Что вас ожидает

Самое-самое в Будве

Вы пройдете по крепостной стене Старого города, подниметесь на цитадель и насладитесь шикарными видами. А также увидите несколько старинных храмов: Святых Саввы, Иоанна Крестителя, Троицы и Девы Марии. Исследуете руины римского некрополя и раскроете назначение древних городских ворот: Восточных, Морских и Железных. Побываете на пляже Голова Ричарда и расшифруете его название.

Путешествие во времени

История Старой Будвы насчитывает 2500 лет. Артефакты разных времен вы увидите в Городском музее: вазы, ювелирные изделия, инструменты и столовые приборы. Я расскажу, каким империям принадлежала Черногория на протяжении столетий, поделюсь мифом о ее зарождении и помогу отыскать «голливудский колокол». Кроме того, дам полезные советы местного жителя: где вкусно поесть, где погулять и куда съездить.

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