Погулять по Старому городу, узнать его историю и увидеть знаковые места с профессиональным гидом

5
2 отзыва
Будва — один из древнейших городов Адриатического побережья.

Она покорит вас извилистыми улочками, живописными дворами, колоритными храмами и терракотовыми черепичными крышами.

Вы посетите Городской музей, оцените могучую оборонительную стену и полюбуетесь морскими панорамами.

А я расскажу о прошлом и настоящем этого волшебного места.
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!
Знакомьтесь, Будва!

Что вас ожидает

Самое-самое в Будве

Вы пройдете по крепостной стене Старого города, подниметесь на цитадель и насладитесь шикарными видами. А также увидите несколько старинных храмов: Святых Саввы, Иоанна Крестителя, Троицы и Девы Марии. Исследуете руины римского некрополя и раскроете назначение древних городских ворот: Восточных, Морских и Железных. Побываете на пляже Голова Ричарда и расшифруете его название.

Путешествие во времени

История Старой Будвы насчитывает 2500 лет. Артефакты разных времен вы увидите в Городском музее: вазы, ювелирные изделия, инструменты и столовые приборы. Я расскажу, каким империям принадлежала Черногория на протяжении столетий, поделюсь мифом о ее зарождении и помогу отыскать «голливудский колокол». Кроме того, дам полезные советы местного жителя: где вкусно поесть, где погулять и куда съездить.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Городской музей — взрослые 3 евро, дети 12-18 лет — 1, 5 евро, до 12 лет — бесплатно; цитадель — 3, 5 евро; оборонительная стена — 2 евро
  • Экскурсию для вас проведу я или моя жена, также лицензированный гид

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у стен Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иван. Мы с женой много лет посвятили исследованию прекрасной Черногории. Изучали ее историю и быт, много путешествовали по стране и всему Балканскому полуострову, открывая для себя интересные малопосещаемые места. С радостью поделимся своими открытиями!
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2 настоящих отзыва от туристов

В
20 сен 2021
Экскурсия по старому городу понравилась. Гид учитывал все мои пожелания. Закат солнца по моему желанию встретили на обзорной площадке над островом Свети Стефана.
А
24 авг 2021
Цель нашей экскурсии была ознакомительного характера, хотели понять, где мы и куда попали. Это был наш первый вечер в городе. Иван прекрасно справился, дав нам несколько параллельно советов по "первым шагам"в Будве. спасибо)

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