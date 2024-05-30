Религиозные экскурсии по святым местам Будвы

Найдено 19 экскурсий в категории «Святые места» в Будве на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастыри на приморье
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Монастыри на приморье
Автомобильний тур по трем православным монастырям Будванской ривьеры
«В селе Рустово вы посетите еще один православный монастырь, в котором есть 3 храма и живет около десятка сестер»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за всё до 3 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
«Храм высечен в отвесной скале на высоте 900 м»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
210 за всё до 3 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри — отсюда ещё одно название озера — «Зетский Афон»»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
«Высокогорный монастырь Острог — третий по посещаемости православный храм в мире»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
«За одну поездку мы посетим основные религиозные места православной Черногории, где вы сможете попросить духовного и телесного исцеления»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 6 чел.
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
«По пути к Острогу вы услышите интересные факты из истории Черногории, а на территории монастыря прикоснётесь к рукотворному чуду религиозного мира»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«А посещение древнего монастыря Морача подарит не только встречу с историей православной святыни, но и оставит яркие впечатления от красивого каньона и изумрудной реки Морача»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Черногорская гармония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
«Затем последует переезд в главный град Черногории — Подгорицу, где мы посетим самый большой собор страны — храм Воскресения Христова, к строительству которого причастны многие славянские народы»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
170 за всё до 6 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
«Цетинский монастырь и его реликвии»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
«Здесь мы посетим храм с чудотворной иконой и музей с необычными экспонатами»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Тайны Старой Герцеговины. Северо-западная Черногория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям
Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности
«Мы посетим монастыри: Косиерево, Пива и Заградже»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
395 за всё до 5 чел.
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
«Экскурсия «Три храма» познакомит вас с главными православными святынями Черногории»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Два монастыря (Цетинский монастырь, Острог)
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по святыням Цетинский и Острог монастыри в Будве
Посетите духовные святыни Черногории, Цетинский и Острогский монастыри, с их богатой историей и святыми реликвиями
Начало: Ваш отель
«Цетинский монастырь Монастырь, не раз укрывал черногорцев от турецких захватчиков, который более пяти раз был разрушен врагами, но всегда восстанавливался»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Монастырь Ком (Зетская митрополия), Риека Црноевича
Индивидуальная
5 часов
Монастырь Ком и Риека Црноевича: Путешествие по Скадарскому озеру
Посетите уникальный монастырь Ком и исторический городок Риека Црноевича, исследуя богатое наследие Черногории
Начало: Ваш отель
«Вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и церкви»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
«Свидетельствуя о богатом прошлом, вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и крепости»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Индивидуальная
8 часов
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Начало: По договоренности
«Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду (не забывайте, что мы будем посещать религиозные места) и удобную обувь»
Расписание: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
«Здесь рядом расположены католический собор, мечеть Осман-паши и православный храм, а старая архитектура запросто соседствует с новой»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
190 за всё до 5 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
«Монастырь находится в горах на высоте 900 м над уровнем моря, а внутри хранятся мощи его основателя — Василия Острожского»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
«Следующая точка экскурсии — Цетинский монастырь»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jelena
    30 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Гид Михаил был точен, встретил у отеля. Отлично знает историю и местную жизнь. Экскурсия очень понравилась. Спасибо Михаилу!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Монастыри на приморье
    Отличная экскурсия. Михаил очень хороший рассказчик, маршрут удобный и запоминающийся.
  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
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    даже детей. По пути Михаил показал нам много шикарных видов на красоты Черногории. Монастыри очень красивые, каждый отличается друг от друга, у каждого своя история возникновения. В каждом монастыре находятся святые мощи. Чувствуется что Михаил любит свою работу, любит Черногории и с радостью делится своими знаниями как о монастырях, так и о стране. Спасибо, Михаил, за прекрасную и познавательную поездку!

  • А
    Анастасия
    26 марта 2024
    Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
    Экскурсия оставила незабываемые впечатления и места и сам организатор, все супер👍🏻👍🏻
  • А
    Анна
    5 февраля 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
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    затем съездили в Цетинье, погуляли в Подгорице, побывали в действующем сербском монастыре Остроге и в конце полюбовались с высоты на вечернюю Будву. Экскурсия очень насыщенная, нам удалось побывать в основных местах красивейшей Черногории, Александр интересный рассказчик, благодаря ему удалось разобраться в исторических деталях Черногории и увидеть красоту этой страны. Очень рекомендую для тех кто как мы в первый раз здесь, за одну экскурсию вы увидите и узнаете максимум об этой стране

    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой
  • О
    Ольга
    21 ноября 2023
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
  • О
    Олег
    11 августа 2023
    Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
    Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться
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    со всеми впечатлениями об экскурсии по храмам Черногории в сопровождении прекрасного гида- Светланы! Экскурсия была потрясающая. Светлана- замечательный рассказчик, начитанный и много знающий экскурсовод. Она владеет прекрасно историческими и современными фактами, увлекала нас интересными рассказами и очень грамотно составила маршрут экскурсии, что мы совершенно не устали. Хотелось смотреть еще и еще! Отдельно хочется сказать о Светлане, как о замечательном водителе. Зная, природный ландшафт страны она очень умело и уверенно ведет автомобиль и нам, как пассажирам абсолютно было комфортно и безопасно! Со Светланой,помимо экскурсий в храмы, мы прокатились до городов Котора и Тивата. И Там так-же все было прекрасно и интересно! Хотим сказать огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенные для нас мини- путешествия по Черногории! Очень советуем всем обращаться именно к этому гиду!!!! И особое спасибо за отзывчивость и помощь в нашем личном вопросе!!! Обязательно вернемся в Черногорию и к новым экскурсиям вместе с Вами! С уважением Ирина, Олег, Елена,Сергей. Казахстан. г. Караганда.

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2023
    Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
    Очень хочу поделиться своим восторженным отзывом об экскурсии "Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог" с замечательным экскурсоводом
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    Светланой! Эта экскурсия была настоящим путешествием в историю и духовное наследие Черногории! Светлана очень интересно рассказывала о Будванской ривьере, Святом Стефане и в целом о всей Черногории, погружая нас в историю этой страны. Путь до монастыря Острог прошел быстро и увлекательно, прибыли мы в монастырь около 17.00 и попали на вечернюю службу. Атмосфера была просто невероятной! Людей было немного и это позволило нам наслаждаться каждым моментом без очередей. Пройдя к святым мощам, мы ощутили особенное духовное влияние этого места. Церковь Животворящего креста Господня, бывшая келья старца Исайи, оставили глубокое впечатление. Светлана детально рассказывала о каждой святыне и великомучениках, что помогло нам лучше понять историю и значение этого монастыря. Эта экскурсия оставила в наших сердцах яркие воспоминания и ощущение удивительной духовной связи с монастырем Острог. Спасибо, Светлана, за вашу профессиональную и теплую заботу о нашем опыте! Я с удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто желает окунуться в магию Черногории и почувствовать её историческую глубину.

  • И
    Игорь
    22 июля 2023
    Монастыри на приморье
    Хотим поблагодарить Михаила за чудесную экскурсию. Нам было очень интересно узнать историю Черногории. Михаил очень любит свою страну и много
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    нам рассказал о традициях своего народа,о монастырях Приморья. Было очень приятно с ним общаться,он позитивный человек и профессиональный гид. С уважением Наталья,Игорь.

  • K
    Konstantin
    18 июля 2023
    Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
    Вадим очень хороший экскурсовод!!! Человек на своём месте.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Святые места»

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  3. Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
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  5. Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
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  2. Цетинье
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  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Святые места" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 75 до 430. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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