24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по винным дорогам Черногории - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы и дегустацией вин на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, погодные условия и меньшая активность виноделен могут ограничить впечатления.

Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие по винным дорогам Черногории, начинающееся в живописном городе Будва. Эта экскурсия - настоящее открытие для гурманов и ценителей изысканных вин.Вас ждут встречи с владельцами лучших

частных виноделен, где вы сможете узнать тонкости производства вина и попробовать уникальные сорта напитка. Во время поездки вы также оцените великолепие Скадарского озера и красоты Будванской ривьеры. Впечатляющие фото-паузы на панорамных площадках, дегустация традиционных балканских закусок и возможность приобрести вино напрямую у производителей сделают ваш день незабываемым. Все организационные детали тщательно продуманы, чтобы вы могли полностью погрузиться в атмосферу черногорского гостеприимства и насладиться каждым моментом экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фото-паузы на площадках с панорамными видами

По дороге к винодельням нам предстоит небольшой подъем над морским побережьем, откуда открываются незабываемые панорамы. Вы полюбуетесь лазурными водами Адриатики и видами на регион Скадарского озера с высоты около 700 м над уровнем моря. По пути проедем множество местных виноградников и небольших поселений с аутентичной атмосферой — я расскажу об истории этого региона Черногории.

Винные хозяйства и домашние винарии

Мы можем посетить одну (или несколько) виноделен недалеко от Скадарского озера, в районе Подгорицы, либо Риеки Црноевича. Вы познакомитесь с хозяевами винарий, полюбуетесь виноградниками в горных долинах и узнаете секреты производства вина в Черногории. И, конечно, насладитесь дегустациями нескольких сортов вина и балканского напитка ракия с традиционными местными закусками (пршут, сыр, оливки). Здесь же можно купить качественное вино по очень приятным ценам.

Скадарское озеро — птичий рай с лилиями и кувшинками

Наш маршрут проходит через Скадарское озеро, поэтому при желании вы можете взять катер на 1-2 часа и насладиться видами непосредственно с самого озера. Возможно купание как с катера, так и с пляжа на озере — для этого пожалуйста возьмите полотенца, сменную одежду и купальные принадлежности.

Если вы уже были на Скадарском озере, я предложу альтернативный маршрут с учётом ваших пожеланий. Также по желанию мы можем заехать на обед в ресторан на ваш выбор.

Организационные детали