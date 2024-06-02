Экскурсии на 1 день в Будве

Найдено 50 экскурсий в категории «На весь день» в Будве на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
59 отзывов
Каньон Тары, Дурмитор и Пивское озеро: путешествие из Будвы
Вас ждет увлекательное путешествие по северу Черногории с посещением каньона Тары и парка Дурмитор
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
330 за всё до 6 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
210 за всё до 3 чел.
Винные дороги Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Экскурсия «Винные дороги Черногории» - путешествие в мир виноделия
Погрузитесь в атмосферу черногорских виноделен, насладитесь дегустацией и живописными видами
Начало: Будва
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
138 отзывов
Популярное предложение
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Дикая красота Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Дикая красота Черногории: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
365 за всё до 4 чел.
Открыть южное побережье Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Путешествие на Пивское озеро
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Путешествие на Пивское озеро с посещением Плужине и Пивского монастыря
Предлагаем увлекательное путешествие на Пивское озеро - одно из самых красивых мест Черногории. Узнайте историю региона и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро - портал из Черногории в Албанию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Скадарское озеро и Шкодер: погружение в историю и культуру Албании
Путешествие от берегов Скадарского озера к древнему Шкодеру. Откройте уникальные традиции, историю и кулинарию Албании в одной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
276 за всё до 4 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
170 за всё до 7 чел.
Путешествие на юг Черногории. Барская и Ульцинская ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие на юг Черногории: Барская и Ульцинская ривьеры
Увлекательное путешествие по югу Черногории, включающее посещение старинных городов и уникальных природных объектов. Подходит для семей и любителей истории
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
199 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Знакомство с Балканами в стране солнца, гор, старинных святынь и виноградников
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
370 за всё до 6 чел.
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру
Начало: В Тивате или Которе
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
145 за всё до 4 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Сегодня в 11:30
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.
Черногорская гармония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Черногорская гармония: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Черногории, исследуя её культурное наследие и природные чудеса
19 июня в 08:00
21 июня в 08:30
170 за всё до 6 чел.
Цетинье. Сердце Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
170 за всё до 5 чел.
Заповедные окрестности Скадарского озера
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Заповедные окрестности Скадарского озера
Погрузитесь в атмосферу Скадарского озера, исследуя его заповедные уголки и наслаждаясь уникальной природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Панорамный круг по Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Черногории: Медун, Горло Соколово и Подгорица
Захватывающий маршрут по Черногории: Скадарское озеро, каньон реки Циевна, крепость Медун и многое другое. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Из Черногории в колоритный Дубровник
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Черногории в колоритный Дубровник
Познакомиться с одним из красивейших городов Хорватии, посетить дендрарий и отведать свежих устриц
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 470 за всё до 6 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Индивидуальная
8 часов
Основные святыни Черногории: Цетине, Острог и Ждребаоник
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Тайны Старой Герцеговины. Северо-западная Черногория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Тайны Старой Герцеговины: историческая экскурсия по монастырям
Откройте величие северо-западной Черногории в уникальной экскурсии, полной истории и духовности
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
395 за всё до 5 чел.
Север Черногории и его потайные места
Индивидуальная
12 часов
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Гастрономический и винный тур по Черногории
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический и винный тур по Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Требинье - сердце Боснии и Герцеговины
Отправиться навстречу истории, храмам и вину прекрасной страны пососедству
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
190 за всё до 5 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
По местам исторической Черногории
Индивидуальная
8 часов
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Индивидуальная
6 часов
Живописная экскурсия из Будвы: Риека Црноевича и Скадарское озеро
Путешествие по водам Риеки Црноевича, купание в Скадарском озере и выбор между шоппингом или старинным Вирпазаром
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Черногории: Цетинье, Острог, Дайбабе
Почувствуйте уникальную атмосферу древних монастырей и прикоснитесь к величию православных реликвий
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Два монастыря (Цетинский монастырь, Острог)
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по святыням Цетинский и Острог монастыри в Будве
Посетите духовные святыни Черногории, Цетинский и Острогский монастыри, с их богатой историей и святыми реликвиями
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная авто-экскурсия Которская бухта: Котор, Пераст, Рисань
Путешествие по живописной Которской бухте с личным гидом - история, культура и великолепные виды
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в историю Черногории: монастырь Ком и крепость Жабляк
Погрузитесь в эпоху средневековья, посетив знаковые места черногорской истории с экскурсией в Будве
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Рыбалка на Скадарском озере
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивная рыбалка на Скадарском озере с местным экспертом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
    читать дальше

    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • Д
    Даниил
    31 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили на экскурсию по каньонам Черногории. Нам открылась совершенно новая Черногория. Виды просто потрясающие, хотелось рассматривать и рассматривать. Гид тоже очень
    читать дальше

    понравился - много рассказывал об истории этой страны, о том, чем она живёт сейчас и какие планы на будущее. Охотно отвечал на все вопросы. К сервису также нет вопросов - у Олега были заготовлены вода, таблетки от укачивания и даже дождевики на случай, если пойдёт дождь.

