1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
«В селе Рустово вы посетите еще один православный монастырь, в котором есть 3 храма и живет около десятка сестер»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри — отсюда ещё одно название озера — «Зетский Афон»»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
«Собор Вознесения Христова — современный Кафедральный храм, расположенный в столице Подгорице»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
«Неподалеку в монастыре Дайбабе, поистине необыкновенном подземно-пещерном храме, хранятся мощи основателя: Симеона Дайбабского»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
«В Остроге вы пройдёте к святым мощам (по желанию в сувенирной лавке можно купить икону и крестик, чтобы приложить к реликвии), после чего подниметесь в церковь Животворящего креста Господня — бывшую келью старца Исайи»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«Затем последует переезд в главный град Черногории — Подгорицу, где мы посетим самый большой собор страны — храм Воскресения Христова, к строительству которого причастны многие славянские народы»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
«Цетинский монастырь и его реликвии»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
«Трифона — старейшей действующей святыней в юго-восточной Адриатике, он даже старше собора Парижской Богоматери»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям
Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности
«Мы посетим монастыри: Косиерево, Пива и Заградже»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€395 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
«Экскурсия «Три храма» познакомит вас с главными православными святынями Черногории»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по святыням Цетинский и Острог монастыри в Будве
Посетите духовные святыни Черногории, Цетинский и Острогский монастыри, с их богатой историей и святыми реликвиями
Начало: Ваш отель
«Цетинский монастырь Монастырь, не раз укрывал черногорцев от турецких захватчиков, который более пяти раз был разрушен врагами, но всегда восстанавливался»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру
Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории
Начало: Ваш отель
«Церковь посвящена Успению Пресвятой Богородицы, предполагается, что она построена в период с 1415 по 1427 гг»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
«Церковь посвящена Успению Пресвятой Богородицы, предполагается, что она построена в период с 1415 по 1427 гг»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
«Здесь рядом расположены католический собор, мечеть Осман-паши и православный храм, а старая архитектура запросто соседствует с новой»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
«Монастырь находится в горах на высоте 900 м над уровнем моря, а внутри хранятся мощи его основателя — Василия Острожского»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
«Покажу дворец короля Николы, Голубой дворец, Народный музей, Влашскую церковь 15 века с оградой из стволов двух тысяч ружей»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena30 мая 2024Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
- ЕЕлена29 мая 2024Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
- ААнастасия26 марта 2024Экскурсия оставила незабываемые впечатления и места и сам организатор, все супер👍🏻👍🏻
- ААнна5 февраля 2024Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
- ООльга21 ноября 2023Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
- ООлег11 августа 2023Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
- ТТатьяна1 августа 2023Очень хочу поделиться своим восторженным отзывом об экскурсии "Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог" с замечательным экскурсоводом
- ИИгорь22 июля 2023Хотим поблагодарить Михаила за чудесную экскурсию. Нам было очень интересно узнать историю Черногории. Михаил очень любит свою страну и много
- KKonstantin18 июля 2023Вадим очень хороший экскурсовод!!! Человек на своём месте.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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