опять же, дегустация вина- выше всяких похвал.😊 Моя оценка- отлично. Обязательно поеду еще на экскурсии сАлександром.
8 января 2020
Это было наше первое посещение Черногории, и мы все вчетвером хотим сказать Александру огромное спасибо за то, что он смог показать нам удивительную природную красоту этой страны и увлечь её историей. Мы все очень хотим вернуться! Саша - знающий гид и прекрасный человек!
Мы искренне рекомендуем экскурсии Александра, потому что уверены, что он может найти подход к людям любого возраста и с ним каждое место становится интересным и запоминающимся.
Саша, спасибо Вам большое!
30 сентября 2019
Отличная экскурсия! Александр забрал нас у отеля и мы поехали в горы: там прекрасные виды на побережье, посетили огромное Скадарское озеро (для желающих есть возможность покататься на лодке по озеру), потом был винный "погреб" завода Плантаже - Винарня Шипчаник с дегустацией и экскурсией. В завершении экскурсии поехали на частную винарню, где очень мило пообщались с хозяином Милошем, он угощал нас своим вином, вкуснейшими сырами и необыкновенно вкусным карпом который в Черногории готовят очень любопытным способом. Кстати продается такой карп и в магазине, но у Милоша вкуснее! Мы остались очень довольны. Спасибо, Александр.
Олег
26 сентября 2019
Прекрасно провели время с душевным людьми)))
Ещё 14 отзывов

Alex проводит ещё 1 экскурсию

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