  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • T
    Tatjana
    15 мая 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
    читать дальше

    и развития страны. Лёгкая и интересная подача материала. Отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Способен найти подход и заинтересовать человека любого возраста. Умный, добрый, воспитанный, лёгкий в общении. Была на экскурсии с 2 детьми 10 лет и мужем. Дети считают Йову самым лучшим и самым интересным гидом! Он даже мороженым угостил детей 🙂)). Мы с мужем считаем читаем что нам очень повезло, что именно Йова был нашим гидом в наш последний день пребывания в Черногории 🙏🏻! Благодаря ему - только самые тёплые воспоминания и мысли о Черногории! Йова отличный водитель. Показал нам очень много красивых мест с роскошными видами. Рассказал много интересного. Провели фантастический день в отличной компании. Экскурсия прошла очень легко, непринуждённо и исключительно на позитиве! Если окажемся в Черногории ещё, будем путешествовать только с Йовой! Отличный гид и просто хороший, добрый человек! Спасибо большое, Йова! Здоровья Вам и всего самого доброго ❤️!

    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Винные дороги Черногории
    Поездка получилась отличной. Прежде всего, благодаря удачному выбору винарен, который мы сделали по ссылкам, отправленным Александром. Для тех, кто хочет
    читать дальше

    не толко пробовать, но и узнать что- то новое, готов спрашивать и получить ответы, рекомендую винарню Клишича. А ракия у него лучшая из тех, что мы пробовали за 2 недели нашего путешествия в Черногории, Сербии и Хорватии. Илья знает очень много, гостеприимен, является председателем общества виноделов и его вина не раз получали награды. Гарвич - старая аутентичная, практически заброшенная деревня, где хозяин восстанавливает родительский дом. Интересное место. Марковичи - маркетологи, хорошие вина, закуски, необычные этикетки. Мы общались со всеми, поездка вышла далеко за 6 часов. Спасибо Александру, что с терпением отнесся к нашему графику, останавливался в красивых локациях, с готовностью отвечал на вопросы и был хорошим переводчикам, когда языковой барьер мешал пониманию.

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
    читать дальше

    даже детей. По пути Михаил показал нам много шикарных видов на красоты Черногории. Монастыри очень красивые, каждый отличается друг от друга, у каждого своя история возникновения. В каждом монастыре находятся святые мощи. Чувствуется что Михаил любит свою работу, любит Черногории и с радостью делится своими знаниями как о монастырях, так и о стране. Спасибо, Михаил, за прекрасную и познавательную поездку!

  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто фантастические. Природа завораживает. Было
    читать дальше

    ощущение что Олег провёз нас через все времена года. Одна из лучших экскурсий, во время которой можно осмотреть всё самое красивое в Черногории! Олег очень хорошо владеет историей, интересно и доступно рассказывает. Легко находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми. Очень хороший водитель - ловкий, аккуратный. Комфортная машина. Олег предусматривает всё. Знает где будет кормить туристов, в машине приготовлена вода для каждого. Образованный интеллигентный человек, прекрасно справляющийся со своей работой. С удовольствием делится своими знаниями о Черногории. Знающий, толковый гид. И просто хороший человек. Однозначно рекомендую. Спасибо, Олег, за прекрасную, живописную поездку!

    Ездили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды простоЕздили с семьёй на экскурсию по каньонам Черногории и национальным паркам. Экскурсия долгая, но виды просто
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
    Дорога была длинной, но очень красивой! Спасибо Олегу за прекрасный день, рассказы о Черногории и отличную поездку. Машина была комфортной,
    читать дальше

    приятный плей лист. И отлельное спасибо за таблетки от укачивания и воду 😅 Уже планируем осеннюю поездку и места для хайкинга. В таких потрясающих местах хочется ходить ещё и подольше.

  • И
    Илья
    6 мая 2024
    Путешествие на Пивское озеро
    Михаил прекрасный рассказчик, который досконально знает историю региона в мельчайших подробностях. Было очень интересно слушать всю дорогу до озера. Само озеро невероятно красивое. Очень благодарны за экскурсию
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатлениеЭкскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. На север Черногории
  2. Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
  3. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
  4. Винные дороги Черногории
  5. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "На весь день" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 145 до 470. Туристы уже оставили гидам 544 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Будву на 1 день, гиды Будвы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Будву так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке
ХорошоТам