Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Первую остановку совершим в городе–музее Цетинье - самобытном культурном и историческом центре, бывшей столице Черногории, расположенный у подножия горы Ловчен.
Вам представится уникальная возможность посетить символ города Цетинье - Цетиньский монастырь. В этом центре религиозного паломничества и туризма хранятся святыни - десница Святого Иоанна Крестителя, чудотворная икона Божьей Матери “Одигитрия Филермская” и частица Святого Креста Господня, на котором был распят Спаситель.
По желанию можно посетить расположенный рядом с Цетиньским монастырем дворец Бельярда (бывшая резиденция Петра II Петровича Негоша); музей, где экспонируются оригиналы его рукописей, обширная библиотека, оружие, личные вещи, а также побывать во дворце короля Николы I.
Далее наш путь лежит через национальный парк Ловчен на гору Ловчен - символ независимости страны. Вершину горы, высота которой 1657 м. над уровнем моря, венчает мавзолей Петра II Петровича Негоша. Со смотровой площадки, расположенной на вершине горы, вы, буквально с высоты птичьего полета, находясь выше облаков, можете насладиться многообразием и красотой местного рельефа, видами Скадарского озера, Боко-Которского залива и ощутить лечебный эффект воздуха.
Обратный путь лежит по живописной горной дороге, по которой, преодолевая 26 витков серпантина, вы вновь будете созерцать и восхищаться красотой и величием Боко-Которской бухты.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Цетинье и Ловчен
€90
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Услуги русскоязычного гида
Страховка от позднего возвратат
Что не входит
Питание
Топливо (бензин, газ или дизель) (обязательно)
Туристические налоги и сборы (обязательно)
Платная парковка (обязательно)
Входные билеты в национальный Парк Ловчен (обязательно)
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.