1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
«В старых городах Черногории у каждого камня своя история, а в некоторых из них до сих пор кипит жизнь»
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
«Будва — мы погуляем по живописному Старому городу самого знаменитого курорта страны»
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
«Вы пройдете по крепостной стене Старого города, подниметесь на цитадель и насладитесь шикарными видами»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€55 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
«В Старом городе я расскажу, почему процветающее поселение за крепостными стенами превратилось в руины, и покажу сохранившиеся постройки, напоминающие о нелегкой судьбе Бара»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
«На улочке, ведущей к Старому городу, расположено множество традиционных кофейных, сувенирных и антикварных лавок»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура
Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий
14 июня в 13:00
16 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
«Спустимся вниз, к старому городу Котор — на пути встретится множество обзорных площадок, а сам городок порадует вас уютными улицами и средневековой атмосферой»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Черногории в колоритный Дубровник
Познакомиться с одним из красивейших городов Хорватии, посетить дендрарий и отведать свежих устриц
«Если после прогулки по Старому городу у нас останутся время и силы, мы можем, по вашему желанию, продолжить путешествие и разведать окрестности Дубровника»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €470 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana15 мая 2024Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
- ИИрина28 апреля 2024Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
- ССергей24 февраля 2024Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ЕЕкатерина23 октября 2023Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
- ССемён28 августа 2023Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
- IIrina24 августа 2023Великолепно!!!
- ККсения14 июля 2023Замечательная экскурсия! Очень понравился экскурсовод. Очень интересно рассказывал. Нам очень хотелось посмотреть на закат и он нас даже специально отвез в изумительное место.
